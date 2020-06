Das Silicon Valley würde es ohne die Stanford University nicht geben. Der ehemalige Dekan Frederick Termann und der Professor William B. Shockley setzten sich schon in den 1930er Jahren für die wissenschaftliche Förderung des Santa Clara Valley ein. Dort befand sich auch ein Militärflughafen, um den sich Firmen mit Radar- und Kommunikationstechnik ansiedelten. Termann gründete 1951 den Stanford Industrial Park und vermietete ungenutzte Universitäts-Grundstücke günstig an junge Unternehmen. Shockley leistete Grundlagenarbeit an Transistoren, wofür er 1956 den Nobelpreis für Physik erhielt.

Bild: Getty Images / Morse Collection/Gado / Kontributor. Zu sehen: Stanford University 1954.

Das Silicon Valley ist Vorbild für Startup-Szenen weltweit, auch für die in Berlin. Doch wie läuft es gerade für deutsche Gründer an der Westküste? Warum interessieren sich US-Geldgeber nun mehr für deutsche Startups? Hat das Silicon Valley möglicherweise seinen Glanz verloren? Auf Gründerszene berichten wir eine Woche lang, was in der Bay Area von San Francisco aktuell passiert.