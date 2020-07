Bevor Julian Teicke (Foto) 2015 das Versicherungs-Startup Wefox gründete, war er an der Universität St. Gallen. Dort schloss er 2010 seinen Bachelor in BWL ab. Im Dezember 2019 wurde sein Unternehmen zum Unicorn, also zu einem Unternehmen mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar.

Bild: Wefox