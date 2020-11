Das US-Startup Nikola wollte LKWs auf die Straße bringen, die mit Wasserstoff angetrieben werden. Um den Tesla-Herausforderer entstand ein Hype, obwohl die Firma noch kein einziges Fahrzeug verkauft hatte. Nach dem Börsengang im Juni 2020 legte das Wertpapier innerhalb weniger Tage um 136 Prozent zu, bewertete Nikola mit über 30 Milliarden Dollar. Zwei Monate später konfrontierte ein Shortseller Nikola mit Betrugsvorwürfen. Das Vertrauen in den Truck-Bauer bricht ein, Gründer Trevor Milton verlässt sein Unternehmen. Mitte November erreichte die Aktie ein Allzeittief, das die Firma nur noch mit sieben Milliarden Dollar bewertet.

Die nächsten Startups nehmen Kurs auf den Dax: Auto1 bereitet seinen Börsengang vor und auch von About You soll es ab kommendem Jahr Aktien geben. In den nächsten Tagen erklären wir auf Gründerszene, wie solch ein IPO abläuft, welche Alternativen es gibt und wer die nächsten Börsenkandidaten sind.

Bild: Nikola