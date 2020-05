2015 kaufte Microsoft die App Wunderlist und das zugehörige Berliner Startup 6Wunderkinder. 2017 kündigte der Tech-Konzern an, Wunderlist werde durch Microsoft To Do ersetzt. Am 6. Mai 2020 wird Wunderlist endgültig abgeschaltet. Der neuen App fehlten zuletzt noch immer Features. Dafür ist Microsoft To Do auf allen Plattformen verfügbar und tief in Microsoft 365 (ehemals Office 365) integriert. Die App ist zudem komplett kostenfrei. Der Wunderlist-Gründer Christian Reber hat den amerikanischen Konzern inzwischen verlassen und bastelt an seinem Powerpoint-Konkurrenten Pitch.

Bild: Microsoft