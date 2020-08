Der Frühphaseninvestor Dieter von Holtzbrinck Ventures (DvH Ventures) will verstärkt in digitale Gesundheitslösungen investieren. Der Wagniskapitalgeber ist bislang unter anderem in den Bereichen Fintech und Pädagogik aktiv. So hat DvH Ventures beispielsweise in die Festgeld-Plattform Savedo , in die Lernplattform Masterplan , aber auch in das Satelliten-Startup LiveEO und den digitalen Bestatter Mymoria investiert.

Neues Investment-Cluster soll nun Digital Health werden. Managing Partner Peter Richarz sieht eine „deutlich zunehmende Bedeutung digitaler Lösungen, gerade auch im Gesundheitssektor”. Weiter erklärt er in einer Mitteilung: „Für uns als Venture Capital-Unternehmen gibt es keinen besseren Zeitpunkt in digitale Geschäftsmodelle im Gesundheitsbereich zu investieren.“ Mit dem neuen Fonds wird sich DvH Ventures vor allem an Early-Stage- und in Series-A-Runden beteiligen.

Drei Industrie-Partner an Bord

DvH Ventures geht mit drei großen Partnern aus der Gesundheitswirtschaft an den Start: der Noventi-Gruppe, dem Family Office des Pharmaherstellers Ursapharm und dem Verlag Wort und Bild, der die Zeitschrift „Apotheken Umschau“ herausgibt. Noventi rechnet für jede zweite Apotheke in Deutschland die Rezepte mit den Krankenkassen ab (Jahresumsatz 20 Milliarden Euro). Das Unternehmen hat auch in den Berliner Gesundheitsakten-Anbieter Doctorbox investiert. In einem zweiten Closing, das in den nächsten Monaten ansteht, sollen weitere Unternehmen in den Fonds aufgenommen werden.

Anzeige

Der Holtzbrinck-Konzern (Die Zeit, Handelsblatt, Wirtschaftswoche, Tagesspiegel) informiert in verschiedenen Fachbriefings über die digitale Zukunft von Gesundheit und Pharma. DvH Ventures bietet neben Kapital auch ein Media-for-Equity-Programm mit den Medien der Verlagsgruppe an. Zusammen mit Wort und Bild erreicht das Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als jeden zweiten Haushalt in Deutschland.

Investment-Boom trotz Corona

Die digitale Gesundheitswirtschaft registrierte im ersten Halbjahr 2020 (trotz oder wegen der Corona-Krise) einen Funding-Rekord. Wie aus einer Marktanalyse des VC Rock Health hervorgeht, haben US-Unternehmen in diesem Zeitraum 5,4 Milliarden US-Dollar geraist – mehr als jemals zuvor.

Auch in Deutschland war in letzter Zeit ein wachsendes Investoren-Interesse in der Gesundheitsbranche spürbar: Die Privaten Krankenversicherer legten im Herbst 2019 einen Fonds mit 100 Millionen Euro auf, der von den Berliner Digital-Health-Investoren Heartbeat Labs und Flying Health gemanagt wird. Es werde höchste Zeit für eine „Die Höhle der Löwen im digitalen Gesundheitsmarkt“, erklärte Hermann Sommer, der Vorstandsvorsitzende der Noventi Health SE.

Bild: DVH Ventures