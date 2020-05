Gesundheits-Startups dürften es in Zukunft noch schwerer haben, Wagniskapital von Investoren außerhalb der Europäischen Union zu erhalten. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die Außenwirtschaftsverordnung (AWV) verschärft und eine Meldepflicht für außereuropäische Beteiligungen an deutschen Unternehmen der Gesundheitsbranche eingeführt.

Die verschärfte Verordnung ist eine Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie. Sollten etwa Chinesen oder Amerikaner bei einem Hersteller von Beatmungsgeräten in größerem Stil einsteigen wollen, könnte der Staat leichter ein Veto einlegen, wenn das Engagement gegen deutsche Sicherheitsinteressen verstößt.

Know-how wird geschützt

Konkret geht es um Unternehmen, die etwa Impfstoffe, Medikamente, Schutzausrüstung oder ähnliches entwickeln oder produzieren. Auch Rohstoffe von zentraler Bedeutung und wichtige Dienstleister sollen berücksichtigt werden. Künftig soll es ab Beteiligungen von zehn Prozent Prüfmöglichkeiten der Regierung geben – statt bisher ab 25 Prozent.

Damit hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier den Gründerinnen und Gründern aus Deutschland keinen Gefallen getan. Denn die Neuregelung ist auf Abschottung angelegt und macht Deutschland für ausländische Investitionen unattraktiver.

Die digitale Gesundheitswirtschaft hat es ohnehin schwer genug, auf internationalen Märkten Kapital für ihre Zukunftsprojekte zu finden. Fundings aus den USA, China, Japan oder Südkorea sind in Deutschland die Ausnahme. Bislang hat allenfalls die Champions League der Medizin-Startups wie etwa Ada Health den Sprung in die Portfolios internationalen VCs geschafft.

Der Versuch von US-Präsident Donald Trump, den Tübinger Impfstoff-Spezialisten Curevac in die USA zu locken, hatte das politische Berlin auf dem Höhepunkt der Corona-Krise alarmiert. Curevac gehört neben Biontech aus Mainz zu den wenigen deutschen Biotech-Unternehmen, die Impfstoffe gegen Covid 19 entwickeln und auch schon ersten Tests unterzogen haben.

Widerspruch aus der Wirtschaft

Wirtschaftsverbände sehen die neue Richtlinie kritisch. „Die Liste der meldepflichtigen Sektoren muss nicht auf die Gesundheitswirtschaft erweitert werden, schon heute können Übernahmen in diesem Sektor verboten werden“, sagte etwa Stefan Mair vom Industrieverband BDI der Nachrichtenagentur Reuters.

Der Bundesverband Deutsche Startups kritisiert die neue AWV und warnt vor Schäden für den Gründungsstandort: „Die vorgeschlagenen Einschränkungen gehen auf Kosten der Wettbewerbsfähigkeit unserer Startups durch ausbleibende Investitionen und erschweren im Ergebnis die Sicherung und Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze im Startup-Bereich in Deutschland.“

Im Gegenzug fordert der Verband ausgleichende Hilfen: „Wenn die Bundesregierung Investitionen von außen verhindert, muss sie verstärkt Anreize für heimische Investitionen schaffen. Der angekündigte Zukunftsfonds muss daher schnellstmöglich umgesetzt werden“, erklärt Verbandsvize David Hanf.

Auch Marius Boewe, Partner der Kanzlei Herbert Smith Freehills in Düsseldorf, sieht Gefahren für Startups: „Bei den Meldepflichten der AWV hatte die Regierung früher vor allem die großen Anbieter kritischer Infrastrukturen im Blick. Jetzt rücken auch kleinere, innovative Unternehmen in den Fokus, soweit sie in im weitesten Sinne sicherheitsrelevanten Bereichen aktiv sind. Auf einen bestimmten Mindestumsatz kommt es bei diesen neuen Fallgruppen nicht an“, erklkärt der Jurist auf Anfrage von Gründerszene.

KI-Startups sollten wachsam sein

Infolge der Corona-Pandemie ist aktuell der Sektor Healthcare von den Änderungen betroffen. „Junge Firmen in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Künstliche Intelligenz, sollten die Entwicklung in den nächsten Monaten aber genau beobachten, denn eine Ausweitung der Fallgruppen ist bereits geplant“, warnt Anwalt Boewe.

Die neue Verordnung beschneidet die Eigentumsrechte von Startups, ihren Gründern und anderen Unternehmen. Damit sendet sie ein negatives Signal in die Richtung internationaler Investoren – und das in Zeiten, in denen der Standort auf ausländisches Kapital angewiesen ist wie selten zuvor.

