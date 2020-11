Mit Bavaria Weed kommt jetzt ein weiteres Unternehmen auf den umkämpften Cannabis-Markt. Die Idee entstand bei einem Münchener Company Builder und Frühphasen-Investor, der Patentpool Group, die sich seit 1998 auf patentrechtlich schutzfähige Technologien fokussiert. Bavaria Weed wurde 2018 gegründet. Das Unternehmen startete im Sommer dieses Jahres. „Wir geben nicht nur Geld, sondern unterstützen die Gründer auch operativ im Company Building“, sagt Sebastian Pötzsch, COO der Patentpool Group.

Medizinisches Cannabis wird in der Krebs- und Schmerztherapie eingesetzt, bei neurologischen Leiden wie Multipler Sklerose (MS) oder Parkinson, aber auch bei Rheuma, Schlafstörungen und psychischen Störungen. Wirksamkeit und Eignung hängen von der chemischen Zusammensetzung der Sorten ab.

Die steigende Nachfrage für medizinisches Cannabis seit der Zulassung 2017 ruft auch Startups auf den Plan. Wie das Deutsche Arzneiprüfungsinstitut auf Nachfrage von Gründerszene mitteilte, lösten die Apotheken im Jahr 2019 rund 210.100 Rezepte ein – für Cannabisblüten und Cannabis-haltige Zubereitungen. Der Umsatz belief sich auf knapp 104 Millionen Euro (2018: 135.083 Verordnungen; 59 Millionen Euro). Auf Cannabis-haltige Fertigarzneimittel entfielen 57.248 Verordnungen mit einem Umsatz von 19 Millionen Euro.

Bavaria Weed verfügt nach eigenen Angaben über eine Herstellungslizenz zur unlimitierten Einfuhr und Veredelung von Cannabisrohstoffen in der Europäischen Union. Durch die hauseigene Produktion ist es dem Unternehmen möglich, Cannabis-Agrarrohstoffe von zugelassenen Herstellern zu erwerben, zu Medizinprodukten zu veredeln, abzupacken und als Arzneimittel an deutsche Apotheken zu vertreiben.

Der nächste Schritt im Business-Plan des Unternehmens ist dann die Herstellung von Extrakten der Blüten mit speziellen Wirkstoffkombinationen, die Apotheken, Großhändlern oder der pharmazeutischen Industrie angeboten werden sollen. Wie es bei Bavaria Weed heißt, wurden dazu bereits Forschungspartner gewonnen. Für die entferntere Zukunft kann sich das Unternehmen eine Blockchain-basierte Lösung vorstellen, die eine Rückverfolgung der Lieferkette für die Cannabis-Produkte ermöglichen soll.

Gründer und Mitgeschäftsführer Stefan Langer und Sebastian Pötzsch wollen den fragmentierten medizinischen Cannabis-Markt umkrempeln und verstehen sich eher als Plattform für diese Produkte. „Es gibt bei der pharmazeutischen Bearbeitung von Cannabis einen hohen manuellen Aufwand insbesondere bei der Dokumentation. 80 Prozent aller Abläufe sind Papier-basiert. Wir zielen hier auf eine vollständige Digitalisierung ab“, sagt Pötzsch. „Von der Anlieferung der Rohware über die Verpackung und Dokumentation bis zum Vertrieb werden wir alles digital umsetzen. Das Ziel war vom ersten Tag an, das erste „Canna-Tech“ Unternehmen am Markt zu erschaffen“, so Pötzsch. Als Hersteller will das Unternehmen flexibler agieren können als Großhändler, die auf ausländische Händler angewiesen sind.

Lieferengpässe überbrücken

So will das Unternehmen auch die branchentypischen Lieferengpässe überbrücken, die durch das auf niedrigem Niveau stark schwankende Angebot und die hohe Nachfrage entstanden sind. „Wenn ein Arzt das Produkt eines bestimmten Herstellers verschreibt, das nicht lieferbar ist, muss der Kunde zurück zum Arzt und braucht ein neues Rezept“, sagt Langer. „Wenn eine Sorte Cannabis nicht durchgehend lieferbar ist, ist das ein Problem für den Patienten, den Arzt und den Apotheker“, beschreibt er die schlechte Versorgungssituation.

Das will Bavaria Weed ändern und spezifische Cannabissorten für die unterschiedlichen Anwendungsgebiete entwickeln. Das meiste in Deutschland erhältliche Medizin-Cannabis wächst in Kanada und wird dort medizinisch verpackt. Diese Dosen, die in der Regel nur sechs Monate haltbar sind, werden zu Großhändlern in Deutschland exportiert und von dort in Apotheken gebracht. Bavaria Weed strebt als Hersteller eine Lieferung ohne diese Zwischenstation an. „Wir haben ein großes Lager für die Cannabisblüten-Rohware, die wir in einem Reinraum in kleine Dosen packen. Die kommen dann on Demand auf den deutschen Markt“, sagt Pötzsch.

Medizin-Cannabis 2017 legalisiert

Das am 10. März 2017 in Kraft getretene Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften erweitert die Verschreibung von Cannabisarzneimitteln. Ärztinnen und Ärzte können seitdem auch Medizinal-Cannabisblüten oder Cannabisextrakt in pharmazeutischer Qualität auf einem Betäubungsmittelrezept verschreiben. Die Cannabisagentur des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) steuert und kontrolliert den Anbau von Cannabis zu medizinischen Zwecken in Deutschland.

Auch der Anbau von medizinischem Cannabis in Deutschland ist stark reguliert: Das BfArM hat 2019 vier der insgesamt 13 Lose für die Produktion von medizinischem Cannabis vergeben: Die Ausschreibung umfasste insgesamt 10.400 Kilogramm Cannabis, verteilt auf vier Jahre mit jeweils 2.600 Kilogramm. Sie ist aufgeteilt auf 13 Lose zu je 200 Kilogramm Jahresmenge. Mit ersten Ernten wird für das vierte Quartal 2020 gerechnet – also in diesen Wochen.

Mit diesen Mengen, die an die Bundesopiumstelle verkauft werden müssen, lässt sich der nationale Bedarf nicht decken. Auch darin sehen die Münchener Gründer eine Chance.

Lifestyle-Cannabis ohne Wirkung

Neben alldem floriert der hochfinanzierte Markt mit CBD-haltigen Lifestyle-Produkten. Damit wollen die Gründer von Bavaria Weed nichts zu tun haben. „Bauernfängerei“, sagt Langer. „Wenn diese Produkte eine pharmazeutische Wirkung hätten, dürften sie in Deutschland nicht frei verkauft werden.“ Dieses CBD, das aus Nutzhanf hergestellt werde, habe keine oder nur eine geringe Wirkung und mit dem klinischen CBD nichts zu tun.

Für seine Produktion hat das Münchener Startup einen stillgelegten Nato-Atombunker am bayrischen Ammersee gekauft. Hinter 135 Zentimeter dicken Stahlbetonwänden wird dort das Medizin-Cannabis verarbeitet. Die Gründer haben sich wegen der hohen Sicherheitsanforderungen der Bundesopiumstelle an Betriebe für die Cannabis-Produktion für diese Lösung entschieden. Der Kauf sei auch schneller möglich gewesen als ein Neubau.

