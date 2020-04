Man kann es kaum erwarten, bis mehr Apps dabei helfen, das Coronavirus in Schach zu halten und die Ausbreitung der Pandemie zu bekämpfen. Ein Anfang ist getan mit der Datenspende-App des Robert-Koch-Instituts (RKI), das auf der Technologie des Berliner Startups Thryve fußt. Die App, die laut RKI-Sprecherin Susanne Glasmacher zwei Tage nach Veröffentlichung bereits mehr als 160.000 Mal freiwillig heruntergeladen und installiert wurde, sammelt Fitnesstracker-Daten wie Herzschlag, Schlafrhythmus und Körpertemperatur (Stand: 9. April, 11:00 Uhr).

Die Kraft von 10 Millionen Wearables

10 Millionen solcher Geräte gibt es in Deutschland ­– ein potenzieller Datenpool fast unvorstellbaren Ausmaßes. Ein Algorithmus erkennt in den Informationen Corona-Symptome und errechnet daraus Modelle für die Ausbreitung des Virus. Die Wearable-App sei kein Corona-Test, sondern „eine Art Fieberthermometer für das ganze Land“, das leichte Symptomatik messe, betont Professor Dirk Brockmann von der Humboldt-Universität Berlin im Corona-Podcast des Senders NDR. Die Daten fügen sich zu einer Art Wärmebild Deutschlands mit dem Raster der Postleitzahlengebiete zusammen.

Diese App ist ein erster Schritt. Ein zweiter ist die Initiative PEPP-PT, was übersetzt für Paneuropäische Kontaktverfolgung mit Privatsphäreschutz steht. Das Ziel dieser Plattform ist, ein Frühwarnsystem für Infektionen mit dem neuen Coronavirus aufzubauen. Mit Hilfe des Funkstandard Bluetooth Low Energy (Bluetooh LE) sollen sich Smartphones gegenseitig finden und anonym einen Code zur Identifikation (Token) austauschen, wenn sie sich so nahe gekommen sind, dass sich ihre Nutzer möglicherweise infiziert haben könnten. Die gemessene Signalstärke gibt die Entfernung der Smartphones an.

Alle Daten bleiben im Smartphone

Die App soll die Tokens aller registrierten Smartphones für einige Wochen speichern ­– und zwar ausschließlich dort. Zeigt ein Nutzer Symptome einer Corona-Erkrankung und wird positiv getestet, kann er die in seinem Smartphone gespeicherten Token an den Server des Plattform-Treuhänders senden. Dieser warnt sekundenschnell und anonym die Smartphones aller Kontaktpersonen. Diese können sich dann zum Test anmelden oder in Heimquarantäne begeben.

Die Projektgruppe PEPP-PT versichert, alle Daten würden mit zuverlässigen Protokollen pseudonymisiert übertragen und die nationalen Datenschutz-Vorgaben berücksichtigt. Standort- und personenbezogene Daten sollen ­– anders als bei ähnlichen Apps aus Südkorea oder China – nicht gespeichert werden.

Corona-App als Frühwarnsystem

Eine solche App wäre „eine echte Perspektive in dieser im Moment mit einiger Verzweiflung geführten Diskussion in der Gesellschaft“, sagte der Virologe Christian Drosten bereits am vergangenen Freitag (3. April) im bereits erwähnten NDR-Corona-Podcast. Er sieht in einer App sogar eine denkbare Alternative zum Lockdown, also zu den geltenden Ausgangsbeschränkungen, weil sie eine schnellere Intervention als die etablierte Meldekette einer Infektion erlaubt. Das funktioniere aber nur dann, wenn eine große Zahl von Menschen die App auch nutzen und den Anweisungen Folge leisten würden – etwa der Aufforderung, nach dem Auftreten von Symptomen in Heimquarantäne zu gehen.

Denn eine App könnte die Zeitverzögerung der bislang weitgehend analogen und zeitraubenden Meldetätigkeit überbrücken, indem sie Aufgaben übernähme, die heute noch zeitaufwändig vom Gesundheitsamt oder von dem Kranken selbst per Formular und Telefon geleistet werden. Die Rekonstruktion von Kontakten könnte beschleunigt werden.

Auf Zeitgewinn kommt es an, wie eine von Drosten zitierte Studie aus Oxford nahelegt. Sie zeigt, wie schnell sich das Virus verbreitet. Fast jede zweite Infektion erfolge durch einen Menschen, der noch keine Covid-Symptome zeige.

Furcht vor dem Überwachungsstaat

Wäre da nicht die Furcht vor dem Überwachungsstaat. Doch die Entwickler der Tracing-Plattform versichern, die hohen europäischen Datenschutzstandards zu erfüllen. „Die technischen Mechanismen und Standards, die wir bieten, schützen die Privatsphäre vollständig und nutzen die Möglichkeiten und Funktionen der digitalen Technologie, um die Geschwindigkeit und Echtzeitfähigkeit jeder nationalen Pandemiereaktion zu maximieren“, erklärt Thomas Wiegand (TU Berlin/Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut) in einer Mitteilung des PEPP-PT.

Auch bei dieser App kommt das Prinzip der Datenspende zum Zuge. Wenn möglichst alle Smartphonenutzer mitmachen und ihre pseudonymisierten Standorte mit anderen teilen, könnte das „partizipatorische Experiment“ laut Dirk Brockmann gelingen, und es entstünde ein Frühwarnsystem mit der Chance, dank digitaler Technologie schneller als das Virus zu werden. Wie es scheint, ist die Bereitschaft da.

