Schneller als Optimisten das vor einem halben Jahr erwartet hätten, entsteht durch die Corona-Krise ein digitales Ökosystem im Gesundheitswesen. Es umfasst die komplette „Patient Journey“, also den Weg, den ein Patient im Zuge einer Krankheit durchschreitet. Sie beginnt mit der Datenspende eines Nutzers, dem „Screening“ (das ist die systematische Vorauswahl per Chatbot oder App), über die Diagnostik des Patienten und seine telemedizinische Behandlung bis hin zur Nachsorge.

So fügen sich immer mehr Bausteine aneinander. Dank der Datenspende-App des Robert-Koch-Instituts (RKI) mit mehr als 500.000 Downloads hören wir inzwischen den Puls Deutschlands schlagen: Eine interaktive Grafik gibt auf einzelne Landkreise heruntergebrochen die von Fitness-Trackern übermittelte Herzfrequenz wieder. Demnächst erreicht die Datenanalyse die nächste Stufe und zeigt die Heatmap des Landes an, was Rückschlüsse auf lokale Infektionsherde erlaubt.

Symptom-Checker-Apps wie der Covid-19-Screener von Ada Health oder die CovApp von Charité und Data4Life, einer gemeinnützigen Healthtech-Organisation der Hasso Plattner Foundation, bilden die zweite Etappe dieser Patientenreise ab. Dabei habe zunächst nur um die Digitalisierung des Anamneseprozesses von Corona-Verdachtsfällen im Mittelpunkt gestanden, sagte Valerie Kirchberger, die Referentin des Ärztlichen Direktors der Charité, in einem Webinar des Health Innovation Hub (HIH) des Bundesgesundheitsministeriums (hier die nächsten Folgen). Perspektivisch sei jedoch daran gedacht „Inhalte standardisiert zur Verfügung zu stellen“. Davon profitieren dann Startups und die ganze Tech-Szene.

Symptom-Checker als Diagnosehelfer

Diesen Schritt sind Forscher aus Großbritannien bereits gegangen. Eine bei „Nature Medicine“ erschienene Studie des Londoner King’s College analysierte Angaben von Nutzern einer solchen Symptom-Checker-App. Damit wollen sie eine KI-gestützte Voraussage treffen, ob ein Nutzer an Covid erkrankt ist und eine Prognose für den Infektionsgrad treffen. Denn nicht jeder Verdachtsfall kann getestet werden. Dabei konnten die Forscher zeigen, dass Geschmacksverlust zu den wahrscheinlichsten Voraussagen für eine Covid-Erkrankung gehört. 65 Prozent der positiv getesteten Personen machten diese Angabe. Den Forschern gelang es auch, aus den Zahlen einen Infektionsgrad zu modellieren: 17,42 Prozent der 805.000 App-Nutzer, die Covid-Symptome meldeten, seien wahrscheinlich an dem Virus erkrankt.

Diese Studie ist ein gutes Beispiel für den Sinn der Gesundheits-Datenspende. Immer mehr Menschen sind dazu bereit. Zur Freigabe von Gesundheitsdaten (Puls, Fieber, Vorerkrankungen) und Bewegungsdaten (Standort, Abstandsmessung) für die Covid-Forschung sind, wie Data4Life in einer Studie ermittelte, fast zwei Drittel (65 Prozent) aller Deutschen bereit. Über drei Viertel (77 Prozent) derjenigen, die ihre Daten zur Verfügung stellen würden, wären dadurch motiviert, mit Ihrer Datenspende zur Eindämmung der Covid-19 -Ausbreitung beizutragen.

Das sind mehr als doppelt so viele wie vor dem Ausbruch der Seuche. In einer Forsa-Umfrage vom September 2019 hatten sich nur 38 Prozent der Befragten bereit erklärt, der Forschung Daten aus Gesundheits-Apps zu spenden.

Ein neues digitales Ökosystem

Das neue digitale Ökosystem der Gesundheit soll über die Dauer der aktuellen Pandemie Bestand haben. Die Zeichen dafür stehen so gut wie noch nie. „Die Digitalisierung darf nicht an der Tür des Wartezimmers enden. Durch die Corona-Krise haben Patienten und Ärzte verstanden, was sie zu leisten vermag“, sagt Henrik Matthies, Managing Direktor des HIH. Die Zahl der Videosprechstunden ist rasant gestiegen.

Es sei unter dem Druck der Pandemie gelungen, alle wesentlichen Player der Gesundheitswirtschaft – von allen Universitätskliniken über das RKI und das Bundeamt für Arzneimittel bis zu den Kassenärztlichen Vereinigungen – an einen Tisch zu bekommen, um gemeinsam internationale Standards für den Datenaustausch zu entwickeln, die sogenannten Corona Component Standards (Cocos). Dabei geht es beispielsweise darum, Vitalparameter wie den Blutdruck in eine gemeinsame international anerkannte Sprache zu übersetzen. „Cocos ist unsere einmalige Chance, ein interoperables Digital-Health-Ökosystem in Deutschland zu entwickeln“, sagt Matthies im Gespräch mit Gründerszene. Mit Interoperabilität meint er die Zusammenarbeit unterschiedlicher Systeme und Organisationen mit gemeinsamen Standards.

Dieses Ökosystem solle den „reibungslosen Austausch von Daten aus der und für die Patientenversorgung optimal unterstützen“, ergänzt Kai Heitmann, der Standardisierungsexperte des HIH. Ineinandergreifende Datenformate sollten es einfacher machen, die epidemiologische Lage zu bewerten, die Wirksamkeit von Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung zu überprüfen und die neuen Krankheit optimal zu erforschen.

Und was rät Matthies Gründern? „Startups und Tech-Unternehmen, die jetzt auf Cocos setzen, schaffen gemeinsam mit den führenden Institutionen des deutschen Gesundheitswesens und der universitären Forschung die Grundlage, dass uns dieser elementare Meilenstein kurzfristig gelingt.“

