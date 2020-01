Es ist schon bizarr. Auf der einen Seite nehmen deutsche Verbraucher Übernahmen wie die des Fitnesstrackers Fitbit durch den Google-Mutterkonzern Alphabet vom November 2019 gleichgültig hin. Auf der anderen gibt es hierzulande lautstarken Protest gegen die Nutzung von Daten der Krankenkassen aus elektronischen Patientenakten.

Die Konsequenz ist, dass für die Einführung der Patientenakte nun ein zweites Digitalgesetz ins Parlament eingebracht und beschlossen werden muss. Datenschützer hatten Bedenken gegen die Verarbeitung der Gesundheitsinformationen. Dabei geht es hier um anonymisierte Abrechnungen, nicht um Patienten- und schon gar nicht um Behandlungsdaten. In der öffentlichen Meinung ist das Augenmaß für angemessenen Datenschutz abhandengekommen.

Gesundheitsdaten müssen genutzt werden dürfen

Denn eines ist klar: Die digitale Gesundheitswirtschaft wird in Deutschland nur dann vorankommen und sich im internationalen Wettbewerb behaupten können, wenn Gesundheitsdaten genutzt werden dürfen.

„Wenn es ein Grundvertrauen in amerikanische Großkonzerne gibt, aber ein Grundmisstrauen in den eigenen Staat, dann ist das eine Imbalance, die uns auf Dauer im Digitalen nicht nach vorne bringt“, warnte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) diese Woche in einer Keynote beim Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) in Berlin. Themen der Veranstaltung: die Zukunft von „Digital Health aus Deutschland“ und der Start des VC-Fonds Heal Capital mit einem angestrebten Volumen von 100 Millionen Euro.

Er würde gern das „Gedankensetting umdrehen“, so der Minister. Wie wäre es, sinnierte Spahn über die Nutzung von Gesundheitsdaten, „wenn wir ein Grundrecht auf eine digitale Identität schaffen?“ – natürlich auf dem Boden der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Spahn warf den Begriff der „reziproken Solidarität“ in die Debatte über Datenschutz im Gesundheitswesen. Das bedeute für ihn: Die Solidarität der 80 Millionen Krankenversicherten erzeugt ein System, das allen den Zugang zur Gesundheit öffnet. Umgekehrt könne die Grundbereitschaft des Bürgers erwartet werden, der Allgemeinheit Daten zur Verfügung zu stellen. Damit werde dieses digitale Gesundheitssystem als solidarisches Gebilde besser – ohne dass Persönlichkeitsrechte verletzt werden.

Warum kein Krankenkassen-Bonus für die Datenspende?

Das würde Startups und Industrie, Ärzte, Kliniken und Universitäten in die Lage versetzen, mit den gespendeten Daten zu arbeiten. Das würde der digitalen Gesundheitswirtschaft ermöglichen, Algorithmen zu schreiben, maschinell zu lernen, Künstliche Intelligenz zu schaffen und Medikamente zu entwickeln, Epidemien vorauszusagen und Menschen zu heilen.

Allerdings stellt sich die Frage, was der Wert und damit der Preis dieser Daten ist. Warum bieten Krankenkassen Bonusprogramme für sportliche Aktivitäten, bislang aber noch nicht für die Datenspende im Dienste einer besseren Gesundheit? Ein Beispiel für dieses Geschäftsmodell liefert das Startup Nebula Genomics des Human-Genom-Pioniers George Church, das seine Kunden für wissenschaftliche Nutzung ihrer DNA-Daten honoriert.

Nun wird niemand Verhältnisse wie in China wollen, wo eine millionenfache Genomsequenzierung ohne jede Debatte vom Staat verordnet wurde. Andererseits bremst übertriebener Datenschutz die Innovation in Europa und vor allem in Deutschland. „Wenn wir noch zwei, drei oder vier Jahre warten, dann können wir uns entscheiden, ob wir Technologie in den USA oder China kaufen. Aber nicht mehr aus Deutschland oder Europa“, sagte Spahn.

Dann könnte dem Bereich der digitalen Gesundheitswirtschaft das passieren, was sich jüngst beim Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes zeigte: Weil Technologie vom eigenen Kontinent in ausreichender Menge fehlt, hat Europa trotz US-Protesten kaum eine Alternative zu Sendeanlagen des chinesischen Huawei-Konzerns.

Innovationsgetriebene Selbstbehauptung Europas

Spahn fordert zu Recht eine innovationsgetriebene Selbstbehauptung der EU. Voraussetzung bleibt, dass sie die Datensouveränität des einzelnen Bürgers gewährleiste, „als eine Form der Selbstbehauptung gegen Überwachungskapitalismus in den USA und den Überwachungsstaat in China“, so der Minister.

Würde es gelingen, einen DSGVO-konformen europäischen Datenraum zu schaffen, böten sich Forschern in Universitäten, Startups und der Industrie drei Chancen: Innovationen zu entwickeln, Standards zu setzen und sich gegen Technologie der Großmächte China und USA zu behaupten. Denn dort fließen längst Milliarden in die datengetriebene Gesundheitsforschung. Wird diese Gelegenheit verpasst, bleibt für Innovation aus Europa nur eine Nebenrolle.

