Wenn ich über das typische Geräusch einer Arztpraxis nachdenke, fällt mir das Krächzen des 24-Nadel-Druckers ein, der Rezepte, Überweisungen und Atteste erstellt. Dieser Sound der 1980er-Jahre lässt erahnen, wie es um die Digitalisierung der Arztpraxen bestellt ist. Und wer einen Blick auf den Bildschirm des Arztes wirft, wird sich mitunter in die Zeit von Windows NT zurückversetzt fühlen. Doch es gibt Ausnahmen.

Die Binsenweisheit „Never change a running system“ mag der Entscheidung von Ärzten zugrunde liegen, an ihrer erprobten Software festzuhalten. Doch sie frisst häufig viel Zeit. Der Bürokratieindex der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) verzeichnet zwar einen leichten Rückgang des administrativen Aufwandes in Arztpraxen. „Mit aktuell etwa 60 Arbeitstagen, die pro Jahr und Praxis für die Erfüllung von Informationspflichten aufgewendet werden müssen, ist die Belastung aber noch sehr hoch“, stellt die Analyse fest.

Betriebssystem für die Arztpraxis

Das Startup Doctorly hat sich die Aufgabe gestellt, genau dieses Problem zu lösen und arbeitet an einer Art „Betriebssystem für die Arztpraxis“. „Unsere Vision ist eine Praxissoftware, die den Arzt in einer digitalisierten Praxis effektiver arbeiten lässt“, sagt Mitgründer und CEO Samir El-Alami. Die Software soll die Patientenverwaltung einschließlich der Abrechnung, das Terminmanagement und die Patientenakten organisieren. Sie soll dem Arzt auch ein Werkzeug an die Hand geben, mit dem er die Effizienz der Praxis mit Finanzinformationen und Patientenmetriken überwachen kann. „Wir entwickeln eine cloudbasierte Hybridsoftware. Ärzte können das Cloud-Backup oder einen lokalen Server nutzen“, sagt El-Alami.

In einem zweiten Schritt soll es eine Patienten-App geben. „In einem dritten Schritt soll Doctorly eine offene Plattform werden, in die sich andere Health-Anwendungen integrieren können“, sagt der Gründer. „Denn Ärzte wollen eine Plattform und nicht fünf oder zehn.“ Hier hat El-Alami einen hohen Anspruch: „Unser Vorbild ist Salesforce.“

Schwieriger Start

Bereits vor zwei Jahren sprach der Gründer von diesem Ziel. In einem Interview mit Gründerszene kündigte er den Marktstart der Plattform für Ende 2018 an. Nun soll Doctorly Ende 2020 an den Start gehen, die App und die offene Plattform dann ab 2022. Er hatte am Anfang nicht damit gerechnet, dass die Regulatorik so komplex sein würde.

„Ich arbeite seit zwölf Jahren in Startups. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der regulatorische Prozess für dieses Healthtech-Produkt so lange dauert. Bei meinem früheren Startup, dem Insurtech One, hatten wir die erforderliche Lizenz innerhalb kurzer Zeit.“ Jetzt gehe es nicht um eine Freigabe, sondern um eine Vielzahl von Zertifizierungen. Immerhin: „Die wichtigsten haben wir bereits“, sagt der Gründer. Es ist viel komplizierter als ich gedacht habe.“

Bei der Realisierung dieser Pläne, soll eine Seed-Runde über fünf Millionen Euro helfen, die das Startup kürzlich bekanntgegeben hat (Gründerszene berichtete). „Im nächsten Jahr steht dann das Wachstum im Mittelpunkt. Dann wollen wir eine Series-A abschließen“, skizziert El-Alami den Fahrplan der kommenden Monate.

Doctorly ist Teil der Zukunftspraxis

Die KBV unterstützt das Startup: „Wir sind Teil des KBV-Programm Zukunftspraxis“, sagt El-Alami. Der Spitzenverband will mit dieser Initiative die Digitalisierung des Gesundheitswesens vorantreiben. Dazu entwickeln zehn Startups digitale Lösungen, darunter die medizinische Kommunikationplattform Ada Health, die Patienten bei der Selbstdiagnose hilft, der Telefon-Assistent Aaron.ai und das Anamnese-Tool Idana.

Doctorly ist ein Beispiel für den mühevollen Weg der Health-Startups in Deutschland. Davon solle sich aber niemand entmutigen lassen. „Es braucht Unternehmen, die mehr digitale Optionen für Ärzte und Patienten bieten“, sagt der Gründer des 2017 gegründeten Startups. Es gehe darum, den Arzt effizienter zu machen und die Versorgung der Patienten zu verbessern.

