Immer weniger Zahnärzte streben nach ihrem Studium die Selbstständigkeit an: Die einen scheuen die hohen Investitionen, andere die Bürokratie oder die ungünstige Work-Life-Balance, die eine eigene Praxis mit sich bringt. Knapp die Hälfte der Arbeitszeit niedergelassener Ärzte fällt häufig an Wochenenden oder spät abends an. Hinzu kommen Honorarabrechnungen, Heil- und Kostenpläne oder andere Büroarbeiten.

Drei Gründer haben das als Geschäftsmodell erkannt und wollen eine neue Marke entwickeln: DrWiens. Christian und Daniel Wiens sowie Philipp Harders wollen eine Praxen-Kette mit angestellten Zahnärzten aufbauen. Zwei Pilotpraxen gibt es bereits in Heidelberg. Weitere sieben sind bis Ende 2021 in deutschen Großstädten geplant. Christian Wiens ist als CEO des Insurtech Getsafe bekannt, sein Bruder Daniel ist Zahnarzt. Und Harders war bei Getsafe ein Jahr lang als Entrepreneur in Residence tätig.

Finanzinvestoren im Medizinmarkt

Damit folgen sie einem Trend: Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) rechnete bis Juni mit 1.040 zugelassenen zahnärztlichen medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in Deutschland. So werden diese Praxen mit angestellten Ärzten genannt. Der darin enthaltene Anteil der investorengetragenen MVZ (I-MVZ) steigt rasant. Im Dezember 2015 gab es laut KZBV lediglich zehn, im März 2020 waren es bereits 207. Ihr Anteil am MVZ-Gesamtmarkt wächst kontinuierlich und beläuft sich inzwischen auf gut 21 Prozent – Tendenz weiter steigend. Die KZBV spricht für den zahnärztlichen Bereich derzeit von zwölf Groß- und Finanzinvestoren mit einem weltweiten Gesamtinvestitionsvolumen von etwa 94 Milliarden Euro.

Das Startup will mit DrWiens eine Marke aufbauen, die sich insbesondere an eine urbane jüngere Zielgruppe richtet. Geplant sind Standorte mit zwei bis drei Ärzten und vier bis sechs Behandlungszimmern für jeweils bis zu 2.500 Patienten pro Jahr. Großer Wert wird auf eine digitale Praxisorganisation gelegt – was Online-Terminvereinbarung und -Anamnese sowie telemedizinische Angebote einschließt und bis zur Abrechnung privatärztlicher Leistungen per Smartphone reicht. „Patient und Arzt sollen über den Praxisbesuch hinaus in Verbindung bleiben“, sagt Philipp Harders. Dabei denkt er an digital vermittelte Präventions-, Beratungs- und Betreuungsangebote.

Kritik von der Ärzte-Lobby

„Wir wollen tief in die Wertschöpfung reingehen“, beschreibt Harders das Geschäftsmodell. Dabei hofft er auf Preisvorteile beim Materialeinkauf ebenso wie auf Effizienzgewinn durch eine zentralisierte Praxisorganisation und die Integration digitaler Anwendungen von anderen Startups. Naheliegend sind auch individualisierte Zusatzversicherungen für die Patienten, wie sie heute schon vom Angelinvestor Getsafe angeboten werden. Harders kann sich hier ein Membershipmodell vorstellen.

Die KZBV sieht diesen Trend mit Unbehagen und fordert eine stärkere Regulierung der investorengetragenen Praxisketten. Vorstandsvorsitzender Wolfgang Eßer warnt in einer Mitteilung: „Eine Vergewerblichung und Kommerzialisierung des Gesundheitswesens, wie sie etwa in den USA schon weiter fortgeschritten ist, [ist] ein fataler Irrweg.“ Er kritisiert, nur sieben Prozent der I-MVZ lägen in ländlichen Bereichen mit niedrigem Medianeinkommen, während rund 76 Prozent in städtischen Bereichen mit hohem Einkommen angesiedelt seien. „Damit leisten sie so gut wie keinen Beitrag zur Patientenversorgung in Gebieten, in denen am ehesten Versorgungsengpässe und Unterversorgung drohen.“

Immer mehr angestellte Ärzte

Philipp Harders widerspricht: Er sieht zum einen die Unzufriedenheit der Patienten mit der gegenwärtigen Versorgung. Die Bereitschaft, den eigenen Zahnarzt weiterzuempfehlen, liege bei vier Prozent, bei kundenorientierten Unternehmen wie Zalando dagegen bei über 40 Prozent. Zum anderen seien 41 Prozent der Zahnärzte über 55 Jahre alt und müssten innerhalb der nächsten zehn Jahren einen Nachfolger finden. Gleichzeitig habe sich der Anteil der angestellten Ärzte in den letzten Jahren auf knapp 30 Prozent verdoppelt. „Somit wird es für Praxen immer schwerer, einen Nachfolger zu finden. Bis zu 35 Millionen Patienten werden allein durch diesen Konsolidierungseffekt neu verteilt werden müssen.“

