Kaum ist die elektronische Patientenakte (ePA) vom Bundestag beschlossen, hagelt es schon heftigen Widerspruch. Das Patientendatenschutzgesetz (PDSG), das die Einführung der ePA regelt, sei „stark wettbewerbs- und innovationsfeindlich“, moniert der Bundesverband Gesundheits-IT (BVITG). Denn Startups und andere Unternehmen der Gesundheitsbranche können keine eigenen und von der Gematik zertifizierten ePAs anbieten. Das soll nur noch den gesetzlichen und privaten Krankenkassen gestattet sein.

Die Gematik ist ein Unternehmen, das die Spitzenorganisationen im Gesundheitswesen gemeinsam gegründet haben, um unter anderem die elektronische Gesundheitskarte zu entwickeln. Das Bundesgesundheitsministerium ist signifikant beteiligt, es hält 51 Prozent der Anteile.

Die elektronische Patientenakte soll in der Zukunft das zentrale Element des digitalen Gesundheitsmanagements werden. Spätestens ab Januar 2021 müssen die Krankenkassen ihren Versicherten eine solche ePA anbieten. So steht es im Patientendatenschutzgesetz (PDSG), das der Bundestag vorige Woche beschlossen hat. Es war erforderlich geworden, weil die Patientenakte wegen Datenschutzproblemen aus dem eigentlich dafür vorgesehenen Digitalen Versorgungsgesetz, das im November 2019 beschlossen wurde, herausgenommen werden musste.

„Die ePA wird in der ersten Ausbaustufe die Möglichkeit bieten, vom Arzt zur Verfügung gestellte Befunde, Diagnosen und andere medizinische Informationen zu speichern und mit weiteren Ärzten zu teilen“, erklärt ein Sprecher des AOK-Bundesverbandes gegenüber Gründerszene. Hinzu kommen ein Medikationsplan und elektronische Notfalldaten. Ab 2022 soll die ePA laut Bundesgesundheitsministerium dann auch den Impfausweis, den Mutterpass, das gelbe U-Heft für Kinder und das Zahn-Bonusheft enthalten. Auch die Migration der Daten bei einem Kassenwechsel soll dann gewährleistet sein.

Patientenakte ist freiwillig

Patienten haben gegenüber Ärzten, Krankenhäusern und Versicherungen übrigens einen Anspruch auf die ePA und darauf, dass ihre Gesundheitsdaten dort hinterlegt werden. Sie können aber selbst entscheiden, ob sie die ePA auch nutzen wollen. Ferner entscheiden sie für jedes einzelne abgelegte Dokument, ob sie es einem anderen Arzt oder Krankenhaus zur Einsicht freigeben und wie lange diese Freigabe gilt.

Der BVITG kritisiert, dass alle App-Entwickler, die nicht gemeinsam mit den Krankenkassen eine Akte entwickelt haben, faktisch vom digitalen Gesundheitsmarkt ausgeschlossen werden. Für Patienten bedeutet das auch: Sie können nur die ePA verwenden, die von ihrer Krankenkasse angeboten wird. „Wahlfreiheit ist also nicht gegeben“, kritisiert der Verband. Zudem hätten die kassenärztlichen Vereinigungen kurz vor der Beschlussfassung eine Änderung des Entwurfs erreicht und sich weitgehende Rechte zur Entwicklung eigener Anwendungen sowie zur Analyse von Versichertendaten gesichert.

Auch das ruft Kritiker auf den Plan. Medatixx, ein Anbieter von Praxissoftware für Ärzte, spricht in diesem Zusammenhang von einem „fatalen Schritt zur schleichenden Verstaatlichung der Gesundheits-IT“. Das Unternehmen erwartet Wettbewerbsverzerrungen, wenn die Ärzteorganisationen eigene digitale Lösungen anbieten, die mit Anwendungen aus der Privatwirtschaft konkurrieren müssen.

Pilotprojekte mit Gesundheitsakten

Vorläufer der Patientenakten gibt es bereits – sogenannte Gesundheitsakten. Auch das sind Apps, in denen Patienten medizinische Informationen sammeln können. Sie wurden allerdings als eigenständige Software-Lösungen ohne Gematik-Zertifizierung entwickelt. So hat die Krankenversicherung AOK Nordost gemeinsam mit dem Netzwerkausrüster Cisco im Februar 2019 ein Pilotprojekt für eine Gesundheitsakte gestartet. Die Techniker-Krankenkasse (TK) bietet die Gesundheitsakte TK-Safe an, die gemeinsam mit IBM Deutschland programmiert wurde. Für die Anbieter dieser Anwendungen bleibt nun noch einiges zu tun: „Entsprechend [dem PDSG] werden auch wir unsere elektronische Gesundheitsakte TK-Safe ab 2021 in eine ePA migrieren“, erklärt eine Sprecherin der TK.

Spannend dürfte die Frage werden, wie sich Drittanbieter von Gesundheitsakten mit der neuen Rechtslage arrangieren – etwa das Startup Vivy, das mehrheitlich dem Allianz-Konzern gehört und mit zahlreichen gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen kooperiert. Das Startup antwortete nicht auf entsprechende Anfragen von Gründerszene.

Noch fraglicher dürfte die Zukunft komplett freier Angebote werden, etwa der Gesundheitsakte von Doctorbox. Einer Sprecherin zufolge pflegt das 2018 gegründete Startup überhaupt keine Kooperationen mit Krankenkassen.

Dass nun endlich die Patientenakte kommt, ist ein wichtiger Schritt für das digitale Gesundheitsmanagement der Zukunft. Die vom Gesetzgeber definierten „Leitplanken“ sind eng, was aber angesichts so sensibler Themen wie der Datensicherheit und der Festlegung allgemeinverbindlicher Standards nachvollziehbar ist. Insellösungen bringen da wenig Nutzen für die Verbraucher. Mit dem neuen Gesetz wurde zudem vermieden, dass die großen Digitalkonzerne Amazon, Apple und Google dieses Thema in Deutschland so besetzen, wie sie es bereits in den USA tun – und damit praktisch das Gesundheitswesen übernehmen.

Jürgen Stüber schreibt bei Gründerszene über die digitale Gesundheitswirtschaft. Jeden Freitag lest ihr hier die Kolumne Healthy Business, die einen Blick auf die Gesundheitsbranche wirft. Die Kolumne der vorigen Woche findet ihr hier:

