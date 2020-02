Dass Facebook viel über mich und meine Gewohnheiten weiß, ist mir bewusst – auch, wenn ich das Thema gern verdränge. Dass einige meiner Apps sehr intime Daten an den US-Konzern weiterleiten, war mir bis vor kurzem nicht bekannt.

In einem Artikel der Zeit (Paywall) schreibt die Autorin, wie sie auf einer Presseveranstaltung des sozialen Netzwerks von einer Neuerung erfahren hat. Seit Ende Januar zeigt Facebook seinen Nutzern, welche Apps und Websites Informationen an die Plattform senden. Die Autorin hat sich ihr Profil deshalb einmal genauer angeschaut und einige Überraschungen gefunden. Das habe ich daraufhin auch getan.

Facebook hat dieses Tool sehr gut versteckt. In den Einstellungen gibt es den Reiter „Deine Zeit auf Facebook“. Klickt man darauf, erscheint die Option „Aktivitäten außerhalb von Facebook“. Dort sind alle Organisationen gesammelt, die eine Schnittstelle mit Facebook haben. Wenn ich eine App herunterlade oder eine Seite öffne, geben die Betreiber diese Daten über ein Tracking-Tool an das Netzwerk weiter. Der US-Konzern verwendet diese Informationen dann, um mir personalisierte Werbung anzuzeigen.

Clue hat 55 Mal Daten geteilt

Auf meiner Liste stehen 181 Apps und Websites, die meine Aktivitäten teilen. Eine davon ist Clue. In die App trage ich regelmäßig ein, wann ich meine Periode und wann PMS habe. Außer meinem Frauenarzt muss davon niemand wissen. Clue hat über die Schnittstelle mit Facebook bisher 55 Mal Daten weitergegeben. Das wundert mich.

In der App habe ich mich bewusst nicht mit meinem Facebook-Profil, sondern über meine E-Mail-Adresse registriert. In den Einstellungen gibt es die Option, Clue mit seinem Facebook-Konto zu verbinden. Ich habe das angelehnt. An keiner Stelle habe ich bewusst eingewilligt, dass Mark Zuckerberg und sein Team Informationen über meinen Zyklus bekommen sollen.

Eine schnelle Umfrage unter Freundinnen stellt klar, dass ich nicht allein bin. Viele meiner Freundinnen nutzen Clue, haben ihr Facebook-Profil aber auch nicht mit der App verknüpft. Mal hat das Berliner Startup bislang 17 Aktivitäten einer Freundin geteilt, mal waren es 34. Bei anderen taucht Clue nicht einmal in der Facebook-Liste auf. Generell scheint Clue bis auf eine Google-eigene App der einzige Zyklustracker zu sein, der seine Daten weitergibt.

Keine klare Antwort von Clue

In den Datenschutzrichtlinien des Startups finde ich dann einen Hinweis darauf. Das mit Millionen finanzierte Startup verwende Tools von Drittanbietern, darunter Facebook, um das Verhalten seiner Nutzerinnen zu analysieren und so mögliche neue Kundinnen mit Werbekampagnen anzusprechen, heißt es. Clue teile keine Gesundheitsdaten oder Informationen über meinen Zyklus, sondern welches Gerät ich habe, wie oft die App geöffnet wird und in welcher Region ich mich aufgrund meiner IP-Adresse bewege. Heißt: Meine persönlichen Daten dienen dazu, eine Zielgruppe zu entwerfen. Um den Registriervorgang abzuschließen, müssen Kundinnen den Datenschutzrichtlinien zustimmen. Ganz ehrlich: Ich habe diesen langen Text nicht gelesen.

Ich frage bei Clue nach, warum das Startup meine Informationen mit dem sozialen Netzwerk teilt, obwohl ich dem nicht zugestimmt habe. Eine konkrete Antwort bekomme ich nicht. Eine Sprecherin schreibt lediglich, dass die App wissen möchte, wer Clue herunterlädt, um diese Nutzerinnen nicht mehr bei Facebook anzuwerben. Warum die Daten mancher Freundinnen nicht mit Facebook geteilt werden, kann mir die Sprecherin nicht sagen. Das liege nicht an Clue, da alle Profile gleichbehandelt werden.

Das Startup schreibt mehrfach, dass nur ein Minimum an Daten weitergeleitet würden und Clue keine Informationen verkaufe. Wie mein Zyklus verläuft und wann ich am ehesten schwanger werden könnte, könne Facebook nicht sehen. Seit Ende Juli habe ich die Clue-App laut Facebook 53 Mal geöffnet. Weitere zwei Mal finde ich in der Aufzählung die Aktivität Costum – was das bedeutet, weiß ich nicht. Zu jeder Interaktion gibt es eine präzise Zeitangabe und eine Identifikationsnummer. Ich rufe den Zyklustracker vor allem dann auf, wenn ich meine Periode habe ­– um eben diese Daten in die App einzutragen. Entsprechend lässt sich in der Facebook-Zeitleiste auch ein gewisses Muster erkennen.

„Aufsichtsrechtliche Prüfung“ durch die Datenschutzbehörde

Nicht nur ich, sondern auch die Berliner Datenschutzbeauftragte befasst sich gerade mit Clue. Die Behörde habe eine „aufsichtsrechtliche Prüfung“ eingeleitet, um rechtliche und technische Aspekte der App zu untersuchen, schreibt eine Sprecherin auf Anfrage von Gründerszene. Worum es sich dabei genau handelt, will die Behörde nicht sagen. Konkrete Beschwerden lägen nicht vor, es handele sich vielmehr um eine Routinekontrolle. Ein Ergebnis, ob das Berliner Startup rechtskonform arbeitet, gäbe es erst in ein paar Monaten.

Ich habe meinen Verlauf an Apps und Websites, die ich in den vergangenen Monaten aufgerufen habe, mittlerweile entfernt. Facebook sagt mir daraufhin, dass die Organisationen trotzdem Daten weiterleiten werden. Nur werden diese nicht mehr mit meinem Profil verknüpft. Ein kleiner Trost, immerhin.

