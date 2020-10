Abnehmen ohne auf Mahlzeiten zu verzichten: Sogenanntes Intervallfasten erfreut sich unter gesundheitsbewussten Menschen immer größerer Beliebtheit. Davon profitieren nun auch die Macher der Berliner Diät-App Fastic. Wie Bild berichtet, hat das Jungunternehmen kürzlich eine Seedrunde in Höhe von fünf Millionen Euro abgeschlossen.

Bemerkenswert liest sich vor allem die Liste der Geldgeber, die dem Bericht zufolge in Fastic investiert haben sollen. Demnach waren etliche Szenegrößen an der Runde beteiligt, darunter: Trivago-Gründer Rolf Schrömgens, Ioniq-Chef Jan Beckers, Tier-Mobility-Gründer Lawrence Leuschner sowie Benjamin Bak, bekannt durch seine Dating-App Lovoo. Letzterer scheint sogar initial an der Gründung von Fastic mit beteiligt gewesen zu sein. Laut einem Eintrag im Handelsregister hielt die BAK Venture GmbH per Ende 2019 noch 80 Prozent an dem Berliner Startup. Der Rest entfällt auf die zwei Mitgründer und heutigen Geschäftsführer von Fastic, Sebastian Wettcke und Philipp Wayman. Einen aktuellen Registerauszug zur Seed-Runde gibt es noch nicht.

App soll schon Millionen Nutzer haben

Mithilfe der Fastic-App sollen Menschen leichter abnehmen können. Im Zentrum steht das Intervallfasten: Statt kalorienreiche Lebensmittel streng zu meiden, verzichtet man dabei nur zeitweise auf Nahrung – je nach Fastenmethode an 16 Stunden am Tag, an zwei Tagen in der Woche oder an jedem zweiten Tag. Ansonsten darf normal gegessen werden. Je nach Tagesablauf ermittelt Fastic die für Nutzer am besten geeignete Methode. Dazu setzt die Anwendung auf Tipps und den Austausch mit Gleichgesinnten. Seit dem Start im April sollen mehr als vier Millionen Menschen die App heruntergeladen haben.

Mit dem Geld aus der Seed-Runde wollen die Gründer ihre App laut Bild nun in den USA bekannt machen. Dort liegt der Anteil der übergewichtigen Bevölkerung bereits bei 75 Prozent. 1,6 Millionen Amerikaner sollen die App von Fastic bereits nutzen.

