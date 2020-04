Auf den ersten Blick erinnert das Produkt von Fritz Grünewaldt an einen Spielteppich für Kinder. Schwarzer Untergrund, darauf bunte Umrisse von Händen und Füßen sowie zahlreiche Buchstaben- und Zahlenkombinationen. Doch geht es nach Grünewaldt, bietet sein Startup Fitter You nicht weniger als eine Alternative zum Personal Fitnesscoach.

Die sogenannte Performat wird je nach Körpergröße des Nutzers in verschieden Ausführungen angeboten und soll mit farbigen Positionsmarkierungen für Hände, Füße und Knie dafür sorgen, dass die Übungen korrekt ausgeführt werden. Unterstützt wird der Nutzer dabei von einer Smartphone-App, die nach Angaben von Fitter You mehr als 1.000 Trainingsclips mit personalisierten Übungen bereithält. Damit es nicht zu Verletzungen kommt, berücksichtigt die App laut dem Unternehmen etwa Beschwerden, Fitnesslevel, Geschlecht, Alter und Vorlieben des Nutzers. Ein Algorithmus werte den Trainingsfortschritt aus und passe die Übungen bei Bedarf an.

„Durch die Kombination lösen wir typische Defizite gängiger Fitness-Apps“, sagt Fitter You-Gründer Grünewaldt im Gespräch mit Gründerszene. Kunden können die Matte zusammen mit einem monatlichen Abonnement erwerben. Bislang hätten sich rund 3.500 Kunden für ein Abo entschieden, so Grünewaldt. Im vergangenen Jahr habe die Firma rund 200.000 Euro umgesetzt. Knapp drei Millionen Euro seien bislang in den Aufbau der Firma aus Landau in der Pfalz geflossen.

Investment von André Schürrle

Einen großen Teil der Summe hat André Schürrle beigesteuert, Fußballweltmeister 2014 und derzeit bei Spartak Moskau unter Vertrag. „Ich habe die App und die Matte lange getestet und habe einfach gemerkt, dass ich eine riesen Freude entwickelt habe, jeden Tag ein neues individuelles Programm zu bekommen“, wird Schürrle in einer Mitteilung der Firma zitiert. Auf die Firma wurde er aufmerksam, als Fitter-You-Gründer Fritz Grünewaldt noch Vorstandsmitglied beim 1. FC Kaiserslautern war. „Dadurch entstand ein Netzwerk aus verschiedenen Physiotherapeuten, Sportlern und Trainern“, sagt Grünewaldt. Neben Schürrle werde Fitter You auch vom Handballnationalspieler Uwe Gensheimer und der Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Welte unterstützt.

Einen weiteren Investor will Grünewaldt am Dienstagabend in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ gewinnen. Sein Angebot: 500.000 Euro für zehn Prozent der Unternehmensanteile. Sollte es zu keinem Deal kommen, kann der Gründer zumindest auf große Werbewirkung hoffen. Denn wegen der Corona-Krise sind Trainingsgeräte für Zuhause derzeit gefragter denn je. Das weiß auch Grünewaldt: „Das wir gerade jetzt mit unserer Personal-Home-Fitness-Lösung vielen Menschen eine Lösung bieten können, um sich abzulenken, Stress abzubauen und das Immunsystem zu stärken, macht uns froh.“ Klar, denn der Gründer verdient damit sein Geld.



Bild: TVNOW / Bernd-Michael Maurer