Isoliert betrachtet klingt die Zahl nicht schlecht: Im vergangenen Jahr haben US-Gesundheits-Startups 374 Deals mit einer durchschnittlichen Ticketgröße von 19,8 Millionen Dollar abgeschlossen. Das geht aus einem Report des Wagniskapitalgebers Rock Health hervor. Demnach flossen insgesamt 7,4 Milliarden Dollar von 627 Investoren auf Startup-Konten. Verglichen mit dem Jahr 2011 ist das ein sensationeller Sprung: Damals gab es 1,1 Milliarden Euro in 92 Deals – im Schnitt waren das pro Investment 12 Millionen US-Dollar.

Der Vergleich zum Super-Investorenjahr 2018 fällt allerdings nicht so rosig aus: Geldgeber haben damals zehn Prozent mehr investiert (8,2 Milliarden US-Dollar) und auch das Volumen der einzelnen Investments lag mit 21,6 Millionen Dollar höher. Sind das erste Anzeichen dafür, dass die Healthtech-Blase platzt?

Created with Highstock 6.0.7 Milliarden US-Dollar Finanzierung von Health Startups Fundings in den USA über 2 Millionen US-Dollar 1.1 1.1 1.5 1.5 2.1 2.1 4.1 4.1 4.7 4.7 4.6 4.6 5.8 5.8 8.2 8.2 7.4 7.4 Summe in Milliarden US-Dollar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0 2.5 5 7.5 10 Rock Health / Gründerszene

So weit ist es wohl kaum. Rock Health beobachtet die Szene seit dem Jahr 2011 und registrierte seitdem ein nahezu stetiges Wachstum, was sowohl die Zahl als auch die Größe der Investitionen im Bereich Digital Health betrifft. „Dieser Trend kann am besten als eine Art Abbremsen und nicht als Schrumpfen beschrieben werden“, so die Autoren der Studie.

Created with Highstock 6.0.7 Millionen US-Dollar Ticket-Größen Durchschnittliche Höhe der Finanzierungsrunden 12 12 10.6 10.6 10.7 10.7 13.9 13.9 14.7 14.7 13.5 13.5 15.9 15.9 21.6 21.6 19.8 19.8 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0 5 10 15 20 25 Rock Health / Gründerszene

„Vor zehn Jahren war Digital Health für Investoren noch ein kleiner Fleck auf dem Radar. Seitdem hat sich die Branche zu einem stabilen Markt entwickelt, in den fast jeder zehnte Dollar VC-Geld in den USA investiert wurde“, blicken die Autoren der Studie zurück.

Sie interpretieren den Knick in der Wachstumskurve mit größeren Marktturbulenzen und einem „weniger offenen IPO-Fenster“. Die sechs Health-IPOs 2019 in den USA hätten nicht den Erwartungen entsprochen und eine Marktkapitalisierung von lediglich 17 Milliarden US-Dollar erzielt.

Beteiligte Investoren beabsichtigten, Kapital für Technologieunternehmen bereitzustellen, die sich den massiven Herausforderungen und Chancen im US-Gesundheitswesen stellen – wenn auch möglicherweise langsamer als in den vorherigen Jahren, heißt es.

Erste 2020-Investments in Europa

Und wie wird das neue Jahr in Europa? Erste Anzeichen lassen auf einen positiven Trend in Sachen Finanzierungsrunden hoffen: Das Jahr war gerade mal eine Woche alt, als der Telemedizin-Anbieter Kry aus Schweden eine C-Runde über 140 Millionen Euro bekannt gab.

Rock Health investiert seit 2010 ausschließlich frühphasig in Gesundheits-Startups und sitzt in San Francisco. Laut Crunchbase war der VC seitdem 99 Mal an Finanzierungsrunden beteiligt. Er verfügt über 86 Portfoliounternehmen und hat bereits 15 Exits abgeschlossen. Zudem verfügt der Geldgeber über zahlreiche Industriepartner, vor allem aus dem Medizin- und Pharmabereich.

Bild: Getty Images / Grafiken: Rock Health