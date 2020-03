Die Corona-Krise verhilft der Telemedizin zu mehr Aufmerksamkeit. Immer mehr Startups sehen hier Chancen. Das sind zum einen die klassischen Anbieter von Videosprechstunden wie Kry oder Teleclinic, aber auch Unternehmen, die andere medizinische Dienstleistungen anbieten. Auch das Interesse der Ärzte an dieser Technologie dürfte steigen, seit die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) Anfang der Woche die Obergrenze für telemedizinische Kontakte zwischen Patient und Arzt ausgesetzt hat. Die Organisation fungiert als Interessenvertretung von 172.000 Ärzten in Deutschland.

Videochat bei Kinderheldin

Das Abstandhalten (Social Distancing) wird insbesondere bei Startups zum Problem, wo es auf einen direkten Kontakt zu Patientinnen und Patienten ankommt – etwa bei der Betreuung von Schwangeren. Auf dieses Gebiet hat sich Kinderheldin spezialisiert. Das Startup stellt Kontakte zwischen Eltern, die ein Kind erwarten, und Hebammen her. Das geschieht größtenteils in der realen Welt. Doch angesichts der aktuellen Einschränkungen denkt das Team um Gründer Paul Hadrossek darüber nach, welche digitalen Angebot an die Plattform angedockt werden können. Videochat und Telefonberatung gibt es bereits. Denkbar ist zudem, Kurse für Schwangere und junge Familien in geschützter Umgebung auch online anzubieten. „Durch die präventive Quarantäne ergeben sich viele Folgeeffekte auch für Nicht-Infizierte, die es demnächst zu kompensieren gilt“, sagt der Gründer.

Hadrossek wundert sich über den unverhofften Lernprozess im deutschen Gesundheitssystem und das Interesse an Innovationen und dem Ausschöpfen digitaler Möglichkeiten. „Während wir fast zweieinhalb Jahre lang allen Beteiligten mühselig und kleinteilig die Vorteile digitaler Lösungen rund um Telemedizin aufzeigen mussten, steht der Nutzen schlagartig und offensichtlich außer Frage“, sagt der Geschäftsführer des Hebammen-Startups. „Hier ist es durchaus von Vorteil, das Telemedizin bisher hauptsächlich durch junge Unternehmen und Startups getrieben wird. Die Innovationskraft und Flexibilität wird auf einige neue Probleme schnelle Antworten finden.“

Obergrenzen für Videosprechstunden ausgesetzt

Bisher durften Ärzte und Psychotherapeuten pro Quartal maximal jeden fünften Patienten ausschließlich per Video behandeln, ohne dass dieser in die Praxis kommen muss. Auch die Menge der Leistungen, die ein Arzt pro Quartal als Videosprechstunden abrechnen darf, war auf 20 Prozent begrenzt. Für den Großteil war dagegen ein persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt erforderlich. Wie es in einer Mitteilung der KBV heißt, werden die Begrenzungsregelungen zunächst für das zweite Quartal ausgesetzt. „KBV und Krankenkassen werden spätestens zum 31. Mai prüfen, ob eine Verlängerung erforderlich ist.“

Bereits Anfang März hatten sich KBV und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) darauf verständigt, Krankschreibungen für Patienten mit leichten Erkrankungen der oberen Atemwege nach telefonischer Rücksprache mit ihrem Arzt auszustellen. Diese Bescheinigungen auf Arbeitsunfähigkeit (AU) gelten maximal sieben Tage. Patienten müssen dafür nicht mehr die Arztpraxen aufsuchen.

Auch die USA lockern Restriktionen

Auch auf der anderen Seite des Globus werden Restriktionen in der Telemedizin unter dem Druck der Corona-Pandemie gelockert. Ältere US-Bürger, die der staatlichen Krankenversicherung Medicare angehören, können neuerdings kostenfrei per Videosprechstunde telemedizinischen Rat von Ärzten einholen, ohne die Praxen aufsuchen zu müssen. Präsident Donald Trump hatte das als „historischen Durchbruch“ bezeichnet. Da mag man nicht widersprechen.

