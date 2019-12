Fehlt noch ein Weihnachtsgeschenk? Wie wäre es mit einem DNA-Testkit, wie es in diesen Tagen von Startups und Unternehmen (Ancestry, 23andme, Dantelabs, Nebula Genomics) für rund 60 bis 150 Euro angeboten und zum Teil auch in sozialen Netzwerken beworben wird. Das ist keine ernst gemeinte Kaufempfehlung. Aber ein Grund, sich näher mit diesem Thema zu befassen – zumal ein gewaltiger Boom für diese Technologie prognostiziert wird.

Jährliches Wachstum 19 Prozent

Einer Studie zufolge belief sich der weltweite Markt 2017 auf 6,2 Milliarden US-Dollar und soll im Jahr 2025 25,5 Milliarden US-Dollar erreichen. Damit wird von 2018 bis 2025 ein jährliches Wachstum von 19 Prozent verzeichnet. Das Interesse an solchen Tests ist riesig: Allein das 2006 gegründete Startup 23andme spricht von mehr als fünf Millionen durchgeführten Gentests.

Die Testkits enthalten in der Regel ein Röhrchen, das mit Speichel gefüllt und ins Labor des Gentech-Startups geschickt wird. Dort findet die Sequenzierung, also die Bestimmung der Nukleotid-Abfolge in einem DNA-Molekül, statt. Aus den Ergebnissen, die der Nutzer nach einigen Wochen oder Monaten zugeschickt bekommt, lassen sich die ethnische Abstammung und die Disposition für genetisch bedingte Krankheiten ablesen.

Wissenschaftliche Erkenntnisse

Das eine hat einen gewissen Unterhaltungswert, wenn überraschend Gene einer bislang unbekannten Ethnie im Familienstammbaum auftaucht. Das andere sind Erkenntnisse über Ernährungsunverträglichkeiten bis hin zur Disposition für bestimmte Krankheiten – bis zu Krebs und Alzheimer. „Genomsequenzierung kann tiefgehende medizinische Erkenntnisse liefern. Zum Beispiel, um bereits im Vorhinein feststellen zu können, ob eine Chemotherapie wirksam sein wird oder nicht“, sagt Eckhardt Weber, Gründer und Geschäftsführer des Berliner Company Builders Heartbeat Labs, das in das US-Startup Nebula Genomics investiert ist.

Doch es ist Vorsicht geboten. Denn der Nutzen ist unter Fachleuten umstritten. Experten warnen: „Ein Testergebnis ist keine Diagnose“, Testergebnisse seien nicht so genau, wie die Startups behaupten und gerade Consumer-Tests hätten eine „Neigung zu Fehlalarmen“, heißt es in einem Beitrag des Magazin Forbes, der von Nicole Fisher verfasst wurde, der Präsidentin des Beratungsunternehmens Health & Human Rights Strategies.

Kosten sinken immer weiter

Die Kosten für eine solche Untersuchung sind innerhalb weniger Jahre von Hunderte Millionen Euro auf 500 bis 2.000 Euro gesunken. Billigere Consumer-Tests bleiben an der Oberfläche der Technologie und sind bereits für unter 100 Euro bestellbar.

Ein Hauptproblem ist der Datenschutz. Und das mag der Grund sein, warum solche Tests in Deutschland unpopulär sind. Denn jeder Test erzeugt Gigabytes von Daten auf den Servern der Startups, die nicht nur über die eigene Person Auskunft geben, sondern indirekt auch über die eigenen Vorfahren. Müssen sie zustimmen? Diese Frage ist ungeklärt.

Eine Frage der Moral

„Es gibt viele Diskussionen über den moralischen Umgang mit ungewollten Informationen“, gibt auch Eckhardt Weber zu Bedenken. „Sequenzierungsunternehmen stehen häufiger als man annehmen würde vor der Frage, wie man reagiert, wenn bei einer medizinischen DNA-Überprüfung mehrerer Familienmitglieder als Nebenergebnis herauskommt, dass es sich nicht um den leiblichen Vater handelt. Besteht hier eine Aufklärungspflicht oder gegebenenfalls sogar ein Aufklärungsverbot?“, sagt der Experte. „Auch der Umgang mit Daten in Zusammenarbeit mit Versicherungen ist ein heikles Thema, das aber bei allen Digital-Health-Anwendungen besteht.“

Und was ist, wenn die Daten in falsche Hände geraten, sei es durch Hacks oder den Zugriff staatlicher Behörden? Es reicht schon, wenn ein Test-Startup samt seiner Datensätze verkauft wird. Dann sind die Genom-Datensätze Teil des Deals und faktisch auf dem freien Markt. Oder wenn ein solches Unternehmen Partnerschaften schließt (wie vor einem Jahr 23andme mit dem Pharmakonzern GlaxoSmithKline im Zuge eines 300-Millionen-Dollar-Funding ). Teil des Deals ist die wissenschaftliche Nutzung der genetischen Daten durch Forscher des Konzerns. Wenn es soweit kommt, hat der Nutzer die Hoheit über seine Daten verloren.

Großbritannien ist Vorreiter

Andererseits ist dieser Datenschatz für die Forschung von unermesslicher Bedeutung. Manche Länder haben das erkannt und entwickeln Genom-Datenbanken. Die britische Gesundheitsbehörde NHS etwa hat sich 2012 zum Ziel gesetzt, eine Datenbank mit 100.000 Genomen von Menschen aufzubauen, die an seltenen Krankheiten und Krebs leiden. Im vergangenen Jahr wurde gemeinsam mit vier Pharmakonzernen ein Programm aufgelegt, das den genetischen Code von 500.000 anonymen Freiwilligen analysieren soll. Damit wird das Biotech-Unternehmen Illumina (USA) beauftragt.

Auch für Deutschland gibt es solche Forderungen, doch die Politik tut sich damit schwer. In einem Dossier der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung zu diesem Thema etwa heißt es, Deutschland könne auf diesem Gebiet nur dann konkurrenzfähig werden, wenn Genomsequenzierung als Routineverfahren bei Verdachtsfällen für eine genetisch bedingte Krankheit eingeführt werde. Und in einem Beitrag des Ärzteblatts von 2019 wird bemängelt, dass Deutschland über einzelne Leuchtturmprojekte nicht hinauskomme. Darin fordern Wissenschaftler vom Forschungsministerium eine Strategie im Interesse von Krebs- und seltenen Krankheiten.

Etablierte Strukturen als Bremser

„Wie insgesamt im Gesundheitswesen gibt es hohe strukturelle und regulatorische Barrieren, um entsprechende DNA-Sequenzierungsprodukte im deutschen Markt anzubieten“, weiß Eckhardt Weber. Da geht es um die Notwendigkeit der lokalen Analyse und entsprechende notwendige Investitionen in die Infrastruktur. „Diese verhindern zum Teil die entsprechende notwendige Preisreduktion.“ Gleichzeitig sind die vorhandenen Labore stark aufgebaut. „Diese etablierten Strukturen sind für neue Spieler im Markt schwer anzugreifen.“

Auch die Big Four aus dem Silicon Valley sind Teil des Spiels. Apple überraschte jetzt mit dem Angebot eines kostenfreien DNA-Tests für alle seine Mitarbeiter im Silicon Valley. Dazu wurde eine Partnerschaft mit dem Startup Color Genomics geschlossen. Wie CNBC schreibt, können sich Mitarbeiter in Gesundheitszentren des Unternehmens solche Tests verschreiben lassen und anschließend mit Ärzten die Ergebnisse wie die Disposition für Erbkrankheiten oder Krebsrisiken besprechen. Da Apple dem Bericht zufolge die Testergebnisse nicht einsehen könne, spreche das Angebot für ein weitergehendes Interesse des Tech-Konzerns an dem Thema. Auch andere Unternehmen würden ihren Mitarbeitern solche Tests im Rahmen der Gesundheitsvorsorge anbieten.

Es geht um Geld und Daten

DNA-Sequenzierung ist ein Riesengeschäft, vielleicht eines der größten im Bereich Digital Health. Dabei geht es vor allem um Daten. Und Unternehmen wie 23andme spielen da in der ersten Liga mit und nehmen es sogar mit Apple auf, indem sie Nutzer zur Gesundheitsdatenspende aufrufen und selbst Datennetzwerke aufbauen.

Einen anderen Weg geht Nebula Genomics, das Startup des Human-Genomics-Pioniers George Church. Hier sollen die Nutzer die Hoheit über ihre genetischen Daten behalten. Sie zahlen wie bei den Mitbewerbern eine Gebühr (aktuell 149 US-Dollar) für die Sequenzierung, werden aber für die Bereitstellung der Daten belohnt. Denn als Harvard-Professor kennt Church den Wert genetischer Daten für Wissenschaftler. In einem Beitrag ist von bis zu 10.000 US-Dollar für einen besonderen Datensatz die Rede. Wie Techcrunch berichtet, sollen Nutzer die Möglichkeit haben, ihre anonymisierten Daten über eine Blockchain zu verkaufen.

Bei Nebula Genomics gibt es ein dauerhaftes Update von wissenschaftlichen Erkenntnissen in der hauseigenen Datenbank (Nebula Explore Services), zum Beispiel zu einzelnen Genen und deren Zusammenspiel und Einfluss auf Krankheiten. „Hier sehen wir in den nächsten Jahren noch viel Potential“, sagt Eckardt Weber von Heartbeat Labs.

