Die digitale Gesundheitswirtschaft ist längst über ihren Exoten-Status in der deutschen Startupszene hinaus gewachsen. Das zeigt sich sowohl an der steigenden Zahl der Startups als auch am zunehmenden Investoreninteresse. Ein neuer Player hier ist Heal Capital.

Krankenversicherer in Deutschland haben bereits mehr als 80 Millionen Euro in den Fonds investiert, der technologie- und datengetriebene Startups aus dem Gesundheitswesen aufbauen will. Zeitgleich laufen weitere Gespräche um das Zielvolumen von zunächst 100 Millionen zu erreichen. Bei dem VC heißt es, man sei auf einem sehr guten Weg. Gründerszene hat die beiden Partner und Geschäftsführer des Fonds, Eckhardt Weber und Christian Weiß, besucht, um zu erfahren, was ihre Investmentstrategie ist und wie ihre Wunsch-Startups aussehen.

Heal Capital investiert in A-Runden

Investments gibt es freilich noch nicht. Doch es kommen viele Unternehmen auf den neuen VC zu. Die Gespräche mit drei bis fünf Startups hätten inzwischen ein konkretes Stadium erreicht. Geplant sei ein Investment pro Quartal von initial drei bis fünf Millionen Euro. Die Branche ist in Bewegung. „Es tut sich dermaßen viel – es entstehen fast täglich neue Unternehmen“, teilt Weiß seine Beobachtungen der letzten Wochen.

Die Voraussetzungen sind gut. „Deutschland hat den größten zusammenhängenden Gesundheitsmarkt der Welt“, sagt Eckhardt Weber. Es gibt viele attraktive Gründerteams. Ärzte, Krankenhäuser und Versicherungen seien auch offener für neue Lösungen geworden.

Die Ansprüche des Wagniskapitalgebers sind hoch. „Wir wollen mit unserem Kapital einen internationalen Champion aufbauen“, sagt Weiß. Es gehe bei den Investments immer um eine positive Auswirkung auf die komplette „Patientenjourney“. Damit ist der Weg eines Patienten von der Vorhersage einer Krankheit und ihrer Prävention über die Diagnostik bis zur Therapeutik gemeint. Das soll für die größten Indikationen gelten.

Effizientere Krankenhäuser

Ein Sonderthema für den Investor sind „digitale Enabler“. Das sind Startups, die nicht primär auf eine bestimmte Indikation abzielen, sondern zum Beispiel auch auf effiziente Prozesse. Das ist ein nahezu unerschöpfliches Arbeitsgebiet. „Die Dokumentation von Krankheiten erfolgt heute oft noch auf sehr analogem Wege“, erläutert Weber. „Wenn man da durch digitale Lösungen die Hälfte der Zeit einsparen kann, können sich Ärzte auf die wirkliche Gesundheitsbehandlung konzentrieren.“

„Neue Lösungen können auch die Arbeit im Krankenhaus effizienter machen und neue Einsichten generieren, die dem Patienten zugutekommen“, so Weiss. „Es ist gut, wenn der Radiologe weiß, was der Pathologe weiß und auch der Chirurg dies ebenso gesehen hat, bevor er zur Tat schreitet.“

Hohe Erwartungen in App auf Rezept

Viele Startups setzen hohe Erwartungen in die App auf Rezept. Das Digitale Versorgungsgesetz erlaubt künftig Kassenärzten, Apps zu verschreiben – für Startups eine wichtige Einnahmequelle. „Die App auf Rezept ist ein Meilenstein der deutschen Gesundheitspolitik“, sagt Weber. „Und es ist beeindruckend, dass es das gibt.“

Längst sind hier noch nicht alle Fragen geklärt. Doch viele Startups schreiben schon Umsatzerwartungen in ihre Businesspläne. „Doch die Frage ist, wie es genau kommt und am Ende umsetzbar ist“, dämpft Weiß übertriebene Hoffnungen. „Es wird tolle neue Möglichkeiten erlauben. Aber: Der medizinische Nutzen einer neuen digitalen Anwendung zum Mehrwert für den Patienten muss nachgewiesen werden“, sagt Weber.

Ein anspruchsvolleres Gebiet für Startups ist die Genomik. „Das Thema DNA ist weit fortgeschritten und inzwischen im medizinischen Bereich angekommen“, sagt Weiß. „Auch in Europa gibt es spannende Spieler mit nachgewiesenem medizinischen Anspruch.“ Da gehe es nicht um Consumer Insights oder die Frage, woher die Vorfahren stammen. Insbesondere US-Unternehmen wie Ancestry oder 23andme machen solche Angebote.

Gute Voraussetzungen in Europa

Als Beispiel für erfolgreiche europäische Startup nennt Weiß Blueprint Genetics, ein Unternehmen, das gerade verkauft worden ist. Das Startup hat genetische Tests für seltene Erbkrankheiten entwickelt. Auch Sophia Genetics aus der Schweiz sei in diesem Bereich sehr gut positioniert. Dieses Startup bietet Krankenhäusern genomische und radionomische Analysen an, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden. „Wir können auf diesem Gebiet auch in Europa eine sehr erfolgreiche Rolle spielen“.

Doch das ist erst der Anfang. „Für uns ist eine der Frage, was das nächste die nächste DNA-Analyse“, sagt Weiß. Da geht es beispielsweise um Themen wie Mikro-Biom oder Single-Cell-Analytics. „Da haben wir in Europa alle Voraussetzungen: Top Wissenschaftler und exzellente Forschung, die erforderliche Wirtschaftskraft, die Corporates und das Kapital. Das ist für uns ein sehr relevantes Investitionsthema, um da spannende Firmen aufzubauen.“

Digital Health wird eigenständig

Der Markt müsse verstehen, dass Digital Health als eigenständiger Venture-Capital-Bereich entstehe und sehr erfolgreich sein werde, sagt Weber voraus. „Insoweit grenzt sich der Bereich ab von VCs, die spezialisiert sind auf reine Software-Unternehmen, Life Science oder Medtech.“ Dieser Bereich dürfe nicht als wellness- oder consumernah abgetan werden. „Mit Software Medizin zu machen, bietet viele Möglichkeiten für alle Beteiligten“, sagt Weber.

Bild: Heal Capital