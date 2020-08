Dieses Interview erschien zuerst am 31. Oktober 2019. Wir haben es erneut veröffentlicht, weil die börsennotierte Diabetes-Plattform Livongo des Gründers Glen Tullman jetzt für 18,5 Milliarden US-Dollar vom Telemedizin-Anbieter Teladoc übernommen werden soll – der drittgrößte Deal eines US-Unternehmens in diesem Jahr, wie CNBC zuerst berichtete.

Der Seriengründer Glen Tullman hat drei Unternehmen an die Börse gebracht und vier börsennotierte Firmen geleitet. Tullman, CEO von Livongo, spricht im Gründerszene-Interview über seinen ganzheitlichen Ansatz, chronisch kranken Menschen ein besseres Leben ermöglichen zu wollen. Livongo richtet sich an Diabetiker, Übergewichtige und Menschen, die unter Bluthochdruck leiden. Glen Tullman brachte sein 2014 gegründete Healthtech-Startup Livongo im Juli 2019 an die Börse (NASDAQ). Nach dem ersten Handelstag wurde das Unternehmen mit umgerechnet drei Milliarden Euro bewertet. Vor dem IPO hatte das Startup umgerechnet 210 Millionen Euro Wagniskapital eingesammelt. Tullman hat in dem Unternehmen die Funktion des Vorstandsvorsitzenden inne.

Herr Tullmann, wie funktioniert Livongo?

Livongo gibt dem Patienten die Kontrolle über seine Krankheit zurück. Wobei wir eigentlich nicht von Patienten sprechen, sondern von informierten, vernetzten Gesundheitskunden (health consumer). Livongo ist ein vernetztes Messgerät. Jedes Mal, wenn der Nutzer seinen Blutzuckerspiegel misst, bekommen wir diese Information. Dann speisen wir diesen Wert in unsere AIAI-Engine ein, die mit Empfehlungen antwortet. Sie helfen Nutzern dabei, gesünder zu bleiben.

Was bedeutet AIAI?

Das steht für aggregate, interprete, apply und iterate. Wir führen also alle Informationen von unseren eigenen Geräten, aus Gesundheitsakten, von Medikationslisten (pharmacy records) und Wearables zusammen (agregate). Dann stellen wir die Frage, was diese Daten für den einzelnen Nutzer bedeuten und interpretieren sie (interprete). In einem dritten Schritt empfehlen wir dem Nutzer etwas (apply) und schließlich prüfen wir wiederholt, ob dieser Rat funktioniert hat (iterate).

Wie sieht das konkret aus?

Wir beschränken uns auf kleine Informationshäppchen (nuggets). Vielleicht sagen wir: Tagsüber war dein Blutzucker etwas hoch. Trinke zwei Gläser Wasser und gehe fünf Minuten spazieren. Währenddessen sinkt der Blutzuckerspiegel wieder. Wir bemühen uns immer, Empfehlungen zu geben und Einsichten zu teilen, was die Nutzer aktuell machen können.

Wie entstand die Idee, eine Diabetes-Plattform aufzubauen?

Einer der Gründe war, dass mein Sohn an Diabetes Typ I erkrankte. Dadurch kam ich mit einer Stiftung für Diabetes-Forschung an Jugendlichen und der American Diabetes Association in Kontakt. Ich fragte mich, wie ich es für ihn und alle anderen chronische Kranken einfachen machen kann, gesund zu bleiben, ohne auf die Heilung warten zu müssen. Wir mussten eine Menge Hürden und Schwierigkeiten eliminieren. Wir mussten uns auch in die Situation von Menschen versetzen, die an Bluthochdruck oder Übergewicht leiden, und herausfinden, wie wir ihre Situation verbessern können. Das waren die persönlichen Beweggründe.

Und die anderen?

Der bekannte Bankräuber Willie Sutton wurde in einem Prozess gefragt, warum er Banken ausraubt. Weil das der Ort sei, wo das Geld sei, antwortete er. Allein in den USA gibt es 32 Millionen Menschen mit Diabetes. Diese Zahl wächst jährlich um 500.000. Wir kannten den riesigen Markt für diese chronische Krankheit in den USA und überall auf der Welt. Und für diesen Markt bedurfte es besserer Lösungen.

Sieht Livongo heute so aus, wie damals geplant?

Ich hatte das Glück, drei verschiedene Firmen an die Börse gebracht und vier börsennotierte Unternehmen geleitet zu haben. Vor diesem Hintergrund habe ich eine breite Vision. Wir haben bei Livongo den gesamten Menschen betrachtet und wollen es ihm einfacher machen, gesund zu bleiben. Außerdem wollen wir ihm zu einem besseren und gesünderen Leben verhelfen.

Es geht also nicht nur um Diabetes, sondern auch um andere Krankheiten?

Genau. Wir haben Produkte für Diabetes, Bluthochdruck, Übergewichtsmanagement, Diabetes-Prävention und verhaltenstherapeutisches Gesundheitsmanagement. Und das alles aus einer Hand. Das ist es, was die Menschen wollen.

Wie sieht das Geschäftsmodell aus?

Wir rechnen pro Nutzer und Monat ab. Pro Nutzer – das ist sehr wichtig. Sie bezahlen für unseren Service nur, wenn sie ihn wirklich nutzen und wenn sie damit fortfahren. Und dann ist es ein wiederkehrendes Modell, ein Abo. Für jeden Monat, den ein Nutzer zahlt, erhält er das Messgerät und die Messstreifen. Wie unterscheiden uns von Firmen, die nur die Streifen verkaufen wollen und die nicht den Anspruch haben, dass Nutzer gesund bleiben.

Wie werden Nutzer an die Plattform gebunden?

Wir haben einen hohen Netz-Promoter-Score [Wert für die Kundenzufriedenheit]. Die Leute lieben, was wir tun. Wenn sie früher für jeden Streifen einen Dollar bezahlen mussten, während das Ganze jetzt gratis ist, wenn sie rund um die Uhr anrufen können, weil sie etwas brauchen, oder weil sie innerhalb von 60 Sekunden mit einem Experten sprechen können – das bekommen sie nirgendwo anders auf der Welt.

Ist der europäische Markt für Livongo interessant?

Das ist ein wunderbarer Markt. Wir sind sehr interessiert. Wir arbeiten gerne mit lokalen Partnern zusammen. Sie helfen uns, diese Märkte zu durchdringen. Hier in Deutschland sieht es ja so aus, dass die Kosten für Apps von den Krankenkassen erstattet werden sollen. Das ist sehr interessant für uns.

Sie haben Livongo ganz alleine skaliert. Hier in Europa suchen sich Unternehmen wie MySugr und andere Partner in der Industrie.

Das sind interessante Firmen aber keine Mitbewerber. Denn sie verfolgen immer noch das traditionelle Modell: Sie verkaufen den Leuten die teuren Teststreifen, überwachen sie aber nicht rund um die Uhr. Unser Modell nutzt klinische Resultate, die messbar und nachhaltig sind, und das zu niedrigeren Kosten.

Welche Marketing-Strategie verfolgt Livongo? Kürzlich wurde die Zusammenarbeit mit einem Gesundheitsvorsorgeprogramm für 5,3 Millionen Stadtsbedienstete (Employee Health Benefits Program) bekannt gegeben.

Unser Konzept ist B2B2C – business to business to consumer. Deshalb arbeiten wir mit solchen Organisationen zusammen, die für uns Marketing machen und Verbindungen zu den Endnutzern herstellen. Wir betreiben kein direktes Endkundengeschäft, sondern kooperieren mit Partnern – Organisationen, Gewerkschaften oder mit der Regierung, die ihren Beschäftigten das Programm anbieten und die Kosten übernehmen.

War Juli 2019 der richtige Monat für den Börsengang?

Das war die beste Zeit des ganzen Jahres für einen Börsengang. Wir haben die Aktie angeboten und sie hat gezündet. Das war gut. Leider kamen dann in Washington ökonomische Bedenken auf, ob Aktien die beste Methode seien, um sein Geld anzulegen. Das hatte mit uns nichts zu tun. Wir veröffentlichten Zahlen mit einer Umsatzsteigerung von 156 Prozent und einem Plus von 200 Prozent beim Gesamtauftragswert. Alle Metriken zeigten nach oben. Aber die Märkte tendierten zu älteren und stabileren Investments. Das wird sich mit der Zeit ändern. Wir machen weiter, ein großes Unternehmen aufzubauen, und kümmern uns um unsere Mitglieder.

Doch nach dem Deal mit dem Employee Health Benefits Program zogen die Aktien 16 Prozent an.

Das ist korrekt. Ich sage unseren Leuten immer wieder: Schaut nicht jeden Tag auf die Aktienkurse. Baut lieber eine große Firma auf. Wir haben Millionen Mitglieder, für die wir da sind und deren Gesundheit und deren Glück wir jeden Tag verbessern wollen.

In letzter Zeit hat es in der digitalen Gesundheitswirtschaft zwar Finanzierungen und einige Exits gegeben, aber nur wenige IPOs. Was bedeutet das für die Branche?

Die digitale Gesundheitswirtschaft ist noch so jung. Livongo gilt als das erfolgreichste digitale Consumer-Health-Angebot in der Geschichte. Das ist ein großer Titel. Aber es bedeutet: Der Markt ist in seiner Entwicklung noch jung. Die Wachstumschancen sind mit 32 Millionen Diabetes-Kranken dramatisch. Google hatte große Wachstumschancen und digitalisierte die Inhalte, Facebook digitalisierte die Community, Amazon digitalisierte den Handel und wir digitalisieren Gesundheit. Am wichtigsten ist: Wir werden jeden Tag stärker.

Was raten Sie Gründern?

Mach erstens etwas mit Leidenschaft. Verbringe Deine Zeit mit einer Sache, die Dir Spaß macht, der du dich verpflichtet fühlst und die etwas verändert. Wenn du das gefunden hast, geht alles andere von alleine.

