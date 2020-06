Die Krankenpflege steckt in einem Dilemma: Fachkräfte fehlen, weil die Arbeitsbedingungen verbesserungswürdig sind. Davon ist auch Johannes Roggendorf überzeugt, der gemeinsam mit Timo Fischer im Jahr 2017 in Berlin die Plattform Medwing gegründet hat. Über das Portal werden Fachkräfte für die Pflege vermittelt, als Voll- oder Teilzeitangestellte ebenso wie als Zeitarbeitskräfte. Dabei wollen sie andere Wege gehen als die meisten Personalvermittler.

Roggendorf grenzt sein Startup von Agenturen und Headhuntern ab: „Wir fangen beim Bewerber an, nicht beim Arbeitgeber“. Will sie oder er eine feste Stelle oder nur einen vorübergehenden Job? Strebt ein Bewerber oder eine Bewerberin eine Weiterbildung oder andere Benefits an? Diese und ähnliche Fragen stehen im Mittelpunkt. Deshalb ist die Plattform ein Hybrid aus digitaler Vermittlung und persönlichem Kontakt. Wer sich registriere, werde innerhalb kurzer Zeit von dem Startup angerufen und befragt. „So können wir besser ein Profil des Kandidaten erstellen, mit dem wir dann auf die Einrichtung zugehen“, sagt Roggendorf.

300.000 Fachkräfte in Deutschland seien in einen anderen Beruf gewechselt. „Diese Leute wollen wir zurückholen“, sagt Roggendorf. Jeder Zweite wäre dazu bereit – bei besseren Konditionen. Natürlich geht es hier um die Bezahlung. Aber auch um die Flexibilität. „Wir haben in einer Studie festgestellt, dass 35 Prozent der Teilzeitkräfte gerne mehr arbeiten würden, wenn sie ihren Einsatz flexibler gestalten könnten“, so der Gründer.

Starre Strukturen in Krankenhäusern

Doch das scheitert an den starren Strukturen vieler Krankenhäuser. Hier sieht Roggendorf einen zweiten Lösungsansatz, den sein Startup auch dank einer 28 Millionen Euro großen Finanzierungsrunde realisieren will (Gründerszene berichtete). „Hier kann man viel machen. Deshalb entwickeln wir ein internes Pool-Management für Krankenhäuser, mit dem sie feste und freie Mitarbeiter flexibler einsetzen können.“

Dass sich in diesem Segment des Arbeitsmarktes ein Wandel vollzieht, zeigte sich während der Corona-Pandemie: Damals initiierte Medwing innerhalb kürzester Zeit bundesweit und pro bono die Corona-Initiative „Wir wollen helfen”. In nur einem Monat hätten sich dort mehr als 10.000 Gesundheitsfachkräfte und Freiwillige angemeldet, darunter auch viele Job-Rückkehrer, sagt Roggendorf. Sie entlasten das Pflegepersonal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen und unterstützen Privathaushalte, die Hilfe benötigen.

Kluger Personaleinsatz ist erforderlich. Denn langfristig betrachtet steigt der Bedarf an Fachkräften dramatisch an. Die Lebenserwartung der Menschen steigt ebenso wie die globale Bevölkerung und ihr Zugang zu medizinischer Versorgung. So hat sich im Zehn-Jahres-Vergleich die Zahl der gemeldeten Stellen für Pflegekräfte fast verdoppelt. In der Altenpflege liegt der Anstieg dabei mit einem Plus von 110 Prozent deutlich über dem in der Krankenpflege mit rund 69 Prozent, so eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit.

Global betrachtet sieht der Fachkräftemangel noch gravierender aus: Eine Studie der Weltbank erwartet bis zum Jahr 2030 ein Defizit von 15 Millionen Beschäftigten in der Gesundheitsbranche. Dabei steht einer Nachfrage von 80 Millionen Arbeitskräften ein Angebot von 65 Millionen gegenüber. Das Defizit habe sich seit 2013 verdoppelt, heißt es weiter in der Untersuchung. Andere Papiere gehen sogar von 20 Millionen aus.

Schnelle Visa von der Agentur des Bundes

Die Bundesregierung versuchte auf diesen Mangel zu reagieren: Gesundheitsminister Jens Spahn warb 2019 sogar persönlich im Kosovo und in Mexiko um Pflegekräfte. Er gründete auch eine Agentur, welche die Einstellung ausländischer Pflegekräfte vereinfachen soll. Krankenhäuser, Pflegeheime und andere Einrichtungen können ihren Bedarf an die Deutsche Fachkräfteagentur für Gesundheits- und Pflegeberufe (DeFa) in Saarbrücken melden. Die DeFa kümmert sich um Anträge für Visa, Berufsanerkennung und Arbeitserlaubnis. Das Ziel: Pflegekräfte aus dem Ausland sollen so binnen sechs Monaten in Deutschland arbeiten können.

Roggendorf begrüßt dieses Angebot. Es dauere viel zu lange, bis Pflegekräfte aus dem Ausland in Deutschland eingesetzt werden können. Zurzeit lernen die ersten Fachkräfte, die Medwing auf den Philippinen angeworben hat, die deutsche Sprache. Sie sollen noch im Sommer nach Deutschland kommen, wenn sie ihre B2-Sprachprüfung bestanden haben. Medwing hat die Kosten für den Sprachkurs übernommen.

Medwing vermittelt seit 2017 Arbeitskräfte an Krankenhäuser, Altenheime und Pflegedienste. Die Plattform ist in Deutschland, Frankreich und Großbritannien aktiv. Das Unternehmen vermitteln nach eigenen Angaben monatlich 100 Arbeitskräfte in feste Beschäftigungsverhältnisse und erhält 2.000 Buchungen für Zeitarbeit. Für Bewerber ist das Angebot kostenfrei. Abgerechnet wird auf Provisionsbasis mit den Arbeitgebern. Zurzeit sind 200.000 Fachkräfte und 2.500 Einrichtungen bei Medwing registriert.

