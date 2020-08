„Da schicken wir einen jungen Kollegen hin, der fit in Social Media ist“, sagt der Chef zu dem 61-jährigen Kollegen – damit war der seinen Termin bei einem Startup los. „Schaffen Sie das oder soll das ein Mann machen?“, fragt der Vorgesetzte eine Alleinerziehende. Mikroaggressionen sind Schläge unter die seelische Gürtellinie. Sie gehören zum Alltag im Arbeitsleben und zwingen die Betroffenen dazu, sich erklären oder etwas richtigstellen zu müssen.

Im besten Fall sind solche Bemerkungen nett gemeint, vielleicht auch nur gedankenlos ausgesprochen. Fallen sie mit Absicht, liegt eine klare Diskriminierung vor: Äußerungen zu Ethnizität, Herkunft, sexueller Orientierung, Geschlecht, Alter oder einem anderen Kriterium, das auf eine Minderheit verweist, werden von Betroffenen schnell als Abwertung empfunden.

Mehrheit erlebt Diskriminierung

In der Arbeitswelt sind sie an der Tagesordnung: „60 Prozent der Beschäftigten haben Diskriminierung bei anderen erlebt, etwa 20 bis 30 Prozent haben selbst Diskriminierung erfahren“, sagt die Psychologin Amelie Wiedemann. Sie hat das Startup DearEmployee gegründet, ein Marktplatz für betriebliches Gesundheitsmanagement, das aus einem Spin-Off der Freien Universität Berlin hervorgegangen ist. Diese Plattform bringt Unternehmen und Anbieter von Coachings oder Workshops zusammen.

Was die wenigsten wissen: Hier geht es nicht nur um Rückenschmerzen durch minderwertige Bürostühle oder Stress durch Überstunden wegen schlechter Organisation. Das Arbeitsschutzgesetz stuft den Schutz der psychischen und physischen Gesundheit am Arbeitsplatz gleichwertig ein und verpflichtet den Arbeitgeber zu einem betrieblichen Gesundheitsmanagement einschließlich einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung – eine Regelung, die übrigens auch für Startups gilt. „Bei Startups ist die Pflicht zum betrieblichen Gesundheitsmanagement nicht so präsent wie in alteingesessenen Unternehmen“, sagt die Gründerin.

Anzeige

An dieser Stelle kommt DearEmployee ins Spiel: Das Startup befragt die Mitarbeiter anonym und online zu ihrer gesundheitlichen Situation im Betrieb und analysiert mit den Ergebnissen die Risiken in Unternehmen. Dabei identifiziert das Startup Probleme und plant Maßnahmen wie Workshops oder Coachings bei zertifizierten Anbietern. „Schließlich evaluieren wir über die Plattform, ob eine Maßnahme wirksam war“, sagt Amelie Wiedemann und ergänzt: „Der Schritt, von Daten zu Taten zu kommen, ist oft problematisch, weil der Markt sehr heterogen ist und Unternehmen häufig überfordert sind.“

Fehlverhalten nicht erkannt

Ein Thema, das im betrieblichen Gesundheitsmanagement an Bedeutung gewinnt, sind Mikroaggressionen. „Das sind unbewusste meist verbale Angriffe auf einzelne Personen oder Gruppen, die zu einer Minderheit gehören“, sagt Wiedemann. Mikroaggressionen seien sehr subtil, von den Tätern oft nicht gewollt und deshalb schwer zu ändern. „Die Täter erkennen ihr Fehlverhalten häufig nicht selbst. Oft beruhen Mikroaggressionen auf impliziten Vorurteilen, die Menschen haben.“

Solche impliziten Vorurteile können beispielsweise vorliegen, wenn man davon ausgeht, dass es weniger Frauen in Tech-Startups gebe, und daraus in einer Bemerkung schließt, dass es für sie schwieriger sei, Tech zu verstehen oder sich durchzusetzen. Sie dann zu loben, weil sie in einer Männerbranche so gut mithalten können, wird schnell als Mikroaggression empfunden.

Mehr Diversität: Was wir gegen Rassismus am Arbeitsplatz tun müssen Woher kommst du wirklich? Diese Frage kennen viele Menschen mit Migrationshintergrund, oft kommt sie von Kollegen. Unsere Autorin hat Tipps, wie Firmen diverser werden können.

Auch Startups sind vor Mikroaggressionen nicht gefeit, weiß Gründerin Wiedemann. Von außen sehe die Startup-Fassade bunt aus, innen könnten aber alte Strukturen bestehen, in denen sich Minderheiten beweisen müssten. Weniger als ein Prozent der Tech-Gründer in Europa sind People of Color. Das zeigt, dass die Diversität unter Gründern gering ist – ein Nährboden für Vorurteile der verschiedensten Art. Dabei geht es nicht nur um die Hautfarbe, sondern auch um das Geschlecht oder Alter. Auch eine ältere Person könnte in einem Startup diskriminiert werden.

Abgrenzung ist kompliziert

Das Phänomen der Mikroaggression einzugrenzen und von einer harmlosen, vielleicht lustig gemeinten Bemerkung zu unterscheiden, ist nicht einfach. „Mikroaggressionen liegen vor, wenn die Person sich erklären oder etwas richtigstellen muss, was dann vielleicht auch noch als zickig wahrgenommen wird“, sagt Wiedemann.

Gründerin Nana Addison: „Schwarze Menschen sind oft nur Deko für Unternehmen“ Von ihrer App-Idee konnte Nana Addison bisher noch keinen Investor überzeugen. Das sei nur eines der Probleme, mit denen sie als Schwarze Gründerin zu kämpfen hat, sagt sie.

Eine Grenze sei in der Wahrnehmung der betroffenen Person. Sie entscheidet, ob etwas sie als Minderheit anspricht und herabsetzt oder nicht. „Wenn sich eine Person vor anderen dafür rechtfertigen muss, dass sie ist, wie sie ist, dann ist die Mikroaggression deutlich erkennbar.“

Doch was ist zu tun, wenn es zu Mikroaggression gekommen ist? „Die meisten schämen sich und blocken erst mal ab, weil sie das nicht bewusst gemacht haben“, sagt Amelie Wiedemann. „Am besten erst mal durchatmen, zuhören, was die Person gestört hat, und sich dann ehrlich entschuldigen und gemeinsam überlegen, wie man ähnliche Vorfälle künftig vermeiden könnte.“ Damit würden dann idealerweise auch andere Beschäftigte im Startup für das Thema sensibilisiert.

Jürgen Stüber schreibt bei Gründerszene über die digitale Gesundheitswirtschaft. Jeden Freitag lest ihr hier die Kolumne Healthy Business, die einen Blick auf die Gesundheitsbranche wirft. Die Kolumne der vorigen Woche findet ihr hier:

Healthy Business: Dieses Startup entwickelt ein Booking.com für Krankenhäuser Vergleiche mit etablierten Plattformen greifen häufig hoch, vor allem wenn Startups sie benutzen. Doch Recare hat bereits mehr als 12.000 Pflegeeinrichtungen vernetzt.

Bild: DearEmployee