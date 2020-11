Mit einem mittlerweile dritten Gesetz will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Digitalisierung des Gesundheitswesens vorantreiben. Zum einen soll es die Bereiche Pflege und Rehabilitation digitalisieren. Zum anderen entlastet Spahn damit Leistungserbringer wie Ärzte und Krankenhäuser beim Datenschutz und erspart ihnen Ausgaben in Multimillionenhöhe.

„Gesetz zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege (DVPMG)“ lautet der sperrige Titel. In dieser Woche wurde der Referentenentwurf veröffentlicht. Geht es nach Spahn, soll das Gesetz Mitte nächsten Jahres in Kraft treten.

Nach der Diga kommt die Dipa

Demnach soll es Apps auf Rezept auch in der Pflege geben – sogenannte Dipas. Diese Kurzform steht für Digitale Pflegeanwendungen. Denkbar sind Apps oder Web-Anwendungen in der Regelversorgung, die etwa dem Sturzrisiko alter Menschen vorbeugen (wie Lindera), personalisierte Gedächtnisspiele für Menschen mit Demenz, Tools zur Versorgung von Menschen mit Druckgeschwür oder für die Kommunikation zwischen Pflegefachkräften und Angehörigen (wie Myo) sowie Sprachtrainer nach einem Schlaganfall (wie Neolexon).

Die digitalen Anwendungen werden vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte auf ihre Wirksamkeit geprüft und dann in ein Verzeichnis aufgenommen. Erst danach dürfen Ärzte sie verschreiben und Krankenkassen erstatten die Kosten. Für Pflege-Startups würden sich damit neue Geschäftsmodelle nach dem Vorbild der Digitalen Gesundheitsanwendungen (Diga) für die ambulante Versorgung öffnen. Die aktuellen Erstattungsbeträge liegen hier zwischen ca. 100 und 500 Euro für 90 Tage pro Patient.

Elektronische Patientenakte ab 2021

Den Grundstein für die Digitalisierung der Gesundheitsbranche legt die Telematik-Infrastruktur (TI). Zentrale Elemente sind die elektronische Patientenakte (ePa) und das elektronische Rezept. Gesetzlich Versicherte können ihre Patientenakte, in der Befunde, Arztbiefe und Medikationen gespeichert werden, ab 2021 von ihren Krankenkassen erhalten. Das E-Rezept kommt voraussichtlich Ende diesen Jahres.

Neuerungen auch im ambulanten Bereich: „Videosprechstunden, die bereits für Ärzte und Physiotherapeuten möglich waren, können in Zukunft auch von Heil- und Hilfsmittelerbringern verwendet werden, also zum Beispiel von PhysiotherapeutInnen und LogopädInnen“, erläutert Henrik Matthies, General Manager des Health Innovation Hub, einem Think Tank des Bundesgesundheitsministeriums, der die Stakeholder der Branche berät.

Schweigepflicht für Health-Startups

Änderungen zeichnen sich auch im Bereich des Datenschutzes sowie der Informationssicherheit ab. So sollen Diga-Hersteller einer Schweigepflicht unterliegen und Versicherte sowie Leistungserbringer bis 2023 digitale Identitäten erhalten – wichtig etwa für das sichere Log-in in Videosprechstunden.

Geplant ist auch ein Messengerdienst, der in die Telematik-Infrastruktur des Gesundheitswesens integriert ist. Mit ihm sollen Ärzte Dokumente aus Patientenakten sicher austauschen oder diese etwa Physiotherapeuten zur Verfügung stellen können – vorausgesetzt die Betroffenen haben zugestimmt. .

Weniger Bürokratie beim Datenschutz

Für Ärzte, Krankenhäuser und Apotheker, die alle auf die offizielle Telematik-Infrastruktur im Gesundheitswesen zugreifen, soll es Erleichterungen im Datenschutz geben: Das neue Gesetz übernimmt die Datenschutz-Folgeabschätzung dafür gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Das erspart den Medizinern nach Berechnungen des Bundesgesundheitsministeriums einen Bürokratieaufwand in Höhe von insgesamt 815 Millionen Euro jährlich und dürfte die Akzeptanz der Digitalisierung erhöhen.

Nach dem Digitalen Versorgungsgesetz und dem Patientendatenschutzgesetz ist das DVPMG nun der dritte Wurf von Jens Spahn, der die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Fahrt bringen soll. Mit dem Entwurf werden die Puzzlesteine miteinander verbunden. „So sollen in Zukunft Diga einfach Daten in die elektronische Patientenakte (ePA) speichern können. Implantate wie Herzschrittmacher können dann Daten an eine Diga übertragen, die ihrerseits die Daten in der ePA speichert – so die PatientIn dem jeweils zustimmt. Oder Medikationsdaten wie Rezepte können automatisch in der ePA aktuell hinterlegt werden“, erläutert Matthies.

In zehn Jahren dürfte ein erheblicher Teil der medizinischen Leistungen digital erbracht werden. „So wie Diga ein wichtiger Impuls für die Digitalisierung der ambulanten Versorgung war, könnten jetzt Dipa einen ähnlichen Innovationsschub in der Pflege bringen“, sagt Matthies.

