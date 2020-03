Er wolle nicht weniger als den Nobelpreis gewinnen, sagte Ijad Madisch in früheren Interviews häufig. Der Arzt und promovierte Virologe gründete 2008 die Online-Plattform Researchgate, Forscher aus der ganzen Welt können dort diskutieren, Befunde teilen und auf Fehler prüfen. Zwölf Jahre nach ihrer Gründung zählt die Plattform nach eigenen Angaben rund 16 Millionen registrierte Mitglieder. Investoren steckten bislang 87 Millionen Dollar in Madischs Firma; unter ihnen sind Bill Gates oder Matt Cohler, einer der ersten Mitarbeiter von Facebook.

Trotzdem war es um das Berliner Startup zuletzt ruhig geworden. Die letzte Finanzierung liegt bereits vier Jahre zurück, die Belegschaft wurde um knapp ein Drittel auf 180 Mitarbeiter reduziert. Auch mit großen Ankündigungen hielt sich die Firma zurück. Und obwohl Researchgate bislang nur Verluste geschrieben hat – über die Jahre gerechnet bereits 46,5 Millionen Euro –, war die Chance auf den Nobelpreis für Ijad Madisch wohl nie größer als in diesen Wochen.

Denn während viele Länder wegen der Corona-Pandemie ihre Grenzen dicht machen, Reisewarnungen aussprechen und sich Menschen in ihren Wohnungen einschließen, bleibt Researchgate ein Hort der Offenheit: „Wenn wir schnell zu einem Impfstoff kommen wollen, müssen Forscher das Gegenteil von dem tun, was das Virus derzeit von vielen Menschen verlangt“, sagt Madisch im Gespräch mit Gründerszene. „Sie dürfen sich nicht isolieren. Sie müssen rausgehen und die richtigen Informationen mit den richtigen Leuten teilen.“ Researchgate, so Madisch, sei die einzige Plattform, die das aktuell ermögliche. Im Interview spricht der 39-jährige über erste vielversprechende Ansätze für einen Impfstoff, den Umgang mit Falschmeldungen – und darüber, ob seine Firma der Coronakrise wirtschaftlich standhalten kann.

Ijad, du bist Gründer und Arzt, promoviert in der Virologie. Wie schätzt du die Bedrohungslage durch das Coronavirus aktuell ein?

Es ist offensichtlich, dass uns das Virus vor eine medizinische Herausforderung in nie da gewesenem Ausmaß stellt. Hätten wir unbegrenzt Personal und Intensivbetten, könnten wir das Problem ohne Weiteres bewältigen. Bei nur 28.000 Intensivbetten in Deutschland und Millionen gefährdeten Menschen – besonders höheren Alters – ist leider das Gegenteil zu erwarten. Die Lage ist also ernst. Trotzdem möchte ich mich mit weiteren Einschätzungen zurückhalten.

Wieso?

Es gibt genug Forscher, die mehr Ahnung haben als ich. Immerhin bin ich seit mehr als zehn Jahren aus dem Beruf raus. Viele Forscher sind allerdings bei Researchgate aktiv und laden Preprints hoch, also wissenschaftliche Artikel, die noch nicht in Fachzeitschriften erschienen sind. Die lese ich mir natürlich durch. Und wenn ich ehrlich bin, komme ich damit aktuell kaum noch hinterher.

Steigen eure Seitenzugriffe wegen der Coronakrise so rasant?

Nicht so sehr, wie man erst mal denken würde. Die Corona-Forschung ist ja nur ein wissenschaftlicher Bereich von vielen. Global verzeichnen wir derzeit pro Monat rund 80 Millionen Visits, deutlich mehr als zum Beispiel das Fachmagazin Nature oder die Literatursuchmaschine Google Scholar. Schaut man nur auf die Aktivitäten der Corona-Forscher, ist bei uns aber natürlich gerade die Hölle los, klar.

Was heißt das konkret?

Weltweit gibt es ungefähr 10.500 Corona-Forscher, die ein Profil bei Researchgate haben. Das macht sich jetzt bei der Zahl hochgeladener Dokumente bemerkbar: Allein in den vergangenen drei Wochen wurden mehr als 1.100 Preprints und 2.000 Datensätze in Zusammenhang mit dem Coronavirus veröffentlicht. Es werden sogar erste vielversprechende Behandlungsansätze diskutiert.

Hast du ein Beispiel?

In einem der Preprints beschreibt ein Team aus niederländischen und chinesischen Wissenschaftlern einen monoklonalen Antikörper, der das Coronavirus Sars-Cov-2 neutralisieren könnte. Wer im Biologieunterricht aufgepasst hat, weiß: Es gibt eine aktive und passive Impfung. Bei der aktiven Impfung wird dem Menschen ein abgeschwächter Krankheitserreger injiziert, dadurch wird dem Körper eine Infektion vorgetäuscht und es werden Antikörper und Gedächtniszellen gebildet. Steckt sich der Mensch später mit einer gefährlichen Dosis des Erregers an, verhindern diese eine Erkrankung.

Und bei der passiven Impfung?

Bei der passiven Impfung werden im Labor gezüchtete Antikörper gespritzt, die Menschen entnommen wurden, die sich schon mit einem gefährlichen Erreger infiziert haben. So lassen sich vor allem Menschen schützen, die Vorerkrankungen haben oder wegen ihres hohen Alters selbst keine Antikörper mehr bilden können. Das von den Forschern bei Researchgate hochgeladene Preprint beschreibt genau ein solches Verfahren – erstmals speziell für das neuartige Coronavirus.

Das Dokument wurde von den Forschern allerdings auch auf anderen Plattformen veröffentlicht. Wo ist jetzt konkret euer Mehrwert?

Der Vorteil von Researchgate liegt darin, dass wir Preprints mithilfe von Algorithmen automatisch analysieren können. Wir extrahieren beispielsweise alle Zitate in einem Preprint und benachrichtigen die jeweiligen Forscher in Echtzeit darüber, dass sie in einer neuen Studie erwähnt wurden. Sie können dann sofort Feedback geben oder sich zu Arbeitsgruppen zusammenschließen. Das dauert bei normalen Veröffentlichungen über Fachzeitschriften manchmal anderthalb Jahre. Dort wird man überhaupt nicht informiert – und wenn, dann ist es Zufall.

Bis ein Impfstoff zugelassen ist, vergehen aber oft auch viele Jahre. Wann können Corona-Patienten mit Hilfe rechnen?

