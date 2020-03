Dieser Text erschien zuerst am 2. Dezember 2019. Weil er besonders viele Leserinnen und Leser interessiert hat, veröffentlichen wir ihn an dieser Stelle erneut. Die im Text erwähnten Preise haben sich seit Dezember leicht verändert.

In dem Lager stapeln sich die Kartons. Die Wände sind weiß gestrichen, es riecht nach Holz. Um zu sehen, was von hier verschickt wird, muss man durch eine Tür am Ende der kleinen Halle gehen. Im Büro von Standsome thronen einige Bildschirme etwa 40 Zentimeter über den Schreibtischen. Das Mainzer Startup Friedrich & Patriz verkauft die Holzaufsätze zum Zusammenstecken an Unternehmen und Privatkunden. Sie sollen normale Tische in Stehtische verwandeln, denn „Sitzen ist das neue Rauchen“, findet Standsome-Chef Leonard Beck. Mit seiner Konstruktion will er Angestellte und Selbstständige häufiger zum Aufstehen bewegen.

Beck, 28, leitet die Holzmöbel-Marke offiziell seit circa eineinhalb Jahren. Als Praktikant beim Hochschul-Startup Thesius lernt er 2016 Dennis Albert und Michael Grupp kennen, die Thesius-Gründer. Zu dritt suchen sie damals – auch aus gesundheitlichen Gründen – nach einer Lösung, um weniger im Sitzen zu arbeiten. Elektrisch höhenverstellbare Tische sind ihnen aber zu teuer, Alu-Plastikpulte vom Büroausstatter „sackhässlich und zu schwer“, erinnert sich Beck im Gespräch mit Gründerszene. Abends und am Wochenende experimentieren sie deshalb mit Pappmodellen. Weil keiner der drei Ahnung von Möbeldesign hat, hilft eine befreundete Ingenieurin bei der Konzeption.

Das Ergebnis: vier bis fünf Bretter aus Pappel-Sperrholz, die per Stecksystem zusammenhalten. Auf einer höhenverstellbaren Auflage ist Platz für Tastatur oder Laptop. Die schraubenlose Konstruktion wiegt zwischen fünf und neun Kilo. Um sie problemlos zu transportieren, bräuchte es einen kleinen Koffer. Je nach Modell kostet ein Pult im Startup-eigenen Onlineshop bis zu 279 Euro.

1.800 Stück hätten sein Team und er dieses Jahr verkauft, so Beck. 2019 werde wohl ein Umsatz von circa 500.000 Euro erreicht. Was davon übrig bleibt, reiche, um ihm und dem Rest des zehnköpfigen Teams aus Werkstudenten und 450-Euro-Kräften Gehälter zu zahlen. Albert und Grupp, der das Accel-finanzierte Software-Startup Bryter mitgegründet hat, sind als Business Angels dabei. Weitere Investoren gibt es nicht.

Ein Jutebeutel pro Bestellung

Beck erklärt, dass die Pulte etwa bei Zalando und Burda Forward genutzt würden. Außerdem lasse sich Standsome von Firmen wie Rewe dafür bezahlen, dass es Werbeslogans und QR-Codes in Pulte lasert und sie in Uni- und Hochschul-Bibliotheken bringt. Hergestellt würden die Bretter von Produzenten in Aachen und Regensburg.

Mit seinen 28 Jahren ist Beck – ein eingeschriebener Masterstudent in Friedens- und Konfliktforschung – der Älteste im Team. Man wolle mit dem Tisch auch ein junges Publikum erreichen. „Wir kriegen gesagt, der Tisch sei Instagram-tauglich“, sagt Business Angel Albert. Im Mainzer Lager liegen gebrandete Jutebeutel in den Regalen. Jeder Bestellung werde einer beigelegt, heißt es: Standsome will seine Kunden gleich zu Markenbotschaftern machen. „Alle anderen Tischaufsatz-Anbieter sagen dir, wie sehr sie Rückenschmerzen verhindern können. Wir machen etwas, das man sich auch gerne zuhause oder ins Büro stellt“, meint Beck.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Standsome | Worklifestyle (@standsome_standingdesk) am Nov 27, 2019 um 10:00 PST

Für 2020 plant das Team, den Verkauf über stationäre Händler und über Möbelshops wie dem US-Händler Wayfair zu forcieren. Mit dem Onlinegeschäft soll es bei Standsome schwerpunktmäßig weitergehen. Egal wie, im nächsten Jahr will das Startup schaffen, was es sich schon für 2019 vorgenommen hatte: einen Millionenumsatz. „Muss!“, ergänzt Albert und lacht. „Ich bin BWLer. Sonst werden wir ja nie ein Unicorn.“

Bild: Elisabeth Neuhaus / Gründerszene