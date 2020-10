Viele Schlaganfallpatienten müssen das Sprechen neu erlernen. Die App Neolexon von Mona Späth und Hanna Jakob hilft ihnen dabei. Sie ermöglicht ein individualisierbares Training, das sich an die Lebenswelten der Patienten anpasst und die Therapie durch selbständiges und unbegrenztes Training zu Hause ergänzt. Jetzt wurde das Startup mit dem mit 25.000 Euro dotierten Digitalen Gesundheitspreis der Pharmaunternehmen Novartis und Sandoz Deutschland ausgezeichnet.

Die Datenbank umfasst inzwischen 7.800 Wörter und 1.200 Sätze, auf die ein Therapeut zugreifen kann. „Analog kann man Patienten nicht unterstützen“, sagt Mona Späth. Hausaufgaben mit kopierten Zetteln werden ungern gemacht. Mona Späth und Hanna Jakob setzen dagegen das spielerische Lernen am iPad, bei dem die Patienten ihr Pensum selbst wählen und die Wartezeit auf Therapieplätze überbrücken können

Die beiden Frauen hatten an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München Sprachtherapie studiert und dort auch promoviert. Dort starteten sie ihr Projekt Neolexon für ein digitales Therapiesystem für Schlaganfallpatienten, das sie 2017 ausgründeten. Einige Krankenkassen erstatten die Kosten für das Training per App. Ergänzend gibt es seit 2019 eine App für Kinder mit Artikulationsstörungen wie Lispeln.

App gegen Spielsucht

Der zweite, mit 15.000 Euro dotierte Preis ging an Open.iu, eine Online-Anwendung zur Vorsorge, Früherkennung und Behandlung von Internetabhängigkeit. Die App gegen Spielsucht wurde von einem Team an der Kinderpsychiatrie der Berliner Charité entwickelt.

Eine App gegen Spielsucht scheine zunächst paradox, sei es aber nicht, sagte die Psychiaterin Olga Geisel, die das Expertenteam leitet. „Wir erreichen die Kinder dort, wo sie sich aufhalten.“ In zehn Modulen lernen Kinder, ihr Spielverhalten zu beobachten, in einem Tagebuch zu dokumentieren und dann die Spielzeiten zu senken. Die Kommunikation erfolgt über einen Chatbot, Kognitive Verhaltenstherapie wird online angeboten.

Das Team kann sich vorstellen, die App in der Zukunft für weitere Krankheiten zu erweitern: ADHS, Alkoholabhängigkeit, Angststörungen und Depression. Das Team arbeitet an der CE-Zertifizierung und plant eine Studie zum Nachweis eines positiven Versorgungseffekts.

Diabetes-Projekt ausgezeichnet

Auch der Publikumspreis ging an ein Projekt der Berliner Charité: Das Open Project Dedoc Labs erforscht dort eine künstliche Bauchspeicheldrüse bei Patienten mit Typ-1-Diabetes, die die Insulinzufuhr fast autonom steuert. Die Dedoc Labs erhalten dafür 10.000 Euro. Die Abkürzung Dedoc steht für Deutsche Diabetes Online Community. Ihr gehören Forscher, Entwickler und Ärzte an, mehrheitlich Diabetiker.

„Wegen regulatorischer Barrieren und der Haftungsproblematik sind solche algorithmengesteuerte Systeme nie auf den Markt gekommen“, sagte Dedoc-Gründer Bastian Hauck. „Wir wollen Evidenz schaffen, die Industrie an Bord holen und zeigen, was geht“, sagt der Sprecher der Open-Source-Community. Denn eigentlich folge die Insulinpumpe einer „simplen Regelungsautomatik aus Sensor, Algorithmus und Pumpe“.

