Katharina Jünger kommt aus einer Familie von Ärzten. Sie hatte daher immer das Glück, mit einem Mediziner innerhalb kürzester Zeit sprechen zu können — ein Privileg, wie sie weiß. Denn nicht selten muss man in Deutschland tage- oder wochenlang auf einen Termin beim Arzt warten . Deshalb gründete die gelernte Juristin gemeinsam mit Reinhardt Meier und Patrick Palacin bereits 2015 ihr Unternehmen Teleclinic: Eine Plattform, über die Patienten schnell und unkompliziert per Videochat mit einem Arzt sprechen können. Die langfristige Vision von Jünger: „Wir wollten den gesamten Arztbesuch digitalisieren — von der Sprechstunde, über die Krankschreibung, bis hin zum digitalen Rezept.“

Auf dem Weg dahin hat Teleclinic nun einen wichtigen Schritt geschafft: Seit diesem Donnerstag können Patienten und Patientinnen aller gesetzlichen Krankenkassen die Videosprechstunden als Teil der Regelversorgung kostenfrei nutzen. Bislang war der Service nur für Privatpatienten abrechenbar, gesetzlich Versicherte mussten bislang noch selbst zahlen. Je nach Beratungsaufwand wurden für einen Termin zwischen 30 und 50 Euro fällig, da das Tool noch nicht die nötige Zertifizierung für die Abrechnung bei den Krankenkassen hatte.

Teleclinic ist damit laut eigener Aussage das erste Videosprechstunden-Startup, das diesen Service nun kostenfrei für gesetzlich Versicherte anbieten kann. Dies ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, denn rund 90 Prozent der Deutschen sind gesetzlich versichert. Viele Kunden dieser Versicherungsklasse hätten den Service ihrer App bereits gern früher nutzen wollen, waren aber nicht bereit, dafür extra zu bezahlen.

Wie funktioniert der digitale Arztbesuch?

Über die Teleclinic-App oder die Website registrieren sich die Nutzer und geben Daten zu Kontaktangaben und dem Versicherungsstatus an. Anschließend füllt man einen Fragebogen zu den Beschwerden aus und gibt an, in welchem Zeitfenster man angerufen werden will. Am häufigsten wenden sich Patienten und Patientinnen mit Anliegen wie Verhütung, Durchfall, grippalen Infekten oder Husten an Teleclinic. Für Selbstzahler ist der Service rund um die Uhr verfügbar, für gesetzlich Versicherte montags bis samstags zwischen 7 und 19 Uhr. Der Videocall erfolgt über die App. Sollte der Arzt eine Krankschreibung ausstellen, wird diese in der App gespeichert und kann per Mail an den Arbeitgeber geschickt werden.

Das digitale Rezept wird ebenfalls in der Anwendung gespeichert und kann in einer von mehr als 7.000 Apotheken des Partnerverbandes apotheken.de eingelöst werden oder die Medikamente können über eine Versandapotheke online bestellt werden. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben können die E-Rezepte bislang noch nicht abgerechnet werden, die Medikamente müssen dann in der Apotheke also noch selbst bezahlt werden. Das will die Politik aber noch bis Endes des Jahres ändern.

Teleclinic ist nicht der einzige Anbieter

Der Wettbewerb der Telemedizin-Anbieter ist hart, seit Jahren liefert sich Teleclinic einen Wettlauf mit unterschiedlichen Dienstleistern wie dem schwedische Startup Kry, Zava aus London, Doctolib aus Frankreich oder dem deutschen Konkurrenten Jameda. Teleclinic hat seit der gesetzlichen Zulassung der Fernbehandlung etwa 30.000 ärztliche Behandlungen vorgenommen und rund 240.000 registrierte Nutzer.

„Wir bieten den vollen Service an, von der Organisation eines Anrufs, über die Sprechstunde selbst und die anschließende Krankschreibung bis hin zum E-Rezept — ohne, dass man vorher schon einmal bei diesem Arzt gewesen sein muss“, sagt Katharina Jünger. Teleclinic setzt dabei nicht wie Doctolib und Jameda auf Terminbuchungen, sondern die unmittelbare Anrufvermittlung am selben Tag. Das Unternehmen verspricht einen Rückruf durch einen Allgemeinarzt innerhalb von durchschnittlich 30 Minuten nach Eingang der Anfrage. Für einen Facharzt liege die Rückmeldezeit bei ein paar Stunden, je nach Aufkommen. Die Krankenkasse werde per Kamera in der App eingescannt und so der Versicherungsstatus überprüft.

Doctolib ist vorrangig auf die Terminbuchung für Offline-Praxisbesuche spezialisiert, ähnlich Jameda. Die Videotools beider Anbieter waren im Gegensatz zu Kry und Teleclinic bereits länger kassenärztlich zertifiziert, jedoch ist hier meist keine sofortige Rückmeldung von einem Arzt garantiert. Wer dort derzeit online einen Video-Termin beim Allgemeinmediziner buchen will, muss in der Regel ein paar Tage warten. Außerdem bieten diese beiden Dienste keine digitalen Rezepte und Krankschreibungen an.

Erzwungener Fortschritt durch Corona

Die Telemedizin hat aufgrund der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise einen großen Push bekommen, viele Arztpraxen stellten notgedrungen auf Videosprechstunden und Online-Terminbuchungen und Beratungen per Chat um. Teleclinic erlebte zeitweise etwa eine Steigerung der Nutzung von 210 Prozent, der schwedische Konkurrent Kry sprach von 300 Prozent, wie Business Insider bereits in einer früheren Recherche erfuhr.

Seit der Gründung ihres Startups Teleclinic vor fünf Jahren arbeite die Geschäftsführerin darauf hin, dass die Regularien des Gesundheitssystems an neue, digitale Möglichkeiten angepasst werden. „Es gab sehr viele Vorbehalte“, sagt Jünger, aber „jetzt ändert sich die öffentliche Wahrnehmung in Sekundenschnelle“, auch aufgrund der Pandemie.

Die Fernbehandlung durch Ärzte ist in Deutschland überhaupt erst seit knapp zwei Jahren erlaubt, seit Ende vergangenen Jahres durch die gesetzlichen Kassen abrechenbar. „Die starke Regulierung des Marktes in Deutschland war für uns seit dem Start eine große Herausforderung“, erklärt Jünger, „Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich aber sehr für die Digitalisierung eingesetzt.“ Im August 2019 trat so das „Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung“ in Kraft, dass die Bedingungen für die Videosprechstunde weiter erleichterte sowie das elektronische Rezept zuließ.

„Man braucht eine Plattform wie Uber“

Während in Ländern wie Schweden die schnelle Versorgung durch zentrale Callcenter, in denen Ärzte festangestellt werden, gelöst wird, hat die Politik in Deutschland einen dezentralen Ansatz vorausgesetzt. „Man braucht eine Plattform die genauso aufgebaut ist wie Uber: Wir vermitteln Patienten an die Ärzte, die als nächstes Zeit haben“, erklärt Jünger. Wie ein Mitfahrer an einen Uber-Fahrer. So sind mittlerweile rund 250 selbstständige Ärzte in Teleclinics Netzwerk, die Anfragen über die App flexibel annehmen, können, wenn sie gerade Zeit haben. Zum Beispiel, wenn ein Patient ihrer Praxis spontan absagt oder nicht auftaucht. Jünger sagt, dies würden 30 Prozent der Patienten tun. Dies erlaube den Ärzten zusätzlich mehr Flexibilität in ihrem Arbeitsalltag sowie die Möglichkeit, auch mal von zu Hause aus zu arbeiten.