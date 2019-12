„Warum kann ich mein ganzes Leben mit dem Smartphone organisieren? Aber wenn ich krank werde, verfalle ich in eine Welt von vor einigen Jahrzehnten“, sagt Cristina Koehn. Die General Managerin der Telemedizin-Plattform Kry (sprich: krü) denkt dabei an Wartezeiten in Arztpraxen, schwierige Terminabsprachen und gestresste Ärzte.

Videosprechstunden in fünf Ländern

Kry hat 2015 begonnen, das zu ändern. „Wir wollten erst mal in Schweden beweisen, dass Telemedizin funktioniert und sind dann nach Norwegen gegangen und letztes Jahr in Großbritannien und Frankreich gestartet“, sagt die Managerin. Seit Anfang Dezember ist die Plattform auch in Deutschland verfügbar – bislang allerdings nur für Privatzahler. Ein Angebot für Kassenpatienten soll 2020 folgen.

Anzeige

Patienten buchen in der Smartphone-App eine Videosprechstunde und beantworten dort einige Fragen zu ihren Beschwerden. Sie sollen dem Arzt helfen, sich auf den Videochat vorzubereiten. Spätestens nach 20 bis 30 Minuten – so verspricht es das Startup – meldet sich ein Arzt. Beim Test waren es nur zehn Minuten. „Wir arbeiten mit einer zweistelligen Zahl von Ärzten in Deutschland zusammen und sind unter der Woche von 7 bis 22 Uhr und an Wochenenden von 8 bis 20 Uhr erreichbar“, sagt die Managerin.

Ferndiagnosen zugelassen

Die Rahmenbedingungen für Telemedizin in Deutschland haben sich in den vergangenen zwei Jahren maßgeblich verbessert. Eine große Mehrheit der Ärzte in Deutschland darf Ferndiagnosen stellen. Und Apotheken können Rezepte aus der Fernbehandlung auch einlösen. „Unsere Vision ist es, einen flexiblen Gesundheitsmarkt, der die Bedürfnisse des Patienten ins Zentrum stellt, mitzugestalten“, sagt Koehn.

Eine ganze Reihe Mitbewerber befinden sich bereits auf dem Markt: etwa das Münchner Startup Teleclinic, das einen ähnlichen Ansatz verfolgt. Oder Plattformen wie Spring, die sich auf Potenzmittel konzentrieren. Zava (früher Dr.Ed) ist irgendwo zwischen diesen beiden Extremen angesiedelt.

Fokus Hausarzt-Behandlungen

„Wir fokussieren uns zunächst auf das große Spektrum der allgemeinärztlichen Behandlungen“, sagt Cristina Koehn. Also Erkältungskrankheiten, Durchfall und ähnliches. „Die Ärzte können ein Rezept, eine Krankschreibung oder eine Überweisung an einen Facharzt ausstellen“, sagt die Managerin. Anders als bei Zava sind bei Kry ausschließlich Ärzte mit einer deutschen Approbation und einer Ausbildung auf Facharztniveau freiberuflich tätig.

„Bislang können wir Leistungen nur privatärztlich abrechnen“, sagt Cristina Koehn. Die ärztliche Gebührenordnung (GOÄ) sieht dafür 30 bis 40 Euro pro Termin vor – an Wochenenden liegen die Beträge etwas höher. „Unser Ziel ist es, schon 2020 die Rahmenbedingungen zu schaffen, allen Patienten digitale Arztbesuche erstattungsfähig zugänglich zu machen – egal, ob Kassen- oder Privatpatient.“

Online-Rezept in der Apotheke

Patienten können die verschriebenen Medikamente wahlweise von der Online-Apotheke DocMorris liefern lassen oder in einer Apotheke ihrer Wahl kaufen. Dazu übermittelt der Kry-Arzt das mit einer elektronischen Signatur versehene Rezept. „Hier nutzen wir eine von der Bundesdruckerei entwickelte Technologie.“

Die Gematik, eine 2005 gegründete Spitzenorganisationen des deutschen Gesundheitswesens, erarbeitet bis Ende Juni 2020 eine Spezifikation für das elektronische Rezept, von der dann auch Kassenpatienten profitieren sollen. Im dritten Quartal 2020 müssen Apotheken dann die Infrastruktur für das elektronische Rezept anbieten.

England prescht vor

Die Telemedizin steht In Deutschland – anders als in Großbritannien noch am Anfang. So verfolgt die britische Gesundheitsbehörde NHS den Plan, Telemedizin in den nächsten fünf Jahren zum Standard der medizinischen Versorgung zu machen. Das dortige Startup Babylon Health, das Videosprechstunden und einen medizinischen Chatbot anbietet, hat im Sommer 2019 eine Finanzierungsrunde über 550 Millionen US-Dollar abgeschlossen und damit eine Bewertung von mehr als zwei Milliarden US-Dollar erreicht. Wie der Branchendienst Mobihealthnews schreibt, soll der Chatbot ab Januar 2020 auch in der USA angeboten werden.

Dort ist die Situation ähnlich: Unternehmen wie American Well (gegründet 2006, 517 Millionen US-Dollar Funding) schließen Versorgungslücken im Gesundheitswesen und bieten zudem Unternehmen Versicherungsangebote für ihre Mitarbeiter an – das Startup deckt also eine wesentlich längere Wertschöpfungskette ab.

Kry mit 1,2 Millionen Downloads

Kry (2015 gegründet, 80 Millionen Euro Funding) will bei seinem B2C-Modell bleiben. „Uns geht es darum, dem Patienten einen guten Service anzubieten“, sagt Koehn. „Europaweit wurde unsere App mehr als 1,2 Millionen Mal heruntergeladen. Wir haben mehr als eine Million Sprechstunden durchgeführt“, beschreibt Koehn die Expertise ihres Startups.

Orte wie Berlin seien ein sehr gutes Startgebiet, weil es dort viele Freelancer gebe, die digital affin und häufig privat versichert seien. Das Startup habe aber breitere Bevölkerungsschichten im Visier. „In Schweden ist ein digitaler Arztbesuch schon lange Teil der Versorgungsrealität und der Infrastruktur geworden“, berichtet die Telemedizin-Managerin.

Healthy Business: „Der Markt wird explodieren” – wieso Telemedizin mehr als Potenzmittel kann Der Durchbruch der Videosprechstunde wird kommen, ein neues Gesetz hat den Weg frei gemacht. Das kann die Branche auch von ihrem Schmuddelimage befreien.

Bild: Kry