Die Gründergeschichten ähneln sich: Immer waren es Ärzte, die mit der Kommunikation zwischen Kollegen unzufrieden waren: Bei Siilo war es der Chirurg Joost Bruggemann aus Amsterdam, der während seiner Ausbildung auf kommerzielle Messenger angewiesen war und darunter litt. Die Idee für Hospify kam nach einer Operation auf, bei der die Chirurgen Neville Dastur und Charles Nduko den Rat eines dritten Kollegen brauchten. Und MediOne geht auf die Gründung des Schwarzwälder Landarztes Ralph Jäger zurück, der die Organisation seiner Gemeinschaftspraxis und die Kommunikation zwischen ihm und seinen Patienten effizienter gestalten wollte.

„Bisher waren Ärzte und Pfleger oft gezwungen kommerzielle Messenger wie Whatsapp zu benutzen, um mit Kollegen zu kommunizieren, weil es nichts anderes gab. Doch sie fühlten sich nicht wohl dabei“, sagt Daniel Pourasghar, der Deutschlandchef des Startups Siilo. „Es gab Datenschutzprobleme und Privates vermischte sich auf den Smartphones der Ärzte mit Patientendaten.“

Silos im Gesundheitswesen aufbrechen

Der Name des 2016 in den Niederlanden gegründeten Startups ist Programm: Siilo soll heißen, Silos im Gesundheitswesen aufzubrechen und dort Kommunikation zu ermöglichen, wo es diese vorher nicht gab. „Messaging ist ein neues Thema für Krankenhäuser“, sagt Daniel Pourasghar. Gesundheitsorganisationen nutzen den Messenger, um auf ein geschlossenes Mitgliederverzeichnis zuzugreifen, Gruppen zu koordinieren, Diskussionsforen einzurichten und Nachrichten zu senden. Gerade während der ersten Welle der Corona-Pandemie, als es nur wenig Informationen über die Krankheit gab, zeigte sich der Nutzen und Bedarf für solche Kommunikationswerkzeuge.

„Unser Produkt ist aus dem Bedürfnis von medizinischen Teams heraus entstanden, effizient und sicher zu kommunizieren“, sagt Daniel Pourasghar. So gibt es etwa die Möglichkeit, mit einer Verwischfunktion personenbezogene Angaben zu pseudonymisieren. Nutzer können in Foren Instanzen für einzelne Patienten anlegen. Zudem gibt es die Möglichkeit zum Im- und Export von Dokumenten in elektronische Patientenakten oder die IT-Systeme von Krankenhäusern.

„Eine Reihe von Problemen“ mit Whatsapp

Im Herbst 2019 hatten die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder die Anforderungen an Messenger-Dienste im Krankenhaus definiert. In einem am 7. November 2019 veröffentlichten Whitepaper heißt es: „Insbesondere der verbreitet genutzte Dienst Whatsapp führt bei einer geschäftliche Nutzung zu einer Reihe von Problemen, die einen Einsatz im Krankenhaus weitgehend ausschließen.“ Whatsapp ist eine Tochter des Facebook-Konzerns.

So fordern die Datenschutzbeauftragten unter anderem eine separate Adressliste der Kommunikationsteilnehmer, eine sichere Authentifizierung und ein Zertifikatsmanagement, einen separaten Speicher für Datei-Anhänge wie Bilder oder Textdokumente, eine Schnittstelle zur Krankenhaus- oder Praxis-IT, eine fristengesteuerte Löschroutine, eine Funktion zur Pseudonymisierung der geteilten Informationen, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und mehr.

Dabei ist schon die allgemeine geschäftliche Nutzung des von mehr als zwei Milliarden Menschen weltweit genutzten Dienstes Whatsapp problematisch: Laut Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) müsste jedes Unternehmen, das den Nachrichtendienst nutzt, einen Vertrag mit dem Messenger schließen (Artikel 28) und jeder im Adressbuch der beteiligten Smartphones gespeicherte Nutzer müsste der Nutzung seiner personenbezogenen Daten ausdrücklich zustimmen (Artikel 6 und 7), weil der Dienst das Smartphone-Adressbuch mit der Liste der Nutzer auf seinen Servern regelmäßig abgleicht. Kritisch ist ferner die Übertragung von Metadaten.

Europäischer Gerichtshof gegen Facebook

Hinzu kommt, dass der Europäische Gerichtshof (EUGH) das Privacy-Shield-Abkommen in einem Urteil vom Juli 2020 für unzulässig erklärt hat (AZ C311/18), das den Datenaustausch zwischen den USA und der EU regelte. Vereinfacht zusammengefasste Begründung: Der Schutz der personenbezogenen Daten aus Europa vor dem Zugriff durch US-Behörden sei nicht gewährleistet. Die Auswirkungen dieses Urteils auf die Geschäftsmodelle des Facebook-Konzerns sind heute noch nicht abzuschätzen. Damit nicht genug: Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung stellt Gesundheitsdaten unter einen besonderen Schutz.

Investoren sehen in Messengerdiensten für Krankenhäuser deshalb viel Potenzial: So hat der Berliner Investor Heal Capital Ende Juli 2020 eine Series-A-Runde über 9,5 Millionen Euro in Siilo bekanntgegeben. Das VC-Unternehmen verwaltet einen Fonds der Privaten Krankenversicherer mit einem Zielvolumen von 100 Millionen Euro. Philips Health Technology Ventures und der Bestandsinvestor EQT Ventures haben sich an der Runde beteiligt.

Siilo ist nach eigenen Angaben das größte medizinische Netzwerk in Europa. Danach tauschen sich rund eine Viertel Million Mitglieder über den Messenger aus. Jeden Monat werden laut einer Mitteilung mehr als 20 Millionen Nachrichten zwischen Nutzern direkt und in mehr als 16.500 Klinik-Chatgruppen geschrieben. Für Deutschland werden 23.000 Mitglieder aus Krankenhäusern wie der Berliner Charité gemeldet. „In den Niederlanden, unserem Heimatmarkt, nutzen bereits 60 Prozent der Ärzte unsere Plattform. Aktuell steht bei uns besonders das Wachstum in Deutschland, Schweiz und Österreich im Fokus“, so der Deutschlandchef.

„Der in acht Sprachen verfügbare Messenger von Siilo ist kostenfrei“, sagt Pourasghar. Siilo hilft Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zudem gegen eine Servicegebühr bei der Einführung des Messenger und der Schulung der Mitarbeiter. Der Dienst Connect ist derzeit für alle Gesundheitseinrichtungen, die sich mit der Covid-19-Pandemie befassen, kostenlos.

Mehrere Mitbewerber neben Siilo

Siilo tritt gegen mehrere Mitbewerber an: MediOne, ein Joint Venture des Mediziners Ralph Jäger und des IT-Dienstleisters Adesso AG, verbindet Institutionen des Gesundheitswesens, also Arztpraxen, Physiotherapeuten, Krankenhäuser und Pflege- und Reha-Einrichtungen über einen geschützten Kommunikationskanal. Ärzte und Krankenhäuser werden in die Lage versetzt, Befunde ihrer Patienten untereinander auszutauschen und zu diskutieren. Patienten können mittels einer Chatfunktion Rezepte ordern, Praxistermine vereinbaren und Untersuchungsergebnisse anfordern oder Befunde und Röntgenbilder einreichen.

Die 2014 gegründete Plattform Hospify bietet einen Medizin-Messenger in Großbritannien an. Stashcat hingegen versteht sich als branchenoffene DSGVO-konforme Whatsapp-Alternative für den Einsatz in Unternehmen und Organisationen mit einem Bedarf an gesicherter Kommunikation.

Sichere Kommunikation sowie Kollaboration sind die Basis für eine gelungene Digitalisierung des Gesundheitswesens. Sie schafft Vertrauen bei Ärzten, Pflegenden und Patienten. Eine nächste Evolutionsstufe könnten die sicheren Messenger erreichen, wenn eine Interoperabilität – also die Möglichkeit des Datenaustauschs zwischen den unterschiedlichen Plattformen – gewährleistet wäre. „Dies würde eine gemeinsame Schnittstelle für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung voraussetzen, die derzeit nicht existiert“, erklärte dazu Ralph Jäger, Gründer von MediOne auf Anfrage von Gründerszene.

Die Spitzenorganisationen der digitalen Gesundheitswirtschaft hatten sich erst vor wenigen Tagen in einem gemeinsamen Positionspapier für die Interoperabilität der verschiedenen Plattformen ausgesprochen. Ziel ist es dabei, Patienten, die medizinischen Leistungserbringer, die Kostenträger und viele weitere Akteuren zu vernetzen.

