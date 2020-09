Controller (m/f/d) bei Greator GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Wer Du bist

In erster Linie bist Du wie wir: ein positives Monster. Bei uns geht es nicht nur um die Arbeit alleine, auch die Gemeinschaft wird bei uns groß geschrieben. Deshalb ist es wichtig, dass Du in unser Team passt. Wir gehen bereits davon aus, dass Du eine qualifizierte Fachkraft bist und dass Du mit Leidenschaft bei der Sache bist. Du liebst es, Verantwortung zu übernehmen und bist gut darin, Prioritäten zu setzen. Du freust Dich auf eine Reise, die Dich aus Deiner Komfortzone herausführt. Du stellst den Status quo auch mal in Frage und kommst ständig mit großen Ideen. Manchmal wirst Du schnelle Lösungen finden müssen. Und am wichtigsten ist, dass Du ein inspirierender Mensch bist, der sich gerne von solchen umgeben fühlt. Frage Dich selbst ehrlich: Klingt das nach mir? Wenn ja, dann lies weiter.





Was Du bei uns bewegst

Du bereitest die monatliche Forecasts vor und analysierst diese einschließlich der Bewertung von Annahmen, um effektive, rechtzeitige und umsetzbare Finanzinformationen zu gewährleisten.

Du bist zuständig für die Entwicklung, Dokumentation und Aufrechterhaltung von Richtlinien und Verfahren in Bezug auf die Finanz- und Geschäftspraktiken des Unternehmens, die für einen effizienten Betrieb sowie ein starkes internes Kontrollumfeld sorgen.

Digitalisierung und Automatisierung von Prozesse und Strukturen - Du liebst es, die Strukturen in den Bereichen Controlling zu verbessern. Du glaubst an die Förderung von Effizienzzielen, die Identifizierung von Kosteneinsparungspotenzialen sowie die Leitung von Verbesserungsprojekten. Wünschenswert ist ein Vorwissen in SQL oder ähnlichem.

Du berichtest gründlich über Zahlen - Dein Controlling ist 100% vollständig und genau - aber Deine Verantwortung hört damit nicht auf. So bist Du beispielsweise für die Finanzplanung, Liquiditätsplanung, Budgetierung, Varianzanalyse verantwortlich. Du arbeitest eng mit dem operativen Bereich zusammen, um Budgets zu erstellen. So verstehen wir genau, wo wir stehen.

Du denkst in großen Dimensionen und wächst mit uns - Wir sind dabei, uns zu internationalisieren und nach den Sternen zu greifen.





Deine sehr guten Englischkenntnisse sind gefragt. Deutschkenntnisse sind hilfreich, aber nicht nötig.

Wenn du ein positives Monster bist, das hungrig nach persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung ist, dann melde dich bei uns. Es könnte das Beste sein, was uns beiden passiert ist.