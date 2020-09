(Senior) Data Analyst / Scientist (m/f/d) bei Greator GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Wer Du bist



In erster Linie bist Du wie wir: ein positives Monster. Bei uns geht es nicht nur um die Arbeit alleine, auch die Gemeinschaft wird bei uns groß geschrieben. Deshalb ist es wichtig, dass Du in unser Team passt. Wir gehen bereits davon aus, dass Du eine qualifizierte Fachkraft bist und dass Du mit Leidenschaft bei der Sache bist. Du liebst es, Verantwortung zu übernehmen und bist gut darin, Prioritäten zu setzen. Du freust Dich auf eine Reise, die Dich aus Deiner Komfortzone herausführt. Du stellst den Status quo auch mal in Frage und kommst mit großen Ideen. Manchmal wirst Du natürlich auch schnelle Lösungen finden müssen. Und am wichtigsten ist, dass Du ein inspirierender Mensch bist, der sich gerne von seinesgleichen umgeben fühlt. Frage Dich selbst ehrlich: Klingt das nach mir? Wenn ja, dann lies weiter.







Was Du bei uns bewegst

Du bist dafür verantwortlich, auf Grundlage quantitativer, datengestützter Analysen actionable insights zu liefern.



Du entwickelst Reports und statistische Modelle, die das komplexe Nutzerverhalten und die Rentabilität unseres E-Commerce-Geschäfts beschreiben und vorhersagen.



Du identifizierst Geschäftsmöglichkeiten und Trends mit Hilfe explorativer Analysen.



Du entwickelst und pflegst Tools und Reports, die durch Automatisierung und datengetriebene Produktentscheidungen die Unternehmensperformance verbessern.



Du baust ein leistungsfähiges Berichtswesen auf unserem Data Warehouse auf und erstellst und pflegst auch die entsprechenden Abfragen.



Du bist Experte in mindestens einem der folgenden Datenbereiche mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz: Reporting/Dashboarding, Data Science, Data Analytics, Testing oder Tracking.



Last but not least: Du überzeugst mit sehr guten Englischkenntnissen.

Wenn du ein positives Monster bist, das hungrig nach persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung ist, dann melde dich bei uns. Es könnte das Beste sein, was uns beiden passiert ist.