Customer Service Manager (m/w/d) bei stocubo GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Du bist sprachgewandt, kommunikationsstark und Kundenservice ist deine Mission?

Nachhaltigkeit, Fairness und Teamgeist sind auch für dich unverzichtbare Werte!?

Du suchst eine neue Herausforderung in einem innovativen Unternehmen in Berlin?

stocubo ist ein aufstrebendes E-Commerce-Unternehmen. Seit 2001 produzieren und verkaufen wir unser innovatives modulares Regalsystem. Unser Anspruch ist hoch: zertifizierte Materialien sowie soziales und ökologisches Engagement spielen für uns eine große Rolle – weshalb wir ausschließlich selbst in Berlin produzieren.



Wir von stocubo bieten dir die Möglichkeit, mit einer unbefristeten Vollzeitstelle, ein wichtiger Teil unseres harmonischen und motivierten Office Teams zu werden. Als Ansprechpartner Nummer eins für unsere Kunden bist du unsere Visitenkarte.

Wir suchen ab sofort einen Customer ServiceManager (w/m/d) für die Leitung unseres Kundenservice im B2C E-Commerce.







Dein Aufgabenbereich

Als Ansprechpartner Nummer eins für unsere Kunden beantwortest du mit viel Fingerspitzengefühl die Anfragen per E-Mail & Telefon und berätst die gelegentlichen Besucher in unserem Showroom

Du leitest dabei den Kundenservice auf höchstem Niveau, handelst lösungsorientiert und kommunizierst wichtige Infos an die entsprechende Abteilung

Du siehst den Kundenservice als deine Mission und bist glücklich, wenn es unsere Kunden sind – du berätst sie bei der Auswahl der für sie perfekten Regalkombination

Du unterstützt unser Customer-Relationship-Management bei der kreativen Gestaltung & Pflege langfristiger Kundenbeziehungen

Du hast stets den Status von Bestellungen im Blick und arbeitest eng mit unserem Logistikteam und der Produktion zusammen

Du überblickst und optimierst die laufenden Prozesse im Kundenservice

Du sorgst für die Pflege von Kunden- und Artikeldaten im Warenwirtschaftssystem

Du unterstützt gelegentlich das Team im Online Marketing und bei organisatorischen Aufgaben





Dein Profil

Du hast eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen Bereich oder einen vergleichbaren Abschluss Du verfügst über Erfahrungen und Berufspraxis im Kundenservice

Du magst es, dein zu Hause zu gestalten und interessierst dich für Möbel-Design und aktuelle Trends

Customer-Relationship-Management ist kein Fremdwort für dich und du konntest bereits Erfahrungen damit sammeln

Du brennst dafür unseren Kunden stets kompetent und freundlich weiterzuhelfen

Du hast eine strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise, denkst flexibel, bleibst geduldig und hast eine flinke Auffassungsgabe

Möbel-Design und Nachhaltigkeit begeistern dich genauso wie uns – du stehst hinter unseren Produkten und möchtest unser Wachstum mitgestalten

Du hast einen ausgeprägten Teamgeist und verfügst über exzellente Deutschkenntnisse sowie fundierte Office-Anwenderkenntnisse

Gute Englisch- und/oder Französischkenntnisse wären von Vorteil





Das bieten wir dir

Mitarbeit in einem aufstrebenden eCommerce-Unternehmen mit einer nachhaltigen Möbelproduktion

Ein interessantes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld in einer verantwortungsvollen Position

Zusammenarbeit mit einem motivierten Team und Spaß bei der Arbeit

Regelmäßiger Austausch in enger Zusammenarbeit mit unserer Produktionsstätte

Ein unbefristeter Arbeitsvertrag in Vollzeit mit einer leistungsgerechten Entlohnung

Kurze Entscheidungswege und offene Ohren für eigene Ideen und Anregungen

Regelmäßige Team-Events wie Team Lunchs und Sommerfest

Eine Urban Sports Club Mitgliedschaft „M Pro“



Wenn wir dein Interesse geweckt haben, sende uns bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit per E-Mail in einer PDF-Datei an: Frau Mathilde Garcia-Drimmer.