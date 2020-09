Software Entwickler (m/w/d) - zur Weiterentwicklung unserer Simulationssoftware (Java) bei accu:rate GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Zur Verstärkung unseres Teams in München suchen wir ab sofort eine/n



Software Entwickler zur Weiterentwicklung unserer Simulationssoftware (Java) (m/w/d)

Wenn sich viele Menschen auf engem Raum bewegen, ist es wichtig, die dabei entstehende Dynamik zu verstehen. accu:rate bietet seit über sechs Jahren die Analyse von Personenströmen als Dienstleistung an:

Von der Räumungssimulation des Münchner Oktoberfests bis hin zur Kapazitätsplanung von Bahnhöfen und Stadien erarbeiten wir Simulationsgutachten für unsere Kunden in den verschiedensten Branchen.

Dir ist es wichtig, Dinge mitzugestalten und Du hast Lust, Verantwortung zu übernehmen? Du arbeitest eigenständig und bist kreativ? Dann freuen wir uns, Dich kennenzulernen!







Deine Aufgaben: Du…

› koordinierst und entwickelst unsere Software crowd:it (Java) entlang von Forschungsprojekten und den Anforderungen unseres Projektteams.

› führst eigenverantwortlich und im Team Anforderungsanalysen, Systementwürfe, Spezifikation und Implementierung durch.

› verbesserst unsere Software durch Einsatz effizienter Algorithmen und aktueller Technologien.

› erarbeitest und realisierst Konzepte und Lösungen für unterschiedliche Anforderungen.

› führst Qualitätskontrollen durch Analyse, Evaluation und Test von Neuerungen durch.







Dein Profil: Du…

› hast ein abgeschlossenes Informatikstudium oder ähnliches und bereits mehrere Jahre (>3 Jahre) als Softwareentwickler mit agilen Methoden (Scrum, XP etc.) gearbeitet und sehr gute Javakenntnisse.

› hast bereits erste Erfahrung mit Übernehmen von Verantwortung und Koordination von Teams gesammelt.

› besitzt eine Affinität gegenüber neuen Technologien und anwendungsorientierter Forschung und hast Spaß daran, an anspruchsvollen Lösungen zu tüfteln und z.B. neue Algorithmen zu entwickeln.

› bist strukturiert, zuverlässig und magst offene und ehrliche Kommunikation.

› priorisierst gerne und den bewahrst auch in hektischen Zeiten den Überblick.

› bist proaktiv und bringst auch initiativ eigene Ideen und Wünsche ein.

› magst es, abwechslungsreiche Aufgaben zu haben und dich in neue Aufgabengebiete einzuarbeiten.







Wir bieten Dir:

› Ein junges, motiviertes und loyales Team.

› Ein spannendes neues Thema, das Du aktiv mitgestalten kannst.

› Ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Raum zur Mitgestaltung.

› Flexible Arbeitszeiten.

› Ein tolles Büro am Viktualienmarkt mit gutem Kaffee und Grill auf der Dachterrasse.





Wir freuen uns über Deine aussagekräftige Bewerbung. Weitere Fragen? Kontaktiere uns persönlich unter hr@accu-rate.de oder lerne uns auf unserer Homepage, bei Facebook oder LinkedIn näher kennen.