Senior Ad Operations Manager (m/w/d) bei adlicious

Frühestmöglicher Eintrittstermin September 2020

Wir sind ein eingespieltes Team, das seit mehreren Jahren erfolgreich programmatische Branding- und Performancekampagnen in den Bereichen Display, Video und Mobile aussteuert und sich ständig gegenseitig fordert und antreibt, mit dem Ziel immer besser zu werden, in dem was wir tun. Wir suchen für unser Team in Hamburg ab sofort einen Senior Ad Operations Manager (m/w/d).





Aufgaben

Du erstellst eigenständig Kampagnen in den Adserver-Systemen, vom Werbemittel bis hin zum Tracking

Du überwachst die An- und Auslieferung sowie die Optimierung und Qualitätssicherung von laufenden Kampagnen (Ad Operations)

Dabei bist du zentraler Ansprechpartner in allen Themen rund ums Ad-Serving

Du erkennst Optimierungspotentiale und leitest operative sowie strategische Handlungsempfehlungen ab

Du arbeitest eng mit den Campaign- und Account Managern zusammen, um deine Analysen in durch Best-Practice-Modelle in die Praxis umzusetzen

Du stehst im engen Austausch mit Technologie-Anbietern (national und international) und bist ständig auf der Suche nach neuesten Trends im Bereich Ad Operations





Qualifikation

Sehr gute Kenntnisse im Campaign Manager (Google)

Vertrautheit im Umgang mit Adform und Google Tag Manager

Verständnis der Kennzahlen wie TKP, CPC, CTR, CPL, CPA, ROI, etc.

Technische Fähigkeiten (Grundkenntnisse in JavaScript, HTML und CSS hilfreich, aber nicht zwingend)

Kenntnisse über Funktionsweise und Bedeutung von AdManagement- bzw. Trackingsystemen

Überdurchschnittliche analytische Fähigkeiten

Sehr guter Umgang mit MS Excel

Sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise

Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und eine schnelle Auffassungsgabe

Teamplayer: Du bist lernbereit, gibst dein Wissen aber auch gerne an andere weiter





Benefits

Abwechslungsreiche Arbeit bei spannenden Projekten

Möglichkeit von den Besten der Branche zu lernen

Überdurchschnittliche Vergütung

Kurze Kommunikationswege und flache Hierarchie in einer Startup-Atmosphäre

Frisches Obst, Snacks und Getränke zur freien Verfügung

Teamevents, Barabende und gemeinsames CrossFit-Training

Besuch gerne unsere Facebook Seite oder unseren Instagram Account um mehr über uns zu erfahren.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung – maile uns am besten gleich deine Unterlagen!