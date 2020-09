Entrepreneur in Residence (m/w/d) bei advalyze GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin November 2020

advalyze steht für analyze | advice | advertise

Über 25 Digitalexperten aus den Bereichen Growth, Creative, MarTech und Reach helfen Startups, mittelständischen Unternehmen und Konzernen bei der Skalierung ihrer Geschäftsmodelle. Growth Marketing, Marketing Automation, Sales Automation, Lean Startup, A/B Tests – Digitalisierung wird bei advalyze gelebt und spannende Herausforderungen sind garantiert. Ganz nach unserem Motto „Dream big, get shit done, know how to have fun” suchen wir Leute mit derselben Hands-On-Attitude, die Spaß an ihrer Arbeit haben, sich einbringen und über ihren Tellerrand hinausschauen können. Spaß und eine sehr steile Lernkurve sind garantiert!





Aufgaben

Deine Herausforderungen

Jedes Jahr gehen viele tausende Unternehmer in den Ruhestand und hinterlassen dabei ein erfolgreich etabliertes Unternehmen samt Team. Ein großer Teil davon steht dann vor der Auflösung, da zu wenige junge Unternehmer in der Lage sind, das Unternehmen fortzuführen.

Wir haben uns nun zum Ziel gesetzt, diese Unternehmen zu übernehmen und zu neuem Glanz zu verhelfen. Dazu sind wir auf der Suche nach leidenschaftlichen und ambitionierten Entrepreneuren, die wir dabei finanziell, operativ und fachlich unterstützen die Nachfolge in einem Unternehmen zu übernehmen und es dann gemeinsam zum Erfolg zu führen.





Deine Aufgaben

Du übernimmst als Geschäftsführer die Verantwortung und Leitung für ein kleines Unternehmen aus der Kultur- und Entertainment Branche in Berlin, welches Du nach Deinen Vorstellungen gestalten kannst. In Zusammenarbeit mit Deinem Team spürst Du Geschäftspotentiale auf, durch deren Umsetzung Du einen direkten Beitrag zum Wachstum des Unternehmens beiträgst. Dabei setzt Du dich insbesondere mit der Digitalisierung des Unternehmens auseinander. Bei Deiner Arbeit erwarten dich innovative Tools sowie abwechslungsreiche und vielseitige Tätigkeiten, bei denen Du deine funktionsübergreifenden Skills nutzen und weiter ausbauen kannst.

Doch das Beste ist: Bei all dem musst Du dich nicht ausschließlich auf deinen Verstand und Bauchgefühl verlassen, sondern kannst auf eine breite Datenbasis und ein Team aus motivierten, erfahrenen und talentierten Unternehmern zurückgreifen, um erfolgversprechende Entscheidungen zu treffen.





Qualifikation

Du bist ein Gründer/Unternehmer-Typ, übernimmst Verantwortung und stellst dich positiv ständig neuen Herausforderungen

Du denkst stets unternehmerisch, verfügst über ein datengetriebenes Mindset und hast keine Scheu hands-on zu arbeiten

Du inspirierst und motivierst dein Team jeden Tag aufs Neue, bist kommunikationsstark und lenkst dein Team auf Erfolgskurs

Du besitzt einen sehr guten Studienabschluss in Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik oder einem anderen vergleichbaren Studiengang.

Idealerweise hast du bereits 2-3 Jahre praktische Erfahrung im Consulting, Business Development bzw. in einem Startup oder Inkubator/Accelerator gesammelt.

Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift





Benefits

Wir begleiten Dich auf dem ganzen Weg vor, während und nach der Übernahme, indem wir dir mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Genieße alle Benefits Dein eigener Boss zu sein, von flexibler Arbeitsgestaltung bis zur direkten Partizipation am Unternehmenserfolg.

Bei uns kannst Du Dein eigenes Unternehmen aufbauen, ohne dass Du eine geniale Geschäftsidee haben, viel Geld aufbringen oder auf Einkommen verzichten musst, bis ein Kundenstamm aufgebaut ist.

Du musst nicht bereits alles wissen und können, hast aber die Möglichkeit dich kontinuierlich an der Seite von Fachexperten persönlich und fachlich weiterzubilden.

Wenn du dich in den Aussagen wieder erkennst und Lust hast, dich weiterzuentwickeln und dabei mit uns den deutschen Mittelstand nachhaltig erfolgreicher zu machen, dann bewirb dich bei uns!