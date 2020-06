Growth Architect (m/w/d) bei advalyze GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juli 2020

Über uns

Über 25 Digitalexperten aus den Bereichen Growth, Creative, MarTech und Reach helfen Startups, mittelständischen Unternehmen und Konzernen bei der Skalierung ihrer Geschäftsmodelle. Growth Marketing, Marketing Automation, Sales Automation, Lean Startup, A/B Tests – Digitalisierung wird bei advalyze gelebt und spannende Herausforderungen sind garantiert. Ganz nach unserem Motto „Dream big, get shit done, know how to have fun” suchen wir Leute mit derselben Hands-On-Attitude, die Spaß an ihrer Arbeit haben, sich einbringen und über ihren Tellerrand hinausschauen können. Spaß und eine sehr steile Lernkurve sind garantiert!





Aufgaben

Wir suchen einen motivierten und eigenverantwortlichen Digital Marketing Specialist, der zusammen mit unseren Kunden ganzheitliche digitale Konzepte und Strategien entlang der Customer Journey erarbeitet. Du berichtest direkt an das Gründerteam und bist maßgeblich an der Zukunftsgestaltung von advalyze beteiligt.

Du bist für die Planung, Umsetzung und Steuerung digitaler Strategien innerhalb des Conversion funnels verantwortlich und denkst Marketing entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Quelle bis zur Senke

Du konzipierst Performance sowie Brand Kampagnen und misst deren Erfolg und Wirkung

Neben dem klassischen digitalen Commerce kennst du auch Leadstrategien und wendest sie für unsere Kunden an.

Du unterstützt in der Automatisierung von Marketingprozessen entlang der Customer Journey

Du arbeitest als zentrale Schnittstelle in einem interdisziplinären Team bestehend aus Marketing, Konzept, Design, Tech und Data

Du agierst unternehmerisch, kannst auf Veränderungen flexibel reagieren und übernimmst proaktiv Verantwortung





Qualifikation

Idealerweise hast du ein abgeschlossenes Studium im Bereich Online Marketing oder eine vergleichbare Ausbildung

Du hast bereits praktische Erfahrung im digitalen Umfeld und verfügst über Kenntnisse im Bereich Customer Journey, Conversion funnel und Marketing Automation

Analytisches Denken und Technologie-Affinität gehören zu deinen Stärken

Du hast ein hands-on Mindset und steckst mit deiner Leidenschaft zu neuen digitalen Herausforderungen Kollegen und Kunden an

Du bist humorvoll und willst Teil des Sports-Team advalyze werden

Du sprichst Deutsch und Englisch fließend





Benefits

Die Möglichkeit mit einem dynamischen Unternehmen zu wachsen und schnell viel Verantwortung zu übernehmen

Eine unbefristete Anstellung mit attraktiver Vergütung

Flexible Arbeitszeiten mit einer ehrlichen 40-Stunden-Woche und die Option auf Homeoffice

Agile Prozesse, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

Moderne, klimatisierte Büroräume in Berlin Weißensee mit sehr guter Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel

Budget für deine persönliche Weiterbildung

Regelmäßige Teamevents wie ein Besuch im Freizeitpark, die Teilnahme am ToughMudder und eine jährliche Weihnachtsfeier

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!