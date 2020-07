Brand Manager (m/w/d) - für Händler/Hersteller bei Agrando GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin September 2020

Über uns

Agrando ist ein stark wachsendes AgTech-Unternehmen aus München und der verlässliche Erfolgspartner der deutschen Landwirtschaft. Unser passioniertes und mittlerweile über 100-köpfiges Team führt unsere Landwirtschaft in die Zukunft: Wir brennen dafür, den traditionsreichen Berufsstand unserer Landwirte zu sichern und international wettbewerbsfähig zu machen. Unsere Kombination aus Deutschlands einziger unabhängiger Online-Handelsplattform, exklusiven Marktanalysen und einer professionellen Agrarberatung macht Landwirte, Landhändler und Hersteller nachhaltig erfolgreich.







Deine Aufgaben

Agrando verkörpert ein einzigartiges Geschäftsmodell in Europa mit dem Ziel, traditionelle Prozesse in der Landwirtschaft zukunftsfähig zu modernisieren. Für unsere starke Vision und unser starkes Wachstum brauchen wir eine starke Markenführung!



Werde als Brand Manager Teil des zentralen Marketing Teams in München und positioniere die Marke Agrando perfekt im landwirtschaftlichen, digitalen und wirtschaftlichen Kontext. Dein Aufgabenfeld umfasst es, unsere Zielgruppen zu analysieren und zielgenau, kreativ und datengetrieben zu aktivieren. Wenn dein Herz dafür schlägt, Menschen zu überzeugen und du dich mit innovativen Ideen kontinuierlich weiterentwickeln möchtest, bist du bei uns richtig!





What to do



Verantwortung der Marken- & Marketingstrategie für die Kundengruppen „Landhändler“ und "Hersteller" auf Grundlage von Markt- & Branchendaten, sowie Kundenbedürfnissen

Konzeption, Organisation, Umsetzung und Monitoring von Marketingkampagnen

Auswerten von Kennzahlen, Reports, Insights, sowie Marktforschungen

Übersetzen der Markenstrategie und Kundenbedürfnisse in ein holistisches Marketingkonzept für die Marke Agrando bei Landhändlern und Herstellern

Positionierung der Marke Agrando für Landhändler und Hersteller, strategische Entwicklung und Optimierung des Images

Entwicklung, Analyse und Optimierung von Werbemaßnahmen über alle Online und Offline Kanäle

Verantwortung der Marketing- & Schnittstellenprozesse für Händler und Hersteller

Einbringen des Brancheninputs in das Marketing-Team

Beobachten & aktives Vernetzen in der Agrarbranche (Fokus auf Händler & Hersteller)

Zentrale Schnittstelle zwischen Marketing & Sales

Mitarbeit an der Produktentwicklung als aktives Mitglied des entsprechenden Produkt Squads





Dein Profil

Mehrjährige Erfahrung in der strategischen Markenführung (B2B und/ oder B2C) und Markenpositionierung

Interesse an der Landwirtschaftsbranche wünschenswert

Strategische Denkweise, analytische Herangehensweise und große Kommunikationsstärke

Gespür für Kundenbedürfnisse und neue Trends

Proaktiv, lösungsorientiert und mutig, Neues auszuprobieren

Fließende Deutsch und Englischkenntnisse

Lust in einem Team aus Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen neue Wege zu gehen, mit Leidenschaft und Willen an großen Herausforderungen zu arbeiten und mit dem Erfolg von Agrando zu wachsen





Unser Profil

Anspruchsvolle Tätigkeit mit großem Gestaltungsspielraum und viel Verantwortung

Ausstattung mit neuster Hardware & Technologie, um die Arbeit angenehm und effizient zu gestalten

Kostenloser Zugang zu professionellen Webinaren zur Weiterbildung und Weiterentwicklung im Unternehmen

Flache Hierarchien in einem motivierten, internationalen und aufstrebenden Team

Flexible Arbeitszeiten, bezuschusstes Firmenfitnessprogramm und Home-Office-Möglichkeit

Spaß und Zusammenhalt am und neben dem Arbeitsplatz

Kaffee- und Tee-Flatrate sowie viel frisches Obst

Regelmäßige Team Events und natürlich ein Tisch auf der Wiesn!

Ein innovatives, nachhaltiges und erfolgreiches Produkt







Kontakt

Klingt das interessant? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen inkl. Anschreiben, mögliches Startdatum und Gehaltsvorstellung!