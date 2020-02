Product Owner (m/w/d) bei Agrando GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Hilf uns dabei, die Landwirtschaft fundamental zu verändern und sie erfolgreich in die Zukunft zu führen – denn dafür treten wir an. Wir machen die Chancen der Digitalisierung für Landwirte, Händler und Hersteller greifbar, durch eine europaweit einzigartige Handelsplattform und unabhängige maßgeschneiderte Services. Möchtest du Teil unseres stark wachsenden Teams werden und an der Entstehung richtungsweisender Agrando-Lösungen mitwirken? Als Product Owner bildest du die Schnittstelle zwischen Produktmanagement und Entwicklung und setzt die strategischen Ziele operativ um.







Deine Aufgaben

Verantworten und Koordinieren des Product-Lifecycles, von der Idee bis zum Go-Live

Umsetzen der Product Roadmap durch die Erstellung von Epics und User Stories

Ablage der Stories in einem produktspezifischen Product Backlog und kontinuierliche Pflege des Backlogs

Priorisieren der Produktanforderungen für eine maximal effiziente Wertsteigerung und hohen ROI

Vertreten der fachlichen Interessen des Managements und anderer Stakeholder gegenüber dem Entwicklungsteam

Aktive Zusammenarbeit mit dem Entwicklerteam mittels Scrum und enge Kommunikation zu weiteren Product Ownern, Marketing, Sales und Customer Success

Übersetzen des Kundenfeedbacks in Produktanforderungen und Integrierung in die Produktentwicklung







Dein Profil

Erfahrung im Anforderungs- oder Produktmanagement, idealerweise im Startup

Mehrjährige Erfahrung als Product Owner in crossfunktionalen Teams mit Scrum

Hohe digitale Affinität, Gespür für Usability und starke analytische Fähigkeiten

Eigenständige Arbeitsweise, Eigeninitiative und Hands-On Mentalität

Technisches Verständnis und Kreativität beim Lösen von Problemen

Fließende Deutsch und Englischkenntnisse

Lust in einem Team aus Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen neue Wege zu gehen, mit Leidenschaft und Willen an großen Herausforderungen zu arbeiten und mit dem Erfolg von Agrando zu wachsen







Über Agrando

Agrando ist ein stark wachsendes AgTech-Unternehmen aus München und der verlässliche Erfolgspartner der deutschen Landwirtschaft. Die Kombination aus Deutschlands einziger unabhängiger Online-Handelsplattform, exklusiven Marktanalysen und einer professionellen Agrarberatung macht Landwirte, Landhändler und Hersteller nachhaltig erfolgreich. Unser passioniertes 40-köpfiges Team führt unsere Landwirtschaft in die Zukunft: Agrando versammelt mutige Spezialisten und erfahrene Praktiker aus allen Bereichen des modernen Agrarmanagements und der Digitalisierung. Landwirte arbeiten Hand in Hand mit Programmierern, Analysten, Marketing- und Verkaufsprofis – sie alle brennen dafür, den traditionsreichen Berufsstand unserer Landwirte zu sichern und international wettbewerbsfähig zu machen.





Das erwartet dich

Anspruchsvolle Tätigkeit mit großem Gestaltungsspielraum und viel Verantwortung

Ausstattung mit neuster Hardware & Technologie, um die Arbeit angenehm und effizient zu gestalten

Kostenloser Zugang zu professionellen Webinaren zur Weiterbildung und Weiterentwicklung im Unternehmen

Flache Hierarchien in einem motivierten, internationalen und aufstrebenden Team

Flexible Arbeitszeiten, bezuschusstes Firmenfitnessprogramm und Home-Office-Möglichkeit

Spaß und Zusammenhalt am und neben dem Arbeitsplatz

Kaffee- und Tee-Flatrate sowie viel frisches Obst

Regelmäßige Team Events und natürlich ein Tisch auf der Wiesn!

Ein innovatives, nachhaltiges und erfolgreiches Produkt

Wenn du überdurchschnittlich motiviert bist, dich weiterentwickeln willst und dir ein kollegiales Miteinander bei der Arbeit wichtig ist, freuen wir uns über deine vollständige Bewerbung. Schick uns dein Anschreiben, Lebenslauf mit Zeugnissen und Gehaltsvorstellung per E-Mail.

Bei Fragen melde dich einfach bei Christoph Jäckel unter +49 89215 3851 15.

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!