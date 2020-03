Team Lead Sales Development (m/w/d) bei Alasco GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin März 2020

Für unser Sales Team suchen wir eine(n) Team Lead Sales Development.





Dein Verantwortungsbereich

Du bist für den weiteren Aufbau, Führung und die Entwicklung eines Team von 6 Business Development Representatives verantwortlich. Dabei identifizierst Du die Entwicklungspotenziale der Mitarbeiter und unterstützt durch intensives Coaching und Feedback.

Du verantwortest die Planung und Umsetzung von Kampagnen zur Lead Generierung.

Du analysierst Prozesse zur Optimierung von Conversion Rates, ARPA, und weiteren SAAS KPI´s.

Du betreust die Schnittstelle des Teams mit unserem Marketing- und Account Team und stellst eine reibungslose Kooperation sicher. In Zusammenarbeit identifizierst Du spezifische Feature-Wünsche und Anforderungen unserer Kunden an Alasco.

Du erreichst mit Deinem Team kontinuierlich die gesteckten Ziele auf Wochen-, Monats- & Quartalsbasis und optimierst durch eine datengetriebene Analyse aller wichtigen KPIs.





Dein Profil

Du hast bereits mehrjährige (2+) Erfahrungen als Business Development Representative und/oder Account Executive in der B2B Neukundenakquise und Demand Generation Kampagnen und mind 1 Jahr Führungserfahrung eines B2B Sales Teams.

Du hast idealerweise bereits Erfahrung in der Immobilien-/ Baubranche gesammelt.

Deine Arbeit zeichnet sich durch Zielstrebigkeit, Feingefühl und einem professionellem Auftreten im Umgang mit unseren Kunden aus. In der Vergangenheit hast Du deine Ziele erfüllt oder bist darüber hinaus gekommen.

Du bist sehr empathisch, technisch versiert und zeichnest dich durch eine hohe Sozialkompetenz, sowie durch exzellente Kommunikationsfähigkeiten aus.

Du strebst nach Herausforderungen, hast das nötige Durchhaltevermögen und Lust das Sales Team eines jungen Unternehmen weiter aufzubauen.

Du sprichst Deutsch auf Niveau C2 sowie Englisch fließend.





Unser Profil

Wir leben eine Kultur des Vertrauens und der Eigenverantwortung. Jede Idee und jede Meinung ist bei uns Willkommen.

Die persönliche Weiterentwicklung liegt uns am Herzen. Deswegen unterstützen wir Dich mit unserem Development-Budget bei Weiterbildungsmaßnahmen und Konferenzen.

Der Meinungsaustausch unserer Mitarbeiter ist uns wichtig. Kurze Kommunikations- und Entscheidungswege zeichnen unsere Arbeit aus.

Dich erwartet ein ein flexibles Arbeitsumfeld, unternehmerische Incentivierung und ein branchenübliches Gehalt.





Wer wir sind?

Wir sind ein ambitioniertes Team, das mit Alasco einen echten Mehrwert für die Gesellschaft schaffen möchte. Konkret bedeutet das: Wir sind motiviert und engagiert, geben uns gegenseitig Feedback, lernen voneinander und helfen uns, sollte es doch mal klemmen. So arbeiten wir gemeinsam auf unser Ziel hin, das Kostenmanagement von Bauprojekten effizienter zu machen.

Alasco wurde 2018 von drei bekannten Internet-Unternehmern (Anselm Bauer, Benjamin Günther & Sebastian Schuon) in München gegründet. Sie treibt an, der Gesellschaft bessere und kostengünstigere Immobilien zur Verfügung zu stellen. Durch die Verbesserung der Art und Weise des Bauens steigert sich so auch die Qualität der Gebäude für die Menschen, die sie täglich nutzen. Alasco reduziert die Kosten und Dauer von Bauprojekten durch die Vernetzung aller Beteiligten mittels Software. Wir digitalisieren den Prozess der Bauplanung und -ausführung durch eine Cloud-basierte Workflow-Plattform.