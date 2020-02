Senior Manager Data Innovation & Strategy (m/w/d) bei ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG

Frühestmöglicher Eintrittstermin Januar 2020

Senior Manager Data Innovation & Strategy (m/w/d)

ALDI Nord ist der Discounter Nr. 1 in Deutschland. Über 100 Jahre Erfahrung, mehr als 69.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Niederlassungen in neun Ländern stehen für den Erfolg der Unternehmensgruppe. Diese Erfolgsgeschichte wollen wir auch in Zukunft weiterschreiben.

Willst auch Du Teil der ALDI Erfolgsgeschichte werden?

Das sind Deine Aufgaben:

Identifikation und Bewertung relevanter Trends & Technologien im LEH-Umfeld

Verantwortung des Strategy „Satelliten“ zum zentralen Data Analytics Competence Center (Research, Market Intelligence, Analytics, BI & Data Science) bei ALDI Nord

Unterstützung des Bereiches Strategy & Innovation Management mit relevanten Daten (Marktforschung, Analyse, Modellierung) für datenbasierte Entscheidungsfindungen

Weiterentwicklung der Methodenkompetenzen, Testing neuer Analytics-/BI-Tools im geschützten Raum „Innovation Management“ – ohne Denkverbote

Konzeption und Ausbau innovativer Analytics-Ansätze z.B. im Bereich künstlicher Intelligenz

Fachliche Führung von zwei Research Analysten, weiterer Teamausbau geplant

Das bringst Du mit:

Erfolgreich abgeschlossenes betriebs- oder wirtschaftswissenschaftliches Masterstudium oder vergleichbare Qualifikation

Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Research, Analytics, BI & Data Science,

Erfahrung im (Lebensmitteleinzel-)Handel und / oder Konsumgüterindustrie erforderlich

Erfahrung als (Unternehmens-)Berater, Strategie bzw. Investment Manager und / oder innerhalb von Corporate Innovation Units / Accelerator-Programmen von Vorteil

Ausgeprägte Methodenkenntnisse vorteilhaft (Design Thinking, Fast Prototyping, agiles Projektmanagement, Lean Start-up)

Hohe Begeisterungsfähigkeit und Gespür für Trends, Innovationen & Technologien

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil



Das bieten wir:

Top-Branchengehalt und persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit

Einen sicheren Arbeitsplatz bei der Nr. 1 im Discount

Ein leistungsstarkes und angenehmes Arbeitsumfeld in einem Team, das sich auf Dich freut!

Ein hohes Maß an Gestaltungsspielraum in einem neu geschaffenen Unternehmensbereich mit flachen Hierarchien, viel Dynamik und internationalen Projekten mit Zug zum Tor

Werde Teil eines der weltweit spannendsten Transformationsprojekte im Lebensmittel-einzelhandel, übernimm als „Analyse-Profi mit Weitblick“ Verantwortung und führe gemeinsam mit Deinem Team zentrale strategische und Innovationsprojekte zum Erfolg. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über den Bewerben-Button!