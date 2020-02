Senior Innovation Agile Coach (m/w/d) bei ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

ALDI Nord ist der Discounter Nr. 1 in Deutschland. Über 100 Jahre Erfahrung, mehr als 69.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in neun Ländern stehen für den Erfolg der Unternehmensgruppe. Diese Erfolgsgeschichte wollen wir auch in Zukunft weiterschreiben. Wollen auch Sie Teil der ALDI Erfolgsgeschichte werden?







Das sind Ihre Aufgaben



Stufenweiser Aufbau des Ideen- und Innovationsmanagements bei ALDI Nord in direkter Zusammenarbeit mit dem Director Innovation Management

Ausgestaltung und Verantwortung der „Innovation Community“ als zentrales Vehikel und Bindeglied des Innovation Managements mit der ALDI Nord Gesamtorganisation als „Innovation Ambassador“

Sparringspartner und gleichzeitig Enabler der Innovation Manager zur aktiven Förderung agiler Arbeitsweisen und kundenzentrierter Methoden (Design Thinking, Scrum, Prototyping)

Organisation und Moderation von übergreifenden Stand-Up Meetings sowie Monitoring der Projektfortschritte der Innovation-Teams anhand von Sprint bzw. Product Boards nach Scrum oder vergleichbaren Methoden

Etablierung einer unternehmensweiten Ideen- und Innovationskultur, Förderung des Wissenstransfers sowie agiler Arbeitsmethoden in engem Austausch mit HR, der Organisationsentwicklung und Communications

Fortlaufende Analyse des organisatorischen Umfeldes, Identifikation von Herausforderungen im Rahmen der unternehmensweiten Transformation und Unterstützung von Change-Management-Maßnahmen aus dem Innovation Management heraus







Das bringen Sie mit



Abgeschlossenes Studium der Wirtschafts- oder Kommunikationswissenschaften, (Wirtschafts-)Psychologie oder vergleichbare Qualifikation

Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Corporate Innovation, Organisationsentwicklung und / oder in der Strategie bzw. Beratung mit Schwerpunkt auf Innovation & Change

Ausgeprägte Methodenkenntnisse in der agilen Produktentwicklung (Design Thinking, Scrum, Kanban, Fast Prototyping)

Hintergrund im internationalen Handel und/oder im Bereich FMCG wünschenswert

Unternehmertyp und Visionär mit Hands-on-Mentalität

Hohe Begeisterungsfähigkeit und Gespür für Trends, Innovationen & Technologien

Exzellente Kommunikationsfähigkeiten, überzeugendes Auftreten und starker Netzwerker

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Sprachkenntnisse von Vorteil







Das bieten wir



Top-Branchengehalt

Eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit

Einen sicheren Arbeitsplatz bei der Nr. 1 im Discount

Ein leistungsstarkes und angenehmes Arbeitsumfeld in einem Team, das sich auf Sie freut!







Werde Teil eines der weltweit spannendsten Transformationsprojekte im Lebensmittel-einzelhandel, übernimm als „kreativer Kopf mit Struktur“ Verantwortung und setze bei ALDI Nord Innovationen erfolgreich um.



