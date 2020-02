Inhouse Consultant (m/w/d) – FinTech Scouting & Business Process Optimization bei Ampega Investment GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Januar 2020

Unser Mandant, die Ampega Investment GmbH in Köln, hat zwei Seiten. Auf der einen Seite ist sie die klassische Kapitalverwaltungsgesellschaft der Talanx AG. Die andere Seite ist digital und unternehmerisch geprägt. Als kreativer Ideengeber für digitale Geschäftsmodelle investiert die Ampega in innovative FinTech-Unternehmen wie Scorable oder Elinvar. Immer das Ziel vor Augen, als Lead Customer disruptive Ansätze in der klassischen Vermögensverwaltung als Frontrunner der Branche einzusetzen.

Im weltweiten Start-Up Universum der FinTechs gibt es täglich neue Ideen, die die klassischen Geschäftsmodelle von Vermögensverwaltern mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz u. anderen innovativen Ansätzen revolutionieren. Als Inhouse Consultant (m/w/d) sind Sie kontinuierlich als Technologie-Scout auf der Suche nach neuen Ansätzen im FinTech Sektor, (er-)kennen als Berater die Verbesserungspotentiale in den etablierten Prozessen und führen als Projektleiter im Team mit Ihren Kollegen aus anderen Fachbereichen diese Technologien erfolgreich bis zum Prototypen ein. Drei unterschiedliche, spannende Rollen in einem Job! Reizt Sie diese Herausforderung? Wenn ja, wollen wir Sie bei Ihrer Neugier auf Innovation packen!







Ihre Aufgaben

Verstehen die Ist-Prozesse des Asset-Managements

Leiten Digitalisierungspotenziale ab und heben diese mittels neuer Technologien

Identifizieren im globalen Start-Up Universum relevante FinTechs

Verbinden Start-Ups mit der Ampega über verschiedenste Ansätze

Entwickeln gemeinsam im Team erste Prototypen bzw. MVPs

Sind Transformator der digitalen Welt in das klassische Asset-Management

Für diese spannende Herausforderung werden vom Kandidaten bzw. Kandidatin als Inhouse Consultant (m/w/d) folgende fachlichen und persönlichen Eigenschaften erwartet:







Ihre Qualifikation

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der BWL, Informatik oder Naturwissenschaft

Sind aktuell als Consultant in einer IT-/Strategie-Beratung im Finance-Sector mit Schwerpunkt Digitalisierung tätig oder arbeiten in einem Fintech Start-Up, zuständig für Business Development, Vertrieb oder Entwicklung

Haben ein hohes technisches Verständnis zur Beurteilung digitaler Geschäftsmodelle

Sind innerhalb der FinTech Welt gut verdrahtet, zumindest in der DACH Region







Ihr Profil

Neugier auf Innovation

Neugier auf Start-Up-Teams

Neugier auf Veränderung







Unser Angebot

Langeweile wird für Sie zum Fremdwort

Wir werden Ihre Neugier nie stillen können

Wir setzen Ihnen keine Grenzen

Wir messen Sie an Ihren Ergebnissen

Wir zeigen Ihnen Perspektiven auf, an die Sie heute noch nicht denken







Ihr nächster Schritt

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung als Inhouse Consultant (m/w/d)! Für erste Informationen steht Ihnen Andreas Hink aus unserem Wiesbadener Büro unter 0611 18 84 962 zur Verfügung. Diskretion und die Einhaltung von Sperrvermerken bilden eine Grundlage unserer professionellen Vorgehensweise im Executive Search.

Bitte bewerben Sie sich online mit nur wenigen Klicks über unser Jobportal.

Unser weiterer Recruitingprozess sieht wie folgt aus: Nach Eingang Ihrer Online-Bewerbung erhalten Sie zeitnah per E-Mail eine Eingangsbestätigung. Ein erstes qualifiziertes Feedback über Ihre Bewerbung geben wir Ihnen Ende Februar 2020. Unsere Interviews mit den Kandidaten der engeren Wahl finden im März 2020 statt. Die Präsentation der finalen Bewerber bei unserem Mandanten ist für April 2020 geplant.

heiden associates gehört seit 2015 zum fünften Mal in Folge zu den Top 10-Personalberatern in Deutschland in der Kategorie „Executive Search". Das Karriere-Portal experteer zeichnete heiden associates 2016 und 2018 in der Kategorie „Innovation" sowie 2017 in der Kategorie „Client Experience" zum Headhunter of the Year aus.