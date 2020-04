iOS Entwickler (m/w/d) bei Appsoluts

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Über uns

Welcome to Düsseldorf! Dem besten Ort Deutschlands, um im Bereich Appentwicklung durchzustarten! Im schönen Unterbilk am Rhein erschaffen wir die besten Apps am Markt. Der intern gelebte Qualitätsanspruch und das agil-dynamische Umfeld tragen maßgeblich zum Erfolg bei. Ob die kürzlich zur besten Fussballclub App Deutschlands gekürte offizielle Fortuna Düsseldorf App, die praktische Postkarten App von POKAmax oder die Abnehmapp ShapeBabe App :wir finden immer eine innovative Lösung! Ob Webapps, native Mobileapps, skalierbare Backends in der Cloud oder Individualsoftware – die weitreichenden Kompetenzen im Team und die perfekte Mischung aus langfristigen Weiterentwicklungen sowie neuen Projekten schärft die eigenen Fähigkeiten und hilft dabei robuste Lösungen zu finden.

Hast du Interesse und Lust, Teil unseres Teams zu sein und an spannenden Projekten mitzuwirken?

Das erwartet Dich

Du übernimmst eigenständig Verantwortung für die Entwicklung nativer mobiler iOS Apps

Neben der Erweiterung von bestehenden Projekten werden immer mal wieder neue Projekte „from Scratch“ konzipiert und umgesetzt

Du hast keine Scheu vor dem Betrieb und Monitoring der eigenen Software (DevOps)

Umfassende Qualitätssicherung in Form von automatisierten Tests, Continuous Integration und Monitoring

Du arbeitest in einem agilen, hochmotivierten, hilfsbereiten und interdisziplinär aufgestellten Team zusammen

Wir fördern gerne Deine persönlichen Weiterentwicklung, damit Du dauerhaft großartig bleibst!

Selbstverständlich zahlen wir Dir ein angemessenes Gehalt und überdruchsschnittlich viel Urlaub

Ein zentraler, sehr gut angebundenes Loft-Office im hippen Düsseldorf – Unterbilk







Was Du mitbringst

Motivation!

Mehrjährige Erfahrung in der iOS Entwicklung

Fundierte Kenntnisse in Swift

Kenntnisse oder Einarbeitungswillen in/für Objective C für Bestandsprojekte

Kritisches Denken: du probierst auch mal Neues aus und hinterfragst Trends und bereits etablierte Lösungen

Interesse an der Erzeugung von qualitativ hochwertiger Software

Erfahrung mit automatisierten Tests sowie der Automatisierung von Build- und Deploymentprozessen

Fließend Deutsch in Wort und Schrift







Das bieten wir Dir zusätzlich

Flexible Arbeitszeiten

Home Office

Kostenlose Getränke

exzellenter Kaffee

frisches Obst

Weiterbildung

Bonus

Zusätzliche Urlaubstage

Erfolgsbeteiligung

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Bewirb Dich jetzt inkl. deiner Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin.

Wir freuen uns auf dich!