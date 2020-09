(Senior) Manager Operations (m/w/d) bei Argumed Consulting Group

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Lass uns gemeinsam eine ganze Industrie verändern!

Growing Team. Big Hearts. Huge Mission.

Dialogue, Kanadas Marktführer im Bereich Telemedizin sowie Employer Healthcare, und Argumed, ein erfolgreicher Anbieter in den Bereichen Arbeitssicherheit und Betriebsmedizin, haben sich im Januar 2020 zusammengeschlossen. Gemeinsam haben wir uns das Ziel gesteckt, Europas führender Anbieter im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu werden. Mit einer hybriden Kombination aus digitalem Produktportfolio und hochqualifiziertem Fachpersonal helfen wir Arbeitgebern, ihre Mitarbeitenden sicher & gesund zu halten. Wir arbeiten täglich daran, die Branche weiter zu digitalisieren und für die Zukunft auszurichten. Zum Ausbau unseres Expertenteams bei Argumed Consulting, suchen wir jetzt einen (Senior) Manager Operations (m/w/d) am Standort München.





Deine Mission

Definiere, optimiere, implementiere und überwache unsere operativen Prozesse. Dazu gehören Prozessdokumentationen für digitale Beratungen, (psychische) Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen, betriebsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen etc.

Du arbeitest eng mit den Teams aus Customer Success, BI und Product zusammen.

Du bist für die operative Marge verantwortlich. Du identifizierst die relevanten Stellschrauben und sorgst dafür, dass alle Projekte unter einem optimalen Kosten-Nutzen-Aspekt betrachtet und optimiert werden.

Stelle sicher (z.B. mit Hilfe einer Ausbildungsmatrix und entsprechenden Tools), dass das Ausbildungsprofil und die Qualifikationen des Beratungsteams optimal zu den jeweiligen Kundenbedürfnissen bzw. Projekten passen bzw. weiterentwickelt werden.

Du entwickelst und implementierst Kriterien und Abläufe zur idealen Allokation des operativen Teams auf Projekte und zur Überwachung des jeweiligen Projektstatus.

Sorge für eine leistungsstarke Unternehmenskultur, geprägt von Ergebnisorientiertheit (OKRs), Eigenverantwortung und einer “Getting-Things-Done” - Mentalität.

Digitalisierung ist deine Passion? Dann unterstütze unser technisches Product-Team mit fachlichem Input zum Markt sowie zu Industrie- und Kundenbedürfnissen.





Dein Profil

3+ Jahre Spitzenleistung in innovativen Startups, Unternehmensberatungen oder einem ähnlich dynamischen Umfeld.

Du hast eine Leidenschaft dafür, neue Strukturen und Prozesse aufzubauen, bist pragmatisch und entscheidungsstark. Diese Eigenschaften konntest du in der Vergangenheit erfolgreich unter Beweis stellen, z.B. beim Auf-/Ausbau eines Unternehmens oder neuer Abteilungen.

Du arbeitest dich schnell und gerne in neue Themengebiete ein. Hierbei suchst Du nicht das Problem, sondern die Lösung und erreichst deine Ziele durch Umsetzung. Du verstehst es, operatives Handeln mit strategischem Weitblick zu verbinden.

Du bringst idealerweise bereits Führungserfahrung mit und weißt wie man das Beste aus Teams herausholt und und diese weiterentwickelt.

Es fällt dir leicht, Dinge zu organisieren, zu priorisieren und mehrere Workstreams parallel zu begleiten und dabei datengetrieben zu arbeiten.

Du sprichst Deutsch auf muttersprachlichem Niveau und sehr gutes Englisch.





Benefits