Produktmanager (m/w/d) im Bereich digitaler Vertrieb bei Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Über uns

Die Mobilität Berlins wandelt sich. Die BVG auch. Sei schon heute Teil unserer Zukunft. Wir entwickeln innovative Verkehrslösungen und bringen die Elektromobilität der Stadt voran. Mit uns kommen über eine Milliarde Menschen im Jahr sicher an ihr Ziel. Wir sind ein Team aus 14.660 Beschäftigten, die fahren, schweißen, planen, rechnen, controllen, einkaufen und kommunizieren. Und noch viel mehr. Hast du Lust, bei uns einzusteigen? Wir suchen im Bereich Vertrieb/Marketing für die Abteilung eCommerce & Vertriebsinnovation eine/einen Mitarbeiterin/Mitarbeiter (w/m/d).

Die Abteilung eCommerce & Vertriebsinnovationen ist für die Weiterentwicklung und den Betrieb der digitalen Vertriebskanäle wie beispielsweise Apps und Websites sowie die erforderlichen Hintergrundsysteme, Datenanalysen und Innovationen für unsere Kundinnen und Kunden zuständig. Basis für den Ticketverkauf ist das Shop-System.





Deine Aufgaben

In dieser Position übernimmst du die Produktverantwortung für neue Shop-Systeme, die den Ticketverkauf in verschiedenen Vertriebskanälen ermöglichen, einschließlich der Einbindung dieser in die digitalen Vertriebskanäle der BVG.

Deine Aufgaben im Detail:

Du erstellst Produktstrategien und Konzepte auf Basis von Anforderungen der Stakeholder und Kunden.

Du übernimmst eigenverantwortlich die Steuerung der Systemdienstleister sowie die Schnittstellenklärung zwischen Shop-Systemen und digitalen Vertriebskanälen.

Du überwachst den Fortschritt der Produktentwicklung, z. B. auf Basis von zuvor erstellten Roadmaps und Meilensteinplänen bzw. mit Hilfe von User-Stories im agilen Umfeld.

Du stimmst dich regelmäßig mit den Product-Ownern der Apps und Websites zu Kundenrückmeldungen ab und unterstützt bei Produkt- und Backendtests.

Du bist für die Abstimmung der technischen und organisatorischen Anforderungen bezüglich der Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Shop-Systeme zuständig.

Du gewährleistest die Umsetzung gesetzlicher und interner Regelungen, Verordnungen und Richtlinien.

Du handelst innerhalb der vorgegebenen finanziellen Rahmenbedingungen und sicherst ein transparentes Projektcontrolling.





Deine Qualifikation

Neben deinem abgeschlossenen Studium der Fachrichtung Betriebswirtschaft, Informatik, Kommunikations- bzw. Informationstechnik oder eines vergleichbaren Studiengangs besitzt zu Know-how im Bereich Digitalisierung und möchtest die digitale Zukunft der BVG aktiv mitgestalten.

Darüber hinaus kennzeichnen dich folgende Eigenschaften:

Du verfügst über umfassende Kenntnisse sowie praktische Erfahrungen im Bereich E-Commerce.

Du bringst Aufgeschlossenheit und Neugier für Digitalisierungstrends und IT-Themen sowie ein gutes technisches Grundverständnis mit.

Du bist sicher im Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen.

Du denkst über den Tellerrand hinaus, bist zukunftsorientiert, möchtest bestehende sowie neue Themen aktiv mitgestalten und hast Spaß daran, an wechselnden Aufgabenstellungen zu wachsen.

Du verlierst auch bei mehreren parallellaufenden Aufgaben im Tagesgeschäft nicht den Überblick, kannst dich selbstständig organisieren und behältst stets das Ziel vor Augen.

Du bist eine teamorientierte Persönlichkeit, kommunizierst sicher und souverän mit unterschiedlichsten Stakeholdern und legst großen Wert auf kundenorientierte Arbeitsweise.





Das bieten wir

Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe 11 TV-N Berlin. Darüber hinaus bieten wir dir viele Benefits und die Vorzüge eines zukunfts- und mitarbeiterorientierten Arbeitgebers. Teilzeitarbeit ist möglich.

Wir haben uns Chancengleichheit und die berufliche Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt. Deshalb sind wir besonders an Bewerbungen von Frauen interessiert. Ausdrücklich erwünscht sind auch Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund. Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt.





Kontakt

Wir freuen uns auf deine Bewerbung über unser Bewerbungsformular bis zum 05.05.2020 mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung unter der Ausschreibungsnummer 3800-EX.

Kontakt Recruiting

Caroline Schmidt

030 256-28423

Recruiting@bvg.de