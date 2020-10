Associate Product Development Private Equity (m/w/d) bei AssetMetrix GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin November 2020

Über uns

Wir möchten, dass sich Investoren auf das Wesentliche konzentrieren können: die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Für unsere Kunden übernehmen wir daher alle Administrations-, Reporting- und Analyseaufgaben in den Anlageklassen Private Equity, Immobilien und Infrastruktur. Dabei nutzen wir konsequent die Möglichkeiten der Digitalisierung und moderner Technologien. Unser stets wachsendes, aktuell 75-köpfiges internationales Team betreut Kundenportfolios mit einem Volumen von mehr als €12 Milliarden und über 1500 Fonds.



Unseren Erfolg verdanken wir in erster Linie unseren Mitarbeiter*innen, die mit höchsten Ansprüchen an die eigene Arbeit täglich das Beste aus sich heraus holen. Möchten Sie Teil dieses engagierten Teams werden und unsere Vision mit Ihrer Leidenschaft weiter nach vorne bringen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!







Ihre Aufgaben

Aufspüren von Innovationen, Trends und Entwicklungen auf unseren Kernmärkten

Konzeption und Prototyping neuer Produkte und Dienstleistungen

Quantitative Analyse und Visualisierung von Daten

Unterstützung unseres Vertriebs bei Kundenterminen







Ihr Profil

Unternehmerische Einstellung, Drive und Motivation

Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium, bevorzugt mit wirtschaftlicher Ausrichtung

Berufserfahrung in einer Strategieberatung oder im Financial Services-Bereich

Kenntnisse im Bereich Private Equity bzw. im Bereich Alternativer Kapitalanlagen erwünscht

Teamplayer*in mit Kreativität, schneller Auffassungsgabe und ausgeprägten analytischen Fähigkeiten

Versierter Umgang mit MS Excel; Erfahrung mit Datenbanken/SQL wäre vorteilhaft

Verhandlungssicher in Englisch und Deutsch







Unser Angebot