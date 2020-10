E-Commerce & Omnichannel Lead (m/w/d) bei Atotech Deutschland GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin November 2020

Über uns

Atotech ist führend auf dem Gebiet der Lösungen zur Oberflächenveredelung. Mit seinem ganzheitlichen System- und Lösungsansatz bietet das Unternehmen Chemie, Anlagen und Service für zahlreiche Märkte, darunter im Bereich Verbraucherelektronik, insbesondere Mobilgeräte und Computer, Automobil, Kommunikationsinfrastruktur, sowie viele andere industrielle Endmärkte. Atotechs fortwährendes Bekenntnis zu Forschung und Entwicklung und seine weltweite TechCenter-Präsenz ermöglichen es dem Unternehmen, bahnbrechende und nachhaltige Produkte in Kombination mit beispiellosem Kundendienst direkt vor Ort anzubieten. Das macht Atotech zu einem wertvollen Partner für mehr als 8.000 Kunden weltweit.



Atotechs Team besteht aus 4.000 Fachkräften in über 40 Ländern, die gemeinsam einen Umsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar pro Jahr erwirtschaften (2019). Das Unternehmen betreibt Produktionsstandorte in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien und hat seine Zentrale in Berlin (Deutschland).

Herausforderungen erkennen, Verantwortung übernehmen

Unser gemeinsames Bild einer lebenswerten Zukunft für alle spornt unsere Mitarbeitenden an, weiterzudenken und bessere Lösungen zu finden. Unsere Mission: weniger Ressourcen – mehr Umweltschutz!

Today’s People for Tomorrow’s Solutions





Ihre Verantwortung

Als E-Commerce & Omnichannel Lead(m/w/d) sind Sie für die Konzeption, den Rollout und die Weiterentwicklung von Atotechs digitalen Sales-/Marketing-Plattformen verantwortlich, mit dem Ziel, uns zu einem besseren Partner für unsere Kunden zu machen, interne Prozesse zu rationalisieren und unsere Kundenreichweite zu erweitern. Sie berichten direkt an den Leiter des Projektmanagement-Büros und arbeiten in einem cross-funktionalen Umfeld, in enger Abstimmung mit den Präsidenten der Geschäftsbereiche und dem CIO. Sie werden ein internes Team zu Ihrer Unterstützung aufbauen und bei Bedarf mit externen Partnern zusammenarbeiten.



In dieser Funktion können Sie Ihre Management-Fähigkeiten weiterentwickeln, während Sie Atotechs Digitalisierungsprozess mitgestalten, und Sie erhalten einen umfassenden Einblick in das Senior-Management-Team.

End-to-End-Ownership für die Gestaltung, Einführung und Weiterentwicklung von Atotechs digitalen Verkaufs- und Marketingplattformen, insbesondere E-Commerce und Omnichannel

Identifizierung von Geschäftsanforderungen durch Customer Journeys und Pain-Points-Analysen

Entwicklung von Lösungen für digitale Lead-Generierung, Auftragsverwaltung und Remote-Service

Kommunikation und Abstimmung mit der Unternehmensführung und anderen wichtigen Interessengruppen

Koordination der externen Partner

Koordinierung interner funktionsübergreifender Teams

Verwaltung des Ressourcen-Budgets

Sie bauen selbstständig die richtigen Projektstrukturen auf, definieren das Vorgehen und treiben die Entwicklung spezifischer Lösungen umfassend voran





Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen

Abgeschlossenes Master-Studium oder MBA in Wirtschaft, Ingenieurwesen, Wissenschaft, IT o. Ä.

Mindestens 7 Jahre einschlägige Berufserfahrung mit starkem Fokus auf Digitalisierung in B2B-Vertrieb und Marketing

Erfolgreiche Einführung von E-Commerce- und Omnichannel-Lösungen im B2B-Bereich mit End-to-End-Verantwortung

Netzwerk relevanter Partner zur Implementierung digitaler Plattformen erforderlich

Erfahrung in der Durchführung von Innovationsprojekten nach den Prinzipien des Design Thinking und Lean Startup

Ausgeprägte Kundenorientierung sowie Führungs-, Projektmanagement- und Kommunikationsfähigkeiten

Selbstständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise

Ausgezeichnete Englischkenntnisse in Wort und Schrift





Was erwartet Sie bei Atotech

Vergütung

Attraktive Vergütung + leistungsbezogener Bonus

Arbeitszeit

Sie profitieren von der Möglichkeit zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung in Gleitzeit, 30 Tagen Jahresurlaub, Sonderurlaubstagen und Flextagen (Arbeitszeitausgleich) und einer unbefristeten Anstellung. Mobiles Arbeiten ist nach Absprache möglich.

Weiterentwicklung

Bleiben Sie am Ball mit umfangreichem Onboarding, aktivem Probezeitmanagement mit regelmäßigen Touchpoints, intensivem Monitoring und diversen Karrierechancen im gesamten Unternehmen.

Allgemeine Vorteile

Kostenlose Parkplätze, Betriebskantine, vielfältiges Gesundheitsangebot, diverse Versicherungsangebote (bAV, BUV etc.) und viele exklusive Partnerangebote gehören dazu.



Interesse an einer Karriere in einem erfolgreichen Technologie­unternehmen?