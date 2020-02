Sales Manager (m/w/d) bei Austin Fraser GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Du willst eine vielversprechende Karriere im Vertrieb starten und Dein Gehalt maßgeblich mitgestalten?

Du arbeitest gerne zielorientiert und möchtest Deine Erfolge augenblicklich wahrnehmen können?

Wir wachsen und suchen engagierte Leute, die als Sales Manager (w/m/d) in der Personalberatung bei uns einsteigen und einer der Karrieremöglichkeiten im Vertrieb oder Leadership anpeilen. Die Chancen sind da - greif sie Dir!







Deine Aufgaben

Du baust Deinen eigenen Kunden-und Kandidatenstamm durch Akquisetätigkeiten auf und erweiterst diesen laufend im IT oder Life-Sciences Bereich

Du entwickelst dich zu einem Experten auf deinem Spezialgebiet, in dem du Kunden und Kandidaten berätst und betreust

Du betreibst Business Development und repräsentierst unser Unternehmen und unsere Serviceleistungen gegenüber (Neu-)Kunden und Kandidaten

Du übernimmst eigenständig den kompletten Recruitment-Prozess von der Suche nach offenen Positionen bis zur Vertragsunterschrift und der Nachbetreuung







Das bieten wir

Ein solides Basisgehalt und leistungsabhängige, ungedeckelte Provisionen

Ein 17-wöchiges Sales-Trainingsprogramm mit wöchentlichen Workshops, Live-Coachings und Mentoring

Hervorragende Karrieremöglichkeiten: Steige schnell auf und entwickle Dich im Bereich Führung oder Sales

Ein interkulturelles Team (20% aus anderen Nationen), offene Feedbackkultur, wertschätzende Führungskräfte und eine Start-Up Mentalität, in der Du Deine Ideen einbringen kannst

Sei Teil unseres Wachstums und baue dir dein eigenes Netzwerk auf

39-Stunden-Woche, 30 Urlaubstage + Holiday-Shop

Betriebliche Altervorsorge, ÖV-Zuschuss, MacBook, Incentive-Reisen, Charity-Day







Das bringst Du mit

Du bist ein positiver, mitdenkender Mensch mit viel Eigenmotivation und dem Talent andere mitzureißen

Du bist offen für den Vertrieb und die Neukundenakquise

Hohe Empathie und Kommunikationsstärke

Leistungsbereitschaft, unternehmerisches Denken und Zielorientierung

Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Ein abgeschlossenes Bachelor-oder Masterstudium mit sozial-oder wirtschaftswissenschaftlichem Hintergrund, eine abgeschlossene Ausbildung mit Berufserfahrung oder eine vergleichbare Qualifikation

Werde Teil eines Award-Winning Einarbeitungs-Programs!







Austin Fraser/Austin Vita

Wie andere namhafte Unternehmen auch, wurden wir 2007 von zwei ambitionierten Menschen in einer Garage gegründet. Von England aus eroberten wir Deutschland und die USA. Mit mittlerweile über 200 Mitarbeitern ist Austin Fraser/Austin Vita ist eine privat geführte, etablierte und international tätige Personalberatung, die genau das tut, was sie tun soll: beraten

Unsere Kernkompetenz an unseren deutschen Standorten in Berlin, Hamburg und München liegt in der Beratung und Rekrutierung von Fach- und Führungskräften in den Bereichen Technology (Austin Fraser) und Pharma/Life Sciences (Austin Vita).

Bei uns steht Deine individuelle Weiterentwicklung im Vordergrund. Wir ermöglichen Dir vielfältige Möglichkeiten des Lernens, steile Karrieremöglichkeiten und das Arbeiten in einer dynamischen sowie positiven Unternehmenskultur.