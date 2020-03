Sales Development Representative (m/w/d) bei AutoUncle

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Möchtest Du dazu beitragen, die Spielregeln in einer traditionellen Branche zu ändern und Autohäusern in Deutschland online zum Erfolg zu verhelfen? Dann haben wir einen äußerst spannenden Job für Dich.





Über uns

AutoUncle hat den Automobilmarkt mit digitalen und innovativen Produkten revolutioniert. Unsere Produkte setzen neue Maßstäbe und helfen Autohändlern, mit Ihren Kunden an der richtigen Stelle im Kaufprozess in Kontakt zu treten. Werde Teil eines außerordentlich ehrgeizigen, engagierten Teams mit Sitz in Hamburg (Lokstedt/Eimsbüttel). Grundsätzlich arbeitest Du von unserem Hamburger Büro aus, doch natürlich sind auch Homeoffice-Tätigkeiten nach Absprache möglich.

Bei AutoUncle kannst Du Deine Talente auszubauen und Dich sowohl persönlich als auch beruflich in einem internationalen Technologieunternehmen raketenmäßig weiter entwickeln!





Stellenbeschreibung

Als Sales Development Representative (m/w/d) bist Du geschätzter Teil unseres Vertriebsteams und besetzt eine bedeutende Schlüsselposition. Du bist die erste Anlaufstelle für neue B2B-Kunden, die an einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit AutoUncle interessiert sind.





Deine Aufgaben

Du berätst neue B2B Kunden aktiv am Telefon und bist deren erste Ansprechpartner

Am Telefon ermittelst Du die Anforderungen unserer Kunden

Du analysierst die Kundenwünsche und bereitest Termine für deine Kollegen im Vertrieb vor

Du unterstützt bei der Entwicklung und Optimierung der Sales Strategie

Für die Erreichnung Deiner qualitativen und quantitativen Ziele arbeitest du zielstrebig, selbstständig und verantwortungsbewusst.





Das solltest du mitbringen



Du hast bereits erste Erfahrungen in der Kommunikation mit B2B Kunden gesammelt

Du kannst ein Lead von “kalt” in “warm” entwickeln

Du bist hartnäckig und motiviert hochgesteckte Ziele zu erreichen

Du bist lernbereit und möchtest dich gemeinsam mit dem Team weiterentwickeln

Du besitzt starke Kommunikationsfähigkeiten und überzeugst mit deiner Persönlichkeit

Du zeigst Eigeninitiative und besitzt eine kundenorientierte Einstellung

Deine Deutschkenntnis sind im schrftlichen und mündlichen Ausdruck einwandfrei.

Du verstehst “Digitales Marketing” (wenn nicht, bringen wir Dir das bei).

Du hast einen “Growth-Mindset” und entwickelst Dich mit AutoUncle weiter.

Du hast Humor und und fühlst Dich wohl in einem Unternehmen mit einer respektvoll gelebten und offenen Feedback-Kultur.





Info und Bewerbungsschluss

Bewerbungsfrist: So schnell wie möglich - wir führen fortlaufend Gespräche.

Startdatum: Nach Vereinbarung.

Arbeitszeit: Vollzeit (37 Std.)

About AutoUncle



AutoUncle is recognised as the driver of innovation in the European automotive market. Over the past years we’ve built one of Europe’s largest platforms to take the hassle out of buying or selling cars. Our apps and websites are used by millions of consumers in 12 European countries and even more consumers experience AutoUncle via integrations on brand websites as well as hundreds of dealership websites.

We are an ambitious, energetic, and international team of 50+ employees. We're in a constant vacuum of learning and developing ourselves and each other, and have offices in Aarhus, Hamburg and Cluj.